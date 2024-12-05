Путин одобрил новый план развития от Мишустина

Президент РФ Владимир Путин одобрил новый план достижения национальных целей развитий, который представил премьер-министр Михаил Мишустин. Без критики, правда, не обошлось. Как объяcнили URA.RU эксперты, это говорит о том, что именно на Мишустина глава государства возложил персональную ответственность за реализацию нацпроектов. Впрочем, от ответственности не уходят и губернаторы, которые задумались над своими «рецептами» стабилизации рождаемости в стране уже в 2025 году, как и потребовал от них Путин.
Членов совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин собрал в Александровском зале Кремля. Обсудили национальные цели на пять лет вперед, и наметили планы на ближайший 2025 год.
Но прежде чем перейти к оценке подготовленных правительством новых нацпроектов, Путин подвел итоги реализации действующих. По его словам, «было много сделано и для экономики, и для социальной сферы, и для повышения качества жизни граждан». В ближайшие годы, подчеркнул Путин, «нужно поддержать темпы». Тем не менее, он поручил Счетной палате «проанализировать исполнение нацпроектов в 2019-2024 годах, сделать соответствующие выводы и дать рекомендации».
«Они (новые нацпроекты, — ред.) призваны дать ответ на актуальные вызовы, решить задачи стратегического значения фактически до середины следующего десятилетия. Нужно учесть то, что мы не сделали: посмотреть, по каким причинам не сделали, что нужно сделать для того, чтобы это было реализовано», — потребовал глава государства.
Судя по дальнейшему выступлению Путина, у него остаются некоторые вопросы к правительству по обновленным нацпроектам. В первую очередь, это касается целевых показателей. По словам президента, они «должны быть объективными и основываться на реальном положении дел, сохранять преемственность достижений предыдущих нацпроектов». «Пока такая ситуация просматривается далеко не по всем направлениям. Например, предполагается, что авиационная мобильность, то есть сколько граждан будут совершать перелеты в ближайшие пять лет, останется на уровне 2023 года. Очевидно, что это заниженная оценка, потому что только за 10 месяцев текущего года авиаперевозки выросли более чем на шесть процентов. А это значит, что по итогам этого года, скорее всего, будут выше 2023-го, — отметил Путин. –
Зачем себя обманывать? Я прошу еще раз посмотреть всю линейку показателей нацпроектов и оперативно их поправить».
Никакой бюрократии быть не должно, потребовал президент. Он запретил руководствоваться «бюрократической логикой» и понижать целевые ориентиры, чтобы «упростить для себя работу, а потом отчитаться». «Вот это не нужно делать», — предупредил всех Путин.
А чтобы жители страны лучше понимали, о чем идет речь в нацпроектах, Путин поручил разработать специальный справочник, где все будет расписано «не канцелярским, а обычным, гражданским языком».
Пожурил Путин за то, что разработка новых нацпроектов затянулась, и правительство не успело их сформировать к 1 сентября, еще до верстки федерального и региональных бюджетов. «В регионах пока нет полной картины, как и в каких объемах, в какие сроки будут выделяться федеральные ресурсы. Возникает риск, что практическая работа по нацпроектам в начале года может забуксовать. Нельзя этого допустить. Прошу правительство в те дни, что остались до Нового года, а если понадобится, и в праздничные дни поработать дополнительно, чтобы в регионах были и средства, и четкое понимание поставленных задач», — обратился Путин к членам правительства.
Он предупредил, что оценку реализации новых нацпроектов будут давать люди — их мнение «имеет ключевой значение». «Нацпроекты должны решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей. В этой связи во всех регионах будет оценивать эффективность работы правительства по нацпроектам не только по достижению ключевых показателей, но и используя социологические опросы на основе обратной связи», — заявил Путин.
Президент призвал быть честными с людьми: если семейная ипотека обещана под 2%, значит, надо прямо говорить, что для этого определены лимиты, и нужно спешить. И не допускать ситуаций, когда человек приходит в банк и вдруг узнает, что лимит от государства закончился, и под льготный процент никто кредит не даст. «Че скрывать-то? Это лучше, чем когда люди приходят, а потом — бум, а там ни шиша», — сказал президент.
Путин обозначил основные задачи на 2025 год: переход экономики на «траекторию сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией», наращивание производственного потенциала, запуск «нового этапа технологического развития», развитие логистической, страховой и платежной инфраструктуры. Отдельно он остановился на поддержке семьи и рождаемости.
«Уже в 2025 году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации, — неожиданно для всех заявил президент. — Понимаю, что это очень сложная задача. И, честно говоря, по объективным обстоятельствам, даже не все от нас зависит. Но нам нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы добиться выхода рождаемости на уверенный рост».
Национальные цели развития обозначены в «майском указе», который Путин подписал 7 мая сразу после своей инаугурации. В документе — 82 пункта, объединенные в семь тематических блоков. На них до 2030 года в федеральном бюджете будет предусмотрено 40 трлн рублей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
Отметим, что в 2018 году план достижения наццелей на аналогичном совещании озвучивал не премьер-министр (на тот момент — Дмитрий Медведев), а его первый зам — глава Минфина Антон Силуанов. На этот раз основным докладчиком стал Мишустин. Как объяснил URA.RU замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, тем самым Путин подчеркивает персональную ответственность премьера за достижение наццелей развития и реализацию нацпроектов (помимо того, что по каждому из направлений определен свой куратор).
«Но есть и политическая составляющая, — добавляет Карягин. — Мишустин отвечает в целом за развитие гражданского сектора экономики, за социальную политику, а это связано со стратегическими целями развития. Любые колебания в экономике, в социалке отражаются на рейтингах правительства. Поэтому Путину важно закрепить персональную ответственность Мишустина за стратегическое развитие».
Свою персональную ответственность за реализацию новых нацпроектов осознают и главы регионов. Челябинский губернатор Алексей Текслер считает, что никаких трудностей с началом их реализации уже в начале 2025 года не возникнет — соответствующие соглашения между регионами и правительством будут подписаны. И даже рекордно высокая ключевая ставка не должна помешать этому, сказал Текслер URA.RU.
«Мы все равно идем к балансу в экономике [между ключевой ставкой и умеренной инфляцией]. Решения, которые будут приниматься в течение 2025 года, будут стимулировать экономический рост, причем не только через бюджетную поддержку, через субсидирование процентной ставки, но и через экономику предложения, через решения, которые повлияют на снижение инфляции, а значит, и снижение ключевой ставки.
Нахождение этого баланса и есть, наверное, сегодня задача правительства и Центробанка, а бюджетные ресурсы должны стать основной для запуска нацпроектов. Я уверен, что задачи экономического развития, которые поставил президент, будут решены», — считает губернатор.
Впрочем, экономические задачи решить даже в текущих экономических условиях проще, чем создать условия для устойчивого роста рождаемости уже в 2025 году. Текслер надеется на то, что помогут «стимулирующие меры поддержки», хотя и согласен с президентом в том, что «в части демографии от чиновников некоторые моменты не зависят, но заниматься нужно».
У губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского уже есть свой рецепт. «Нужно создавать дружелюбную среду для семей с детьми, чтобы семьи чувствовали, что рождение ребенка — это не проблема, а радость. И этой задачей должна быть пронизана вся политика и на региональном, и на федеральном уровне», — поделился Воскресенский с URA.RU.
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