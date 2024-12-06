Россияне спросят президента Владимира Путина, что будет с ценами в магазинах, смогут ли они купить квартиры в кредит по льготным ставкам, и как долго будет идти СВО. Эти темы будут среди основных на прямой линии главы государства, которая пройдет 19 декабря, прогнозируют эксперты URA.RU. Много вопросов Путину будет касаться проблем на местах. Им Путин всегда уделяет много внимания.
Прямая линия с Владимиром Путиным будет совмещена с большой пресс-конференцией. Вопросы от россиян начнут принимать в ночь на воскресенье, 8 декабря. Второй год подряд колл-центр, принимающий звонки и сообщения, располагается на площадке Общероссийского народного фронта. Операторы уже завершили обучение и готовы принимать вопросы, сообщил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
В прошлом году было обработано более трех миллионов обращений. В число тем, которые интересовали россиян, входили пенсии, выплаты и льготы, вопросы здравоохранения, доступность жилья, работа различных органов власти и специальная военная операция, включая вопросы от бойцов и их семей.
В этом году к работе колл-центра впервые привлекли студентов факультетов журналистики из новых регионов. В пилотном режиме задействовали ветеранов СВО, которые получили тяжелые травмы и имеют ограничения по зрению и слуху. Для них будут оборудованы специальные места с учетом ограничений возможностей здоровья.
Еще одно новшество — применение искусственного интеллекта. Одна из проблем, с которыми сталкивался колл-центр при обработке обращений, — задержка при расшифровке и классификации обращений. «Иногда это занимало несколько месяцев, пока мы расшифруем все аудио-, видеосообщения, распределим их по регионам, поймем, какой уровень власти должен это отрабатывать, — рассказал Михаил Кузнецов. — ИИ должен не только ускорить работу с обращениями, но и повысить их качество».
Вопросы на прямую линию Владимира Путина будут принимать, как по телефону 8-800-200-40-40 (звонок по России бесплатный), так и смс-сообщениями на бесплатный номер 0-40-40. Для звонков из-за рубежа будет использоваться специальный выделенный номер в международном формате. Также направить обращение можно в социальных сетях, на сайте мероприятия и в специальном приложении.
Основная масса вопросов, которые россияне направят на прямую линию, делится на две группы. Первая связана со специальной военной операцией — людей волнует, сколько еще она может продлиться, и пугают разговоры о применении ядерного оружия, комментирует политолог, социальный психолог Алексей Рощин.
«Вторая причина для нарастающего беспокойства в нашей стране — это экономическая ситуация. С одной стороны, зарплаты увеличиваются, с другой, цены растут еще быстрее, и люди серьезно обеспокоены происходящим. Впереди Новый год, россияне делают покупки, заготовки на праздничный стол и видят, что практически все дорожает», — говорит собеседник URA.RU.
В этом году на прямую линию поступит много вопросов о льготной ипотеке, которая стала менее массовой. И скорее всего на эту тему президент выскажется в эфире, отмечает руководитель кафедры страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов.
«Это в первую очередь семейная ипотека, а также льготы по другим программам — дальневосточной, арктической, сельской. Тема действительно важная — это не только жилищная политика, но и социальная, демографическая. Люди чувствуют реальную заботу о себе, когда такие программы реализуют», — подчеркнул эксперт.
На вопросы об СВО, инфляции, зарплатах, пенсиях и других выплатах, доступности жилья и качестве работы социальной сферы в сумме придется около 90% обращений на прямую линию, полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Будут и вопросы о внешней политике, взаимоотношениях России и Запада, санкциях. Но вряд ли их будет много от населения, скорее всего, такие вопросы зададут журналисты, в частности, зарубежные», — сказал политолог.
Традиционно поступит много вопросов о здравоохранении и ЖКХ, считает профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Марат Баширов. Будут и вопросы от предпринимателей — их интересуют программы поддержки, которые реализует правительство, снятие административных барьеров и давления контрольно-надзорных органов.
«Прямая линия — это возможность для людей задать президенту приземленные, локальные вопросы о проблемах на местах. И, когда президент проводил совещание по нацпроектам 5 декабря, было видно, как он глубоко погружен в вопросы, связанные с региональными трансфертами, строительством мусоросжигающих заводов, муниципальным транспортом. Думаю, такую же осведомленность мы увидим на прямой линии», — отметил Баширов.
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