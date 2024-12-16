Путин укрепляет команду чемпионов из России

Президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград чемпионам XVII Паралимпийских игр анонсировал, что сборная команда будет укрепляться ветеранами СВО, которые получили инвалидность. Эти люди уже доказали свое стремление к победе на поле боя. Государству важно, чтобы они нашли себя в мирной жизни и не были забыты, объясняют политологи. Паралимпийцы, с которыми в Кремле пообщался собкор URA.RU, рассказали, что сегодня со стороны президента, да и всей страны, они чувствуют одно — поддержку.
Сегодня в Кремле прошла даже не одна, а две церемонии награждения российских паралимпийцев. На первую собрали серебряных и бронзовых призеров Игр в Париже. Ордена и медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» в Малахитовом зале вручали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев.
В прошедших Паралимпийских играх участвовало 90 российских атлетов. Команду допустили при условии соблюдения нейтрального статуса. Это означает, что ни флаг, ни Гимн РФ не могли быть использованы. Как рассказал URA.RU чемпион этих игр Иван Ревенко, его даже заставили снять с колес инвалидной коляски накладки в цвете российского триколора.
«Но все равно ни на секунду не пожалел, что поехал. Все, что происходит, — это политика. Нас принимали очень хорошо: спортсмены, люди на улицах. Кто-то, узнав, что я из России даже сказал мне: „Путин — друг“», — поделился Иван.
Одним из самых ярких впечатлений от Парижа для него стали картонные кровати. «Но ничего, они не развалились под нами. По трое даже сидели на них. Главное — было, на чем спать, было, что есть», — рассказал чемпион.
Все ребята говорят, что они всегда чувствовали поддержку всей страны, а, стоя на пьедестале, пели Гимн России. К сожалению, только про себя — делать это вслух было запрещено.
Всего на Паралимпийских играх в Париже российская команда завоевала 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. В общем зачете из 171 страны-участницы атлеты из РФ заняли восьмое место.
Пловчиха Дарья Лукьяненко стала трехкратной чемпионкой и установила три рекорда. По два «золота» из Парижа привезли пловцы Валерия Шабалина и Роман Жданов, а также легкоатлет Андрей Вдовин. Легкоатлет Владимир Свиридов и пловчиха Мария Павлова записали в актив по одному мировому рекорду. Паралимпийские рекорды установили также легкоатлеты Евгений Торсунов и Александр Костин. Рекордсменом Европы стал легкоатлет Георгий Маргиев.
Команда победителей собралась в Александровском зале Кремля. Все разместились на своих местах. Президентский оркестр готов к музыкальному сопровождению церемонии. И вот солдаты Кремлевского полка начали открывать тяжелые золотые двери, разделяющие Александровский и Андреевский залы. «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — объявил ведущий.
Выступление президента длилось, как потом оказалось, меньше, чем неформальное общение. «Возможности человека безграничны. Такие обстоятельства, с которыми вы столкнулись в жизни, не могут сломить сильных духом, — обратился Путин к чемпионам. –
На прошедшей Паралимпиаде из-за недобросовестных, политизированных запретов наши спортсмены принимали участие не во всех видах медальной программы. Но даже в далеко не полном составе вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта».
По словам Путина, вся страна поддерживала паралимпийцев. «Мы не просто гордимся — мы искренне, глубоко восхищаемся вами, дорогие друзья. Вы уникальные люди: герои и в спорте, и в жизни», — отметил он.
Путин подчеркнул, что нужно еще многое сделать, чтобы вовлечь людей с инвалидностью в занятия физкультурой и спортом, «эффективнее использовать это для социализации, для возвращения к мирной жизни и участников специальной военной операции». «Немало защитников Отечества уже стали членами ряда спортивных клубов и сборных команд и показывают на соревнованиях серьезные спортивные результаты», — заявил глава государства.
Президент вручил сегодня Ордена Почета Андрею Вдовину, Роману Жданову, Андрею Калине, Владимиру Свиридову, Евгению Торсунову, Дмитрию Черняеву, Валерии Шабалиной, Александру Яремчуку. Орденами Дружбы награждены Александр Костин, Иван Ревенко, Хетаг Хинчагов, Алексей Чуркин, Матвей Якушев. Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоен президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Чемпионы говорили Путину, что его телеграммы с поздравлениями вдохновляли их и настраивали на победы. Андрей Вдовин сказал, что «несмотря на ограничения», русские атлеты доказали, что их не сломать.
После окончания церемонии ребята окружили Путина. Пригубили шампанское, долго общались, фотографировались. По традиции, сложившейся еще с прошлых Паралимпиад, Путин расписался на медальной ленточке каждого спортсмена.
Пловец Дмитрий Черняев из Челябинска получил из рук президента уже вторую свою награду (первым был Орден Дружбы). «Я очень рад, что государство так заботится о нас, о паралимпийском спорте, что все переживают за нас. И в Париже нас поддерживали, ребята из стран СНГ помогали очень», — поделился Дмитрий с собкором URA.RU.
Паралимпийский чемпион по легкой атлетике Евгений Торсунов из Пермского края с трудом мог описать эмоции от получения второй награды из рук президента. «По словам Евгения, у него не было ни капли сомнений, ехать или нет на Паралимпиаду в нейтральном статусе. „Главное — мы в душе знали, что выступаем за Россию. Все это знали, — рассказал он. — Был инцидент с украинским спортсменом, который некорректно высказался в мой адрес. Но это единственный случай, о котором и вспоминать не стоит. Мы чувствовали, что вся страна с нами, и это главное“.
Легкоатлет Иван Ревенко получил «золото» на первой же своей Паралимпиаде. «Настроение отличное: первая Паралимпиада, золотая медаль, сегодня — награда из рук президента. Год удался на всех фронтах», — рассказал Ревенко. А еще Иван надеется вскоре справить новоселье: свои призовые в размере 3 млн рублей, о которых сегодня объявил президент Путин, он потратит на первое собственное жилье для семьи.
Возможно, уже через четыре года, на следующей Летней Паралимпиаде 2028 года, которая пройдет в США, а возможно, и еще раньше — на Зимней Паралимпиаде 2026 года в Италии в сборной России будут и паралимпийцы, вернувшиеся с СВО. Как объяснил URA.RU исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов, подготовка чемпионов — сложный процесс.
«Но важно, что ветеранов не бросают, как это было после Афганистана. Государство, президент дает им шанс найти себя и достичь высот в мирной жизни. Это показатель системной работы. И для ветеранов, получивших инвалидность на фронте, это, конечно, важно», — отметил эксперт.
Флаг России, который нельзя было растянуть в Париже, чемпионы сегодня принесли в Кремль. Путин и на нем расписался. Это полотнище теперь будет храниться в музее паралимпийского спорта.
Что касается Гимна… В Париже он должен был играть 20 раз — в честь 20 русских чемпионов. Этого не произошло. Но ребята услышали его сегодня в Кремле. Не только в честь блестящей «золотой двадцатки», но в честь всех российских паралимпийцев Гимн Отечества играл Президентский оркестр.
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