Свердловский депутат избавился от убыточной сети аптек

Свердловский депутат Серебренников продал сеть аптек «Радуга»

Александр Серебренников продал 45 аптек новосибирцам Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат заксобрания Свердловской области Александр Серебренников продал сеть аптек «Радуга» группе компаний «Витана» из Новосибирска. Причиной продажи стали низкие финансовые показатели бизнеса, рассказал URA.RU депутат.

«Я не знаю сегодня ни одной региональной аптечной сети, работающей с прибылью. Это общая закономерность — сначала федералы забрали местный продуктовый ретейл, затем прошлись по строительному и аптечному», — сказал Серебренников.

Точная сумма от продажи 45 аптек не разглашается. Помимо Свердловской области, ГК «Витана» работает под разными сетевыми марками в Новосибирске, Красноярске и Кемерово. Через два года учредители запланировали ребрендинг. Согласно данным сервиса СБИС, в 2023 году доходы «Радуги» составили 32,6 млн рублей, в 2022-м году — 27,9 млн. Самые высокие показатели были в 2018 году — 314,1 млн.

Несколько лет назад УФАС России оштрафовало за картельный сговор фармацевтические компании, связанные с Серебренниковым. Общая сумма штрафа составила 67 млн рублей. По данным URA.RU, в сговор по торгам на поставку лекарства «Паклитаксел» вступили ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед» и аптека «Вербена-Фарма».