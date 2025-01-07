Фирмы свердловских депутатов за год заработали больше миллиарда

Вне конкуренции лишь один из них

08 января 2025 в 21:55 Размер текста - 17 +

Из 50 депутатов в региональном парламенте только 17 не получают зарплату и имеют право вести бизнес Фото: Илья Московец © URA.RU Для депутатов свердловского заксобрания, открыто занимающихся бизнесом, 2024 год в целом выдался удачным. Большинство их фирм показали рост доходов. Но были и те, кто ушел в минус. Изучив отчетность по открытым источникам, URA.RU рассказывает о финансовом благосостоянии народных избранников. В общей сложности прогнозируемая прибыль их компаний за 2024 год составила больше 1,6 млрд рублей, из них 1,1 млрд (и даже больше) приходятся на одного парламентария. Вице-спикер заксо Виктор Маслаков представляет интересы группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, до 2010 года был гендиректором, председателем совета директоров «РЕНОВА-СтройГрупп» (ныне «РСГ-Академическое»). Маслаков владеет 49% акций компании «Уралстрой-1» (стоимость — 335,4 млн рублей). Согласно прогнозным данным сервиса СБИС (точные станут известны лишь по итогам первого квартала 2025-го), в 2024 году чистая прибыль предприятия составила 54,8 млн рублей (+23,1 млн по сравнению с 2023-м). Новость по теме Депутат-миллиардер мстит свердловскому мэру через силовиков Депутат Вячеслав Брозовский, оказавшийся в непростом положении из-за конфликта вокруг выборов мэра его родного Березовского, за год зарегистрировал еще пять фирм, и теперь у него их 74. Наиболее крупные показывают рост: ТК «Брозэкс» (+100 млн, общая прогнозируемая выручка в 2024 году — 300 млн), «Арсенал и К» (+275 млн, 734,5 млн), «Ритейл» (+13,5 млн, 83,7 млн), «Брозэкс Югра» (+21,1 млн, 74,8 млн). Депутат от ЛДПР Леонид Хаютин владеет медцентрами «Гармония» (доля в 30%) и сетью аптек «Гармония — ФАРМ» (50%). Первая фирма показывает рост прибыли: со 157,4 млн рублей в 2023-м до 177,3 млн в 2024-м, по второй бухгалтерская отчетность пока отсутствует. Известный гонщик Сергей Карякин является учредителем АНО «Гоночная команда Сергея Карякина», которой принадлежит 50% ООО «Спорттехника». Прогнозных данных на 2024 год пока нет, но по итогам 2023-м компания дала прибыль, какой не было за все семь лет существования: 300 тысяч рублей (при общем доходе за 2024-й 54,9 млн). Других активов за Карякиным не записано, зато учредителем шести фирм является его мать Нелли Евгеньевна. Стоимость самой крупной — ООО «Уральский завод пластиковых емкостей» — пять миллионов, мать гонщика владеет 50% акций. Прибыль компании в 2022 году составляла 1,1 млн, в 2023-м — уже 2,9 млн. Прогнозируемый доход на 2024 не указан. Владимир Смирнов с вызовами на рынке коммерческой недвижимости справляется успешно Фото: Размик Закарян © URA.RU За Владимиром Смирновым, владельцем торговых центров «Омега» на Уралмаше и «Апельсин» на Пионерке, записаны шесть компаний. По прогнозу, чистая прибыль «Омега-Плов» (владеет 100% акций) в 2024 году составила 46,8 млн рублей (+22,4 млн), УК «Омега» (25%) — 65,9 млн (+10,2 млн), «Интер-строй» — 52,2 млн (+14,1 млн). Его коллега по фармрынку — депутат от ЕР Александр Серебренников - в этом году продал сеть аптек «Радуга». По некоторым данным, за 70 млн рублей. При этом согласно СБИСу, он до сих пор является учредителем УК «Радуга» (прибыль к концу 2024 выросла до 4,5 млн рублей, в 2023-м была на уровне -1,2 млн) и группы компаний «Радуга» (+3,1 млн рублей по сравнению с 2023-м, общая прибыль 7,1 млн). У ООО «САВ» уже в 2023-м расходы превышали доходы, в 2024-м ситуация усугубилась — компания закончила год с показателем минус 19,4 млн рублей (в 2023 — минус 7,7 млн). Зато хорошие показатели на национализированном заводе «Уралбиофарм», где Серебренников получил должность гендиректора. За год чистая прибыль предприятия выросла на 181,5 млн рублей и составила по итогу 2024-го 357,6 млн. Компании Владимира Загайнова показали не лучшие финансовые результаты Фото: Илья Московец © URA.RU Владимир Загайнов — зампред комитета по промышленной политике — единолично владеет НПО «Углекокс» стоимостью 6,7 млн рублей. За год прибыль предприятия сократилась на 200 тысяч — до полумиллиона рублей. Также Загайнов является совладельцем трех других предприятий, торгующих оборудованием и сдающих в аренду недвижимость. Все показывают рост прибыли, самый высокий у «Национальной коксовой ассоциации» (Загайнову принадлежит 43% акций) — 1,9 млн рублей (+300 тысяч). Евгений Зяблицев, зампредседателя комитета по социальной политике, является учредителем четырех компаний. Самая крупная — «Регион-Центр» (аренда и управление недвижимым имуществом), — как и в прошлом году, показывает рост прибыли — с 34,2 млн в 2023-м до 52,3 млн в 2024-м. Прибыльнее стали и две другие фирмы, обе занимаются арендой и управлением недвижимостью: «Статус-М» (+5,2 млн, 13,8 млн), «Союз» (+1 млн, 2,9 млн). На 1,4 млн рублей выросла прибыль компании «Каскад», 50% в которой принадлежит депутату Алексею Свалову, представляющему интересы УГМК. Фирма занимается арендой и лизингом недвижимости, обменом, приватизацией. В 2024-м она, согласно прогнозным данным СБИС, заработала 3,5 млн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для депутатов свердловского заксобрания, открыто занимающихся бизнесом, 2024 год в целом выдался удачным. Большинство их фирм показали рост доходов. Но были и те, кто ушел в минус. Изучив отчетность по открытым источникам, URA.RU рассказывает о финансовом благосостоянии народных избранников. В общей сложности прогнозируемая прибыль их компаний за 2024 год составила больше 1,6 млрд рублей, из них 1,1 млрд (и даже больше) приходятся на одного парламентария. Вице-спикер заксо Виктор Маслаков представляет интересы группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, до 2010 года был гендиректором, председателем совета директоров «РЕНОВА-СтройГрупп» (ныне «РСГ-Академическое»). Маслаков владеет 49% акций компании «Уралстрой-1» (стоимость — 335,4 млн рублей). Согласно прогнозным данным сервиса СБИС (точные станут известны лишь по итогам первого квартала 2025-го), в 2024 году чистая прибыль предприятия составила 54,8 млн рублей (+23,1 млн по сравнению с 2023-м). Депутат Вячеслав Брозовский, оказавшийся в непростом положении из-за конфликта вокруг выборов мэра его родного Березовского, за год зарегистрировал еще пять фирм, и теперь у него их 74. Наиболее крупные показывают рост: ТК «Брозэкс» (+100 млн, общая прогнозируемая выручка в 2024 году — 300 млн), «Арсенал и К» (+275 млн, 734,5 млн), «Ритейл» (+13,5 млн, 83,7 млн), «Брозэкс Югра» (+21,1 млн, 74,8 млн). Депутат от ЛДПР Леонид Хаютин владеет медцентрами «Гармония» (доля в 30%) и сетью аптек «Гармония — ФАРМ» (50%). Первая фирма показывает рост прибыли: со 157,4 млн рублей в 2023-м до 177,3 млн в 2024-м, по второй бухгалтерская отчетность пока отсутствует. Известный гонщик Сергей Карякин является учредителем АНО «Гоночная команда Сергея Карякина», которой принадлежит 50% ООО «Спорттехника». Прогнозных данных на 2024 год пока нет, но по итогам 2023-м компания дала прибыль, какой не было за все семь лет существования: 300 тысяч рублей (при общем доходе за 2024-й 54,9 млн). Других активов за Карякиным не записано, зато учредителем шести фирм является его мать Нелли Евгеньевна. Стоимость самой крупной — ООО «Уральский завод пластиковых емкостей» — пять миллионов, мать гонщика владеет 50% акций. Прибыль компании в 2022 году составляла 1,1 млн, в 2023-м — уже 2,9 млн. Прогнозируемый доход на 2024 не указан. За Владимиром Смирновым, владельцем торговых центров «Омега» на Уралмаше и «Апельсин» на Пионерке, записаны шесть компаний. По прогнозу, чистая прибыль «Омега-Плов» (владеет 100% акций) в 2024 году составила 46,8 млн рублей (+22,4 млн), УК «Омега» (25%) — 65,9 млн (+10,2 млн), «Интер-строй» — 52,2 млн (+14,1 млн). Его коллега по фармрынку — депутат от ЕР Александр Серебренников - в этом году продал сеть аптек «Радуга». По некоторым данным, за 70 млн рублей. При этом согласно СБИСу, он до сих пор является учредителем УК «Радуга» (прибыль к концу 2024 выросла до 4,5 млн рублей, в 2023-м была на уровне -1,2 млн) и группы компаний «Радуга» (+3,1 млн рублей по сравнению с 2023-м, общая прибыль 7,1 млн). У ООО «САВ» уже в 2023-м расходы превышали доходы, в 2024-м ситуация усугубилась — компания закончила год с показателем минус 19,4 млн рублей (в 2023 — минус 7,7 млн). Зато хорошие показатели на национализированном заводе «Уралбиофарм», где Серебренников получил должность гендиректора. За год чистая прибыль предприятия выросла на 181,5 млн рублей и составила по итогу 2024-го 357,6 млн. Владимир Загайнов — зампред комитета по промышленной политике — единолично владеет НПО «Углекокс» стоимостью 6,7 млн рублей. За год прибыль предприятия сократилась на 200 тысяч — до полумиллиона рублей. Также Загайнов является совладельцем трех других предприятий, торгующих оборудованием и сдающих в аренду недвижимость. Все показывают рост прибыли, самый высокий у «Национальной коксовой ассоциации» (Загайнову принадлежит 43% акций) — 1,9 млн рублей (+300 тысяч). Евгений Зяблицев, зампредседателя комитета по социальной политике, является учредителем четырех компаний. Самая крупная — «Регион-Центр» (аренда и управление недвижимым имуществом), — как и в прошлом году, показывает рост прибыли — с 34,2 млн в 2023-м до 52,3 млн в 2024-м. Прибыльнее стали и две другие фирмы, обе занимаются арендой и управлением недвижимостью: «Статус-М» (+5,2 млн, 13,8 млн), «Союз» (+1 млн, 2,9 млн). На 1,4 млн рублей выросла прибыль компании «Каскад», 50% в которой принадлежит депутату Алексею Свалову, представляющему интересы УГМК. Фирма занимается арендой и лизингом недвижимости, обменом, приватизацией. В 2024-м она, согласно прогнозным данным СБИС, заработала 3,5 млн.