Здоровье россиян доверят ближайшим соседям

С их помощью Россия пополнит аптечные склады

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес нужно информировать о возможностях промышленной кооперации со странами ЕАЭС, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин
Бизнес нужно информировать о возможностях промышленной кооперации со странами ЕАЭС, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин Фото:

Запуск совместных промышленных проектов позволит России и ее партнерам по Евразийскому экономическому союзу обеспечить себя лекарствами. О важности развития механизма поддержки кооперации в ЕАЭС заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийской межправительственной комиссии в Москве 13 декабря. Эксперты URA.RU отмечают, что высокотехнологичные производства, к которым относится фармацевтика, зависят от иностранных комплектующих, и в соседних странах российским компаниям будет легче их запускать.

Главы правительств стран ЕАЭС подписали соглашение об отборе совместных проектов для поддержки
Главы правительств стран ЕАЭС подписали соглашение об отборе совместных проектов для поддержки
Фото:

Мишустин отметил, что за первые три квартала рост ВВП Евразийского экономического союза превысил 4,5%. Примерно на столько же увеличилось промышленное производство. Оборот розничной торговли вырос почти на 8%, перевозки пассажиров — на 7,5%. Координируя усилия, страны ЕАЭС могут добиться еще больших результатов, прежде всего, в достижении технологического суверенитета, сказал российский премьер.

«Мы с вами запустили наднациональный механизм субсидирования совместных проектов из союзного бюджета. Он уже начинает работать. Надо наладить информирование бизнеса об условиях и преимуществах, которое дает такая мера. Чтобы компании четко понимали, что могут рассчитывать на реальную помощь, и  включались в создание передовых производств. Это позволит увеличить  мощности, объем торговли, взаимные инвестиции и наладить экспорт продукции, произведенной в союзе», — отметил Мишустин.
Армения заинтересована в совместных проектах в фармацевтике, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян
Армения заинтересована в совместных проектах в фармацевтике, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян
Фото:

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подчеркнул, что промышленная кооперация и обеспечение технологического суверенитета всегда должны быть в фокусе ЕАЭС. Он отметил необходимость ускорить субсидирование кооперационных проектов в приоритетных отраслях промышленности из бюджета союза.

Хорошим примером промышленной кооперации станут производства высокотехнологичных лекарств и медицинских изделий, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. «К сожалению, наши страны сегодня не производят достаточного количества таких товаров, из-за чего мы вынуждены импортировать их из третьих стран», — добавил он.

Зависимость рынка лекарств от импорта из третьих стран нужно снижать, отмечают в ЕАЭС
Зависимость рынка лекарств от импорта из третьих стран нужно снижать, отмечают в ЕАЭС
Фото:

Интерес к совместным проектам в фармацевтике выразил и премьер Армении Никол Пашинян. А председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров назвал одним из самых многообещающих секторов экономики биотехнологии. Около 60% этого рынка занимают сектора биофармацевтики и биомедицины. «Вместе с тем есть ряд технологий, которые все без исключения государства-члены могут освоить при наличии инструментов промышленной кооперации и финансирования», — добавил премьер Кыргызстана.

Вопрос обеспечения лекарствами России и ее партнеров стоит остро, подтверждает эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, клинический фармаколог Александр Эдигер. Для государств это вопрос не только экономический, но и социальный вопрос, связанный со здоровьем людей. В условиях санкций России в таком значимом секторе важно выбирать надежных партнеров, и страны ЕАЭС станут хорошим вариантом кооперации.

«Российская фармацевтика находится в кризисе, и мы не можем себе позволить невнятные обещания по поставкам, которые дают Индия или Китай. Большинство мировых фармкомпаний негативно настроены по отношению к нам, и нужно ответственно выбирать партнеров и формы кооперации», — сказал эксперт.

Объединение со странами ЕАЭС сделает более доступными для российских производителей иностранные комплектующие, уверен экономист Николай Кульбака. Им будет доступна та продукция, поставки которой в Россию не идут из-за санкций. Но, чтобы механизм лучше заработал, странам нужно устранить законодательные и таможенные ограничения.

Запуск предприятий в странах-партнерах с помощью промышленной кооперации решит для российских компаний кадровый вопрос, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. В РФ нулевая безработица, и сотрудников на высокотехнологичные производства найти сложно. «Поэтому в переносе предприятий в Киргизию или Узбекистан есть смысл, там много свободных рабочих рук», — говорит эксперт.

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Запуск совместных промышленных проектов позволит России и ее партнерам по Евразийскому экономическому союзу обеспечить себя лекарствами. О важности развития механизма поддержки кооперации в ЕАЭС заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийской межправительственной комиссии в Москве 13 декабря. Эксперты URA.RU отмечают, что высокотехнологичные производства, к которым относится фармацевтика, зависят от иностранных комплектующих, и в соседних странах российским компаниям будет легче их запускать. Мишустин отметил, что за первые три квартала рост ВВП Евразийского экономического союза превысил 4,5%. Примерно на столько же увеличилось промышленное производство. Оборот розничной торговли вырос почти на 8%, перевозки пассажиров — на 7,5%. Координируя усилия, страны ЕАЭС могут добиться еще больших результатов, прежде всего, в достижении технологического суверенитета, сказал российский премьер. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подчеркнул, что промышленная кооперация и обеспечение технологического суверенитета всегда должны быть в фокусе ЕАЭС. Он отметил необходимость ускорить субсидирование кооперационных проектов в приоритетных отраслях промышленности из бюджета союза. Хорошим примером промышленной кооперации станут производства высокотехнологичных лекарств и медицинских изделий, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. «К сожалению, наши страны сегодня не производят достаточного количества таких товаров, из-за чего мы вынуждены импортировать их из третьих стран», — добавил он. Интерес к совместным проектам в фармацевтике выразил и премьер Армении Никол Пашинян. А председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров назвал одним из самых многообещающих секторов экономики биотехнологии. Около 60% этого рынка занимают сектора биофармацевтики и биомедицины. «Вместе с тем есть ряд технологий, которые все без исключения государства-члены могут освоить при наличии инструментов промышленной кооперации и финансирования», — добавил премьер Кыргызстана. Вопрос обеспечения лекарствами России и ее партнеров стоит остро, подтверждает эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, клинический фармаколог Александр Эдигер. Для государств это вопрос не только экономический, но и социальный вопрос, связанный со здоровьем людей. В условиях санкций России в таком значимом секторе важно выбирать надежных партнеров, и страны ЕАЭС станут хорошим вариантом кооперации. Объединение со странами ЕАЭС сделает более доступными для российских производителей иностранные комплектующие, уверен экономист Николай Кульбака. Им будет доступна та продукция, поставки которой в Россию не идут из-за санкций. Но, чтобы механизм лучше заработал, странам нужно устранить законодательные и таможенные ограничения. Запуск предприятий в странах-партнерах с помощью промышленной кооперации решит для российских компаний кадровый вопрос, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. В РФ нулевая безработица, и сотрудников на высокотехнологичные производства найти сложно. «Поэтому в переносе предприятий в Киргизию или Узбекистан есть смысл, там много свободных рабочих рук», — говорит эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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