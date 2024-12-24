Губернатор ХМАО дал сигнал элитам о неизбежности перемен

Какие реформы затеял Кухарук и каких неожиданных фигур пригласил в союзники

24 декабря 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук выступил с посланием Илья Мелещенков @ URA.RU Губернатор ХМАО Руслан Кухарук свое первое обращение к югорчанам практически полностью посвятил описанию образа будущего региона. Итоговый текст документа, работа над которым шла несколько недель, получился крайне реформистским. Глава региона явно дал понять, что его не устраивает нынешнее положение дел и округ крайне нуждается в новых управленческих подходах. Ключевые из них в материале URA.RU. Время споров и персонального пиара ушло Еще до начала выступления губернатора спикер окружной думы Борис Хохряков пресек попытки сместить фокус с послания главы региона в сторону громкого популистского заявления очередного депутата. «Запрет на вопросы и прения, как это было в день избрания и инаугурации Кухарука, показал, что некоторые скандальные югорские элитарии потеряли свой шанс на конструктивный диалог с властями. Так что решение вполне закономерно. СВО и сложная экономическая ситуации в стране — не время для популизма и дешевого самопиара», — отмечает инсайдер в правительстве округа. Нижневартовский бизнесмен Александр Петерман, известный критикой в адрес югорских властей при прежнем губернаторе, впервые за долгое время появился на официальном мероприятии в окружной столице Илья Мелещенков @ URA.RU Шанс на взаимодействие с властями Источники в окружном политбомонде обратили внимание на неожиданных гостей мероприятия. «Визит депутата Госдумы от „тюменской матрешки“ Сергей Лисовский в Югре старожилы не смогли припомнить. Еще больше местные элиты удивило появление на официальном мероприятии в качестве гостя нижневартовского авторитетного бизнесмена Александра Петермана, у которого прежде были натянутые отношения с бывшим губернатором Натальей Комаровой (сенатор, к слову, опять пропустила знаковое мероприятие, в отличие от своего коллеги Александра Новьюхова — прим. URA.RU). И если у кого-то из присутствующих до этого момента были сомнения в перезагрузке отношений власти с бизнесом, то они в день послания совершенно точно отпали», — уточняет инсайдер. Тюменский политолог Александр Безделов называет появление Лисовского, скорее, формальным шагом — по его словам, пока никто не знает, как будут формироваться списки в Госдуму. А вот присутствие Петермана говорит о намерении властей решить все политические конфликты. «Не знаю, насколько достижим „мир во всем мире“. При первом губернаторе Александре Филипенко Петерман получал от окружных властей определенные преференции либо уступки. Совершенно не факт, что перемирие продлится долго», — предупреждает эксперт. Обещания надо выполнять Новость по теме Губернатор Кухарук анонсировал возрождение агропромышленного комплекса в ХМАО Кухарук в своем послании отобразил главный тезис — планы властей должны быть исполнены, и подменить реализацию проектов имитацией бурной деятельности и бравурными отчетами не получится. Летом он в статусе врио объехал все 22 муниципалитета, и жителям наконец удалось донести до властей серьезность проблем, с которыми им приходится сталкиваться. Глава региона принял меры — после сообщений о крайне низких зарплатах оленеводов было принято решение увеличить им выплаты, открыть заготовительные пункты, чтобы аборигены могли сдавать туда мясо или пригонять стада для забоя. Вторым шагом по возрождению агропромышленного комплекса станет открытие в муниципалитетах выставок-ярмарок югорских товаропроизводителей под единым брендом. Ответственной за исполнение поручения назначена замгубернатора Наталья Огородникова, куратор промблока. Перезагрузка ждет и сферу инноваций. В Югре, до сих пор в большинстве рейтингов считавшейся лидером отрасли, сложилась достаточно серьезная ситуация. При передовом подходе, разработке цифрового помощника главы региона и прочих нашумевших в федеральной повестке кейсах вроде заявки на появление нейрогубернатора, озвученной в прошлом году на выставке «Россия» Комаровой, до сих пор не разработана адекватная система записи к врачам, и на очереди к узким специалистам жители регулярно жалуются губернатору в соцсети. Глава региона поставил сложные, но выполнимые задачи перед подчиненными Илья Мелещенков @ URA.RU Кухарук заявил о диспропорции в инновационной деятельности. Югра — лидер по нормативно-правовой базе научно-технической и инновационной политике, по затратам на инновации, на программное обеспечение. При этом — антилидер по внедрению инноваций. Он поручил заму по экономики Сергею Афанасьеву создать рабочую группу Комитета по инновационному развитию. «С обязательным вовлечением представителей бизнеса, муниципальных органов власти, научной, образовательной, инженерно-технической, экспертной общественности. То есть надо услышать и самих инноваторов, и тех, кому инновации адресованы», — отметил Кухарук. Новшеством станут и регулярные выездные заседания югорского кабмина. Правительство отправится в тур по муниципалитетам, чтобы узнать о проблемах на территориях из первых уст. Отвечать за организацию будет внутриполитический блок региона — куратор политблока первый замгубернатора Павел Тараканов и директор депполитики Кирилл Харитонов — и реформированный Совет муниципальных образований. Муниципалитеты переходят в режим ручного управления Новость по теме Правительство ХМАО будет заседать в муниципалитетах Усиление вышеупомянутого совета подчеркивает, что губернатор замыкает на себе контроль над местными властями. Мэрии фактически переходят в режим ручного управления. «Огромный ком проблем, коррупционные скандалы на местах и явная неспособность большинства муниципалов контролировать происходящее у них же на территориях придется разгребать главе региона при поддержке политблока. И поэтому логичным решением будет такая централизация — к тому же, это позволит снизить роль влияния местных элит на региональную политику. В целом, заметно, что Кухарук намерен единолично координировать все политические процессы в регионе», — уточняет собеседник. Югра — это не только нефть, но и КРТ Губернатор подчеркнул, что статус первопроходцев — далеко не повод почивать на лаврах. С первых строк послания он отметил, что до нефтяников и геологов здесь уже были ханты, а на территории региона до сих пор находят поселения древних людей. Поэтому делать ХМАО топливным придатком, не развивая инфраструктуру, новые власти не намерены. Кухарук придерживается все той же стратегии, которую анонсировал еще летом в статусе врио главы региона — развивать территорию комплексно, строить дома и соцобъекты, делать жизнь югорчан комфортнее, тем самым привлекая в округ новых жителей. По словам губернатора, контуры будущего еще не сложились, но не строить его нельзя. «Его мы должны определить сами», — заявил Кухарук. Механизм КРТ будут применять чаще, чтобы обеспечить жителей комфортным жильем. Муниципалитетам необходимо соблюдать единообразие в этом направлении. Под КРТ в ХМАО определили 37 территорий общей площадью 348 гектаров, а в бюджете на следующую трехлетку заложили средства на проектирование и строительство 30 школ и комплексов «школа-сад», 19 больниц и амбулаторий, 18 объектов культуры и спорта. Ориентируемся на соседей Новость по теме Губернатор ХМАО предложил возродить проект, объединяющий регионы «тюменской матрешки» Нелюбовь ко всему тюменскому, активно насаждаемая в предыдущие годы, заметно сменяется переориентацией на юг области. «Тюменская матрешка» как многосоставной регион усиливается благодаря переориентации ХМАО на юго-запад. Уже в 2025 году появятся новые рейсы, о которых просили югорчане. А также начнется проектирование двух стратегических дорог, которые свяжут Югру с Тюменской областью и с Ямалом — трассы через Кондинский район на Тавду и моста через Обь в Октябрьском районе. Политолог Борис Григорьев замечает, что послание губернатора подчеркивает публичное указание элитам — работать на благо региона. «И не только на благо бизнеса, но и людей, и природы. Забудьте о своих амбициях. А приглашение оппозиционных лидеров на такие мероприятия говорит о том, что их тоже готовы услышать. Так что это можно записать в первые успехи Руслана Николаевича на посту губернатора», — делится мнением эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук свое первое обращение к югорчанам практически полностью посвятил описанию образа будущего региона. Итоговый текст документа, работа над которым шла несколько недель, получился крайне реформистским. Глава региона явно дал понять, что его не устраивает нынешнее положение дел и округ крайне нуждается в новых управленческих подходах. Ключевые из них в материале URA.RU. Еще до начала выступления губернатора спикер окружной думы Борис Хохряков пресек попытки сместить фокус с послания главы региона в сторону громкого популистского заявления очередного депутата. «Запрет на вопросы и прения, как это было в день избрания и инаугурации Кухарука, показал, что некоторые скандальные югорские элитарии потеряли свой шанс на конструктивный диалог с властями. Так что решение вполне закономерно. СВО и сложная экономическая ситуации в стране — не время для популизма и дешевого самопиара», — отмечает инсайдер в правительстве округа. Источники в окружном политбомонде обратили внимание на неожиданных гостей мероприятия. «Визит депутата Госдумы от „тюменской матрешки“ Сергей Лисовский в Югре старожилы не смогли припомнить. Еще больше местные элиты удивило появление на официальном мероприятии в качестве гостя нижневартовского авторитетного бизнесмена Александра Петермана, у которого прежде были натянутые отношения с бывшим губернатором Натальей Комаровой (сенатор, к слову, опять пропустила знаковое мероприятие, в отличие от своего коллеги Александра Новьюхова — прим. URA.RU). И если у кого-то из присутствующих до этого момента были сомнения в перезагрузке отношений власти с бизнесом, то они в день послания совершенно точно отпали», — уточняет инсайдер. Тюменский политолог Александр Безделов называет появление Лисовского, скорее, формальным шагом — по его словам, пока никто не знает, как будут формироваться списки в Госдуму. А вот присутствие Петермана говорит о намерении властей решить все политические конфликты. «Не знаю, насколько достижим „мир во всем мире“. При первом губернаторе Александре Филипенко Петерман получал от окружных властей определенные преференции либо уступки. Совершенно не факт, что перемирие продлится долго», — предупреждает эксперт. Кухарук в своем послании отобразил главный тезис — планы властей должны быть исполнены, и подменить реализацию проектов имитацией бурной деятельности и бравурными отчетами не получится. Летом он в статусе врио объехал все 22 муниципалитета, и жителям наконец удалось донести до властей серьезность проблем, с которыми им приходится сталкиваться. Глава региона принял меры — после сообщений о крайне низких зарплатах оленеводов было принято решение увеличить им выплаты, открыть заготовительные пункты, чтобы аборигены могли сдавать туда мясо или пригонять стада для забоя. Вторым шагом по возрождению агропромышленного комплекса станет открытие в муниципалитетах выставок-ярмарок югорских товаропроизводителей под единым брендом. Ответственной за исполнение поручения назначена замгубернатора Наталья Огородникова, куратор промблока. Перезагрузка ждет и сферу инноваций. В Югре, до сих пор в большинстве рейтингов считавшейся лидером отрасли, сложилась достаточно серьезная ситуация. При передовом подходе, разработке цифрового помощника главы региона и прочих нашумевших в федеральной повестке кейсах вроде заявки на появление нейрогубернатора, озвученной в прошлом году на выставке «Россия» Комаровой, до сих пор не разработана адекватная система записи к врачам, и на очереди к узким специалистам жители регулярно жалуются губернатору в соцсети. Кухарук заявил о диспропорции в инновационной деятельности. Югра — лидер по нормативно-правовой базе научно-технической и инновационной политике, по затратам на инновации, на программное обеспечение. При этом — антилидер по внедрению инноваций. Он поручил заму по экономики Сергею Афанасьеву создать рабочую группу Комитета по инновационному развитию. «С обязательным вовлечением представителей бизнеса, муниципальных органов власти, научной, образовательной, инженерно-технической, экспертной общественности. То есть надо услышать и самих инноваторов, и тех, кому инновации адресованы», — отметил Кухарук. Новшеством станут и регулярные выездные заседания югорского кабмина. Правительство отправится в тур по муниципалитетам, чтобы узнать о проблемах на территориях из первых уст. Отвечать за организацию будет внутриполитический блок региона — куратор политблока первый замгубернатора Павел Тараканов и директор депполитики Кирилл Харитонов — и реформированный Совет муниципальных образований. Усиление вышеупомянутого совета подчеркивает, что губернатор замыкает на себе контроль над местными властями. Мэрии фактически переходят в режим ручного управления. «Огромный ком проблем, коррупционные скандалы на местах и явная неспособность большинства муниципалов контролировать происходящее у них же на территориях придется разгребать главе региона при поддержке политблока. И поэтому логичным решением будет такая централизация — к тому же, это позволит снизить роль влияния местных элит на региональную политику. В целом, заметно, что Кухарук намерен единолично координировать все политические процессы в регионе», — уточняет собеседник. Губернатор подчеркнул, что статус первопроходцев — далеко не повод почивать на лаврах. С первых строк послания он отметил, что до нефтяников и геологов здесь уже были ханты, а на территории региона до сих пор находят поселения древних людей. Поэтому делать ХМАО топливным придатком, не развивая инфраструктуру, новые власти не намерены. Кухарук придерживается все той же стратегии, которую анонсировал еще летом в статусе врио главы региона — развивать территорию комплексно, строить дома и соцобъекты, делать жизнь югорчан комфортнее, тем самым привлекая в округ новых жителей. По словам губернатора, контуры будущего еще не сложились, но не строить его нельзя. «Его мы должны определить сами», — заявил Кухарук. Механизм КРТ будут применять чаще, чтобы обеспечить жителей комфортным жильем. Муниципалитетам необходимо соблюдать единообразие в этом направлении. Под КРТ в ХМАО определили 37 территорий общей площадью 348 гектаров, а в бюджете на следующую трехлетку заложили средства на проектирование и строительство 30 школ и комплексов «школа-сад», 19 больниц и амбулаторий, 18 объектов культуры и спорта. Нелюбовь ко всему тюменскому, активно насаждаемая в предыдущие годы, заметно сменяется переориентацией на юг области. «Тюменская матрешка» как многосоставной регион усиливается благодаря переориентации ХМАО на юго-запад. Уже в 2025 году появятся новые рейсы, о которых просили югорчане. А также начнется проектирование двух стратегических дорог, которые свяжут Югру с Тюменской областью и с Ямалом — трассы через Кондинский район на Тавду и моста через Обь в Октябрьском районе. Политолог Борис Григорьев замечает, что послание губернатора подчеркивает публичное указание элитам — работать на благо региона. «И не только на благо бизнеса, но и людей, и природы. Забудьте о своих амбициях. А приглашение оппозиционных лидеров на такие мероприятия говорит о том, что их тоже готовы услышать. Так что это можно записать в первые успехи Руслана Николаевича на посту губернатора», — делится мнением эксперт.