«Единая Россия» начнет перезагрузку с низов

Перед выборами-2026 партия хочет защититься от Майданов

14 декабря 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» начинает перезагрузку с партийных низов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перезагрузка «Единой России» началась с самых низов — с первичек. Ожидается, что на съезде 14 декабря будут приняты конкретные решения — каким должен стать «фундамент» партии. Эксперты объяснили URA.RU, что ЕР преследует этой реформой две цели: усиление первичек позволит «раскачать» забронзовевших партийных функционеров, плюс — в текущем режиме формировать реальную картину жизни, а не ориентироваться на приукрашенную статистику чиновников, вызывая недовольство и недоверие людей. К очередному партийному съезду в ЕР обновили положение о первичных отделениях. Как отметил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев во время выступления на площадке по итогам Года первичек, партия будет жить в «новой идеологии». На мнение первичных отделений, которые получают обратную связь по реализации нацпроектов, принятым законам и прочим решениям власти непосредственно от людей, придется ориентировать даже фракции ЕР в Госдуме. Правила, если они будут приняты на съезде, начнут работать уже с 1 января 2025 года. При этом, чтобы избежать неверных толкований «наверху», Якушев сразу предупредил партийных функционеров: «Перед первичными отделениям должны не только ставиться задачи. Нужно говорить о мерах стимулирования». Врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев ставит перед однопартийцами системные задачи Фото: Роман Наумов © URA.RU В структуре партии во всех регионах страны действует около 90 тысяч первичек, в которые входит 2,6 млн партийцев. По словам бывшего члена Высшего совета ЕР, научного руководители Российского госуниверситета социальных технологий Валерия Рязанского, первичные отделения являются «фундаментом на земле». «В них формируются запросы к партии, там возникают споры, туда приходят отклики от людей. Если Якушев обращает внимание на состояние дел в первичном звене, значит, заглядывает в самую суть партийной организации, — объяснил Рязанский. — Партия обязана участвовать в политической борьбе и побеждать, формировать политическую повестку, иметь вес в системе власти, а для это ей нужна поддержка большинства, которая как раз формируется в первичном звене и с его помощью». Статья по теме От ЕР ждут реакцию на крах ипотеки и новой нравственности Рязанский подтверждает, что ЕР перенастраивается с прицелом, в том числе на парламентские выборы 2026 года. «Все партии будут разворачивать свои знамена в борьбе за голоса избирателей. И важно вести эту борьбу через завоевание симпатий людей, а не через организацию Майданов и разных цветных революций», — сказал единоросс. Первички могут обеспечить партии реальную картину жизни благодаря прямому общению с людьми, отработке их запросов, а не написанию красивых цифр в отчетах, подтверждает политолог, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Алексей Мартынов. «По обращениям людей в первички можно судить о реальном исполнении тех же нацпроектов. Качественная отработка обращений — вот что важно. Как эта работа будет проведена, так люди будут относиться и к партии», — считает политолог. Партийное руководство хочет активизировать первички, так как от их работы во многом будет зависеть результат выборов-2026 Фото: Илья Московец © URA.RU Опрошенные URA.RU эксперты видят в усилении первичек и другие цели. По словам гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, ЕР имеет мощный партийные аппарат, что позволяет ей выигрывать выборы за счет системности и массовости. Но это же делает ее слишком забюрократизированной и даже неповоротливой структурой. «Якушев попытается держать в боеспособном состоянии эту классическую партию с мощным административным аппаратом, которая, как и любая административная система, со временем может подвергаться эрозии. Сделать это можно через взбадривание, апгрейд, пересборку всей системы. Иначе партия очень быстро превратится в административную машину. По своей сути партия должна быть дееспособной и в состоянии выполнять свои задачи», — пояснил Еловский. Эксперты прогнозируют, что партийным функционерам придется взбодриться на фоне серьезных задач — застой недопустим Фото: Владимир Андреев © URA.RU Такой апгрейд должен сделать партию объединением единомышленников, а не «какой-то структуры при администрации города, региона», подтверждает член правления Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Андрей Максимов. Поэтому сегодняшнее руководство ЕР, по мнению политолога, делает ставку на то, чтобы «создать реальную политическую силу, которая будет существовать независимо от административного ресурса». «Сейчас получается так: сменился губернатор — меняется верхушка местной ЕР. То же самое — на уровне муниципалитетов, — объяснил Максимов. — Партия должна существовать независимо от администраторов. Более того, она должна участвовать в их выборе, в подборе кандидатов, как это было еще 15 лет назад, когда партия имела право выдвигать своих кандидатов на высокие должности. Если подобные сценарии обсуждаются, значит, хотят попробовать вернуться к этому опыту». По словам политтехнолога, эти изменения в партии происходят с заделом на парламентские выборы 2026 года. «Партия не может бесконечно опираться на административный ресурс, не может бесконечно быть индикатором доверия жителей к администрациям, — убежден он. — Партия должна стать более субъектной и иметь собственные планы развития и видение их реализации». Для побед в будущих выборах ЕР важны будут уже не обещания и красивые картинки, а реальные дела, убеждены эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Похожей позиции придерживается и директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. Основную проблему он видит в том, что «российская система власти не синтезирована с партийной вертикалью». И все несмотря на то, что многие чиновники высокого уровня занимают в партии руководящие посты. «Исполнительные органы власти работают в отрыве от партии. У них своя повестка и своя вертикаль управления. Партия и исполнительная власть существуют параллельно, а то, что в органах власти много единороссов — это скорее формальность. Ведь управленческие стандарты задаются и задачи, ориентиры ставятся не в партии, а в исполнительных органах власти, — отметил Ларионов. — Поэтому первички становятся пассивными. Они понимают, что от них ничего не зависит, они не чувствуют своей значимости. А в преддверии большого избирательного цикла как раз от них будет зависеть очень много, так как именно они напрямую работают с населением и предопределяют во многом результат». Статья по теме В России ждут новой стратегической речи Путина Обновление подходов, по мнению политолога Максима Жарова, позволит лучше координировать работу почти 90 тысяч первичных отделений ЕР. «В партии пытаются наладить работу на низовом уровне и выработать какую-то эффективную систему контроля. Речь идет об аудите и повышении эффективности первичек, поскольку это — место концентрации избирательного актива партии», — заключил Жаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перезагрузка «Единой России» началась с самых низов — с первичек. Ожидается, что на съезде 14 декабря будут приняты конкретные решения — каким должен стать «фундамент» партии. Эксперты объяснили URA.RU, что ЕР преследует этой реформой две цели: усиление первичек позволит «раскачать» забронзовевших партийных функционеров, плюс — в текущем режиме формировать реальную картину жизни, а не ориентироваться на приукрашенную статистику чиновников, вызывая недовольство и недоверие людей. К очередному партийному съезду в ЕР обновили положение о первичных отделениях. Как отметил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев во время выступления на площадке по итогам Года первичек, партия будет жить в «новой идеологии». На мнение первичных отделений, которые получают обратную связь по реализации нацпроектов, принятым законам и прочим решениям власти непосредственно от людей, придется ориентировать даже фракции ЕР в Госдуме. Правила, если они будут приняты на съезде, начнут работать уже с 1 января 2025 года. При этом, чтобы избежать неверных толкований «наверху», Якушев сразу предупредил партийных функционеров: «Перед первичными отделениям должны не только ставиться задачи. Нужно говорить о мерах стимулирования». В структуре партии во всех регионах страны действует около 90 тысяч первичек, в которые входит 2,6 млн партийцев. По словам бывшего члена Высшего совета ЕР, научного руководители Российского госуниверситета социальных технологий Валерия Рязанского, первичные отделения являются «фундаментом на земле». «В них формируются запросы к партии, там возникают споры, туда приходят отклики от людей. Рязанский подтверждает, что ЕР перенастраивается с прицелом, в том числе на парламентские выборы 2026 года. «Все партии будут разворачивать свои знамена в борьбе за голоса избирателей. И важно вести эту борьбу через завоевание симпатий людей, а не через организацию Майданов и разных цветных революций», — сказал единоросс. Первички могут обеспечить партии реальную картину жизни благодаря прямому общению с людьми, отработке их запросов, а не написанию красивых цифр в отчетах, подтверждает политолог, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Алексей Мартынов. «По обращениям людей в первички можно судить о реальном исполнении тех же нацпроектов. Качественная отработка обращений — вот что важно. Как эта работа будет проведена, так люди будут относиться и к партии», — считает политолог. Опрошенные URA.RU эксперты видят в усилении первичек и другие цели. По словам гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, ЕР имеет мощный партийные аппарат, что позволяет ей выигрывать выборы за счет системности и массовости. Но это же делает ее слишком забюрократизированной и даже неповоротливой структурой. Такой апгрейд должен сделать партию объединением единомышленников, а не «какой-то структуры при администрации города, региона», подтверждает член правления Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Андрей Максимов. Поэтому сегодняшнее руководство ЕР, по мнению политолога, делает ставку на то, чтобы «создать реальную политическую силу, которая будет существовать независимо от административного ресурса». «Сейчас получается так: сменился губернатор — меняется верхушка местной ЕР. То же самое — на уровне муниципалитетов, — объяснил Максимов. — Партия должна существовать независимо от администраторов. Более того, она должна участвовать в их выборе, в подборе кандидатов, как это было еще 15 лет назад, когда партия имела право выдвигать своих кандидатов на высокие должности. Если подобные сценарии обсуждаются, значит, хотят попробовать вернуться к этому опыту». Похожей позиции придерживается и директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. Основную проблему он видит в том, что «российская система власти не синтезирована с партийной вертикалью». И все несмотря на то, что многие чиновники высокого уровня занимают в партии руководящие посты. «Исполнительные органы власти работают в отрыве от партии. У них своя повестка и своя вертикаль управления. Партия и исполнительная власть существуют параллельно, а то, что в органах власти много единороссов — это скорее формальность. Обновление подходов, по мнению политолога Максима Жарова, позволит лучше координировать работу почти 90 тысяч первичных отделений ЕР. «В партии пытаются наладить работу на низовом уровне и выработать какую-то эффективную систему контроля. Речь идет об аудите и повышении эффективности первичек, поскольку это — место концентрации избирательного актива партии», — заключил Жаров.