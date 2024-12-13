Здоровье россиян доверят ближайшим соседям

Запуск совместных промышленных проектов позволит России и ее партнерам по Евразийскому экономическому союзу обеспечить себя лекарствами. О важности развития механизма поддержки кооперации в ЕАЭС заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийской межправительственной комиссии в Москве 13 декабря. Эксперты URA.RU отмечают, что высокотехнологичные производства, к которым относится фармацевтика, зависят от иностранных комплектующих, и в соседних странах российским компаниям будет легче их запускать.
Мишустин отметил, что за первые три квартала рост ВВП Евразийского экономического союза превысил 4,5%. Примерно на столько же увеличилось промышленное производство. Оборот розничной торговли вырос почти на 8%, перевозки пассажиров — на 7,5%. Координируя усилия, страны ЕАЭС могут добиться еще больших результатов, прежде всего, в достижении технологического суверенитета, сказал российский премьер.
«Мы с вами запустили наднациональный механизм субсидирования совместных проектов из союзного бюджета. Он уже начинает работать. Надо наладить информирование бизнеса об условиях и преимуществах, которое дает такая мера. Чтобы компании четко понимали, что могут рассчитывать на реальную помощь, и включались в создание передовых производств. Это позволит увеличить мощности, объем торговли, взаимные инвестиции и наладить экспорт продукции, произведенной в союзе», — отметил Мишустин.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подчеркнул, что промышленная кооперация и обеспечение технологического суверенитета всегда должны быть в фокусе ЕАЭС. Он отметил необходимость ускорить субсидирование кооперационных проектов в приоритетных отраслях промышленности из бюджета союза.
Хорошим примером промышленной кооперации станут производства высокотехнологичных лекарств и медицинских изделий, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. «К сожалению, наши страны сегодня не производят достаточного количества таких товаров, из-за чего мы вынуждены импортировать их из третьих стран», — добавил он.
Интерес к совместным проектам в фармацевтике выразил и премьер Армении Никол Пашинян. А председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров назвал одним из самых многообещающих секторов экономики биотехнологии. Около 60% этого рынка занимают сектора биофармацевтики и биомедицины. «Вместе с тем есть ряд технологий, которые все без исключения государства-члены могут освоить при наличии инструментов промышленной кооперации и финансирования», — добавил премьер Кыргызстана.
Вопрос обеспечения лекарствами России и ее партнеров стоит остро, подтверждает эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, клинический фармаколог Александр Эдигер. Для государств это вопрос не только экономический, но и социальный вопрос, связанный со здоровьем людей. В условиях санкций России в таком значимом секторе важно выбирать надежных партнеров, и страны ЕАЭС станут хорошим вариантом кооперации.
«Российская фармацевтика находится в кризисе, и мы не можем себе позволить невнятные обещания по поставкам, которые дают Индия или Китай. Большинство мировых фармкомпаний негативно настроены по отношению к нам, и нужно ответственно выбирать партнеров и формы кооперации», — сказал эксперт.
Объединение со странами ЕАЭС сделает более доступными для российских производителей иностранные комплектующие, уверен экономист Николай Кульбака. Им будет доступна та продукция, поставки которой в Россию не идут из-за санкций. Но, чтобы механизм лучше заработал, странам нужно устранить законодательные и таможенные ограничения.
Запуск предприятий в странах-партнерах с помощью промышленной кооперации решит для российских компаний кадровый вопрос, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. В РФ нулевая безработица, и сотрудников на высокотехнологичные производства найти сложно. «Поэтому в переносе предприятий в Киргизию или Узбекистан есть смысл, там много свободных рабочих рук», — говорит эксперт.
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