Россиянам не будут блокировать счета из-за покупок за границей

Власти не допустят блокировок счетов россиян при покупках за границей. Премьер-министр России Михаил Мишустин 17 декабря на стратегической сессии «Развитие финансовых инструментов и платежно-расчетной инфраструктуры» сообщил, что правительство продолжит переводить банковские услуги и внешнеторговые операции в цифровой формат. Как объяснили эксперты URA.RU, такой подход сделает торговлю с дружественными странами прозрачной и блокирует контроль США и ЕС над российскими компаниями.
Мишустин во вступительном слове указал на необходимость дальнейшего формирования независимой платежно-расчетной инфраструктуры, которая в условиях санкций Запада обеспечит стабильность межбанковских операций внутри страны и эффективное взаимодействие с зарубежными партнерами. «Для конкуренции на глобальном уровне важно, чтобы движение капитала, платежи базировались на современной инфраструктуре и высокотехнологичных решениях. Это один из наших приоритетов в данной сфере», — напомнил премьер.
Для развития финансовых сервисов и услуг совершенствуется правовое поле, сказал председатель правительства. «В этом году вступил в силу закон, который разрешает российским импортерам и экспортерам использовать цифровые активы во внешнеторговых операциях. И это хорошая альтернатива для бесперебойной оплаты поставок товаров. С ноября приступили к регулированию майнинговой деятельности и использования кибервалюты в расчетах», — сообщил Мишустин.
Россия и дружественные страны формируют собственные финансовые цифровые платформы, которые сделают транзакции безопасными, отметил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. «Такие маркетплейсы помогут избежать блокировок со стороны банковских властей Запада, если расчеты в национальных валютах будут эргономично встроены в платформу. Основная проблема вторичных санкций в том, что транзакции проходят в долларах или евро. Если они будут проводиться на цифровых платформах в национальных валютах, ограничительные меры перестанут работать», — пояснил он.
Для обычного человека такая платформа дает возможность совершать покупки, не задумываясь, как конвертировать валюту, надо ли открывать валютный счет, какие требования валютного регулирования надо соблюсти, добавил Ордов. «Все эти процедуры уйдут на сторону платформы, она автоматически рассчитает курс и вы легко совершите покупку», — резюмировал эксперт.
Цифровые финансовые активы (ЦФА), а также цифровой рубль, выведут транзакции российских компаний из-под западного правового поля и откроют новые возможности в торговых операциях с дружественными странами, объяснил депутат Госдумы, доктор экономических наук Николай Новичков план правительства. «Задача — перейти на платежи, которые не контролируются Вашингтоном. Можно уверенно сказать, что торговля на таких платформах защищена. В Индии, в Китае и других странах БРИКС есть свои цифровые валюты, поэтому вопрос конвертации решается автоматически. Технология уже тестируется Центральным банком», — рассказал парламентарий.
Достоинство цифрового рубля в том, что он существует на платформе блокчейн. Она позволяет проводить расчеты без применения так называемых финансовых сообщений, то есть технологии SWIFT, пояснил депутат. «Цифровые платежи невозможно отследить сторонним игрокам, поскольку они защищены блокчейном», — подчеркнул Новичков.
Цифровой рубль, кроме безопасных транзакций за рубежом, обеспечит прозрачность расходов, дополнил директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич. «Такую валюту можно промаркировать. Захотели вы, допустим, выделить деньги на обеды детям. Запрограммированные рубли можно будет потратить только на них. Нецелевые расходы исключены, они будут заблокированы. По этой же схеме можно бороться с мошенниками и коррупционерами», — рассказал эксперт.
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