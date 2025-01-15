Как изменилось правительство за четверть века

И чем отличились премьеры

15 января 2025 в 17:50 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром для экономического прорыва, но решать пришлось совсем другие задачи Гавриил Григоров/РИА Новости В России за 25 лет сменилось шесть премьер-министров. Каждый запомнился теми или иными политическими и экономическими решениями в зависимости от стоявших перед ними задач. Кабмину не раз приходилось работать в антикризисном режиме, что превратило его из вспомогательного органа в инициативный политический институт с четким разделением задач, отмечают эксперты URA.RU. Транзитный премьер После избрания Владимира Путина на должность главы государства в 2000 году пост председателя правительства России занял первый вице-премьер — Михаил Касьянов (внесен Минюстом в список иностранных агентов). Он работал на этом посту почти четыре года, до февраля 2004-го. Михаил Касьянов (внесен в список иностранных агентов) на посту премьера был переходной фигурой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство Касьянова политологи называют переходным, ориентированным отчасти на окружение предыдущего президента Бориса Ельцина и имевших тогда в России политическое влияние бизнесменов. «Касьянов — стопроцентный выходец из 90-х, он и его правительство считались с интересами олигархов, финансово-промышленных групп, в том числе зарубежных. Это был период, когда государству нужно было перейти от одной парадигмы развития к другой, и хорошо, что это было сделано мирно, спокойно, без разрушения государственных институтов», — комментирует директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Одной из главных задач кабинета того времени была стабилизация банковской системы. В этот период введено страхование вкладов, шла работа по стабилизации пенсионных выплат, отмечает экс-замминистра здравоохранения и социального развития РФ, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Касьянов покинул пост незадолго до начала второго президентского срока Владимира Путина. Два месяца после этого обязанности премьера исполнял зампред правительства Виктор Христенко — также член еще ельцинской команды. СМИ в качестве главной причины увольнения Касьянова называли расхождение взглядов по делу ЮКОСа. В 2005 году Касьянов перешел в оппозицию, в 2022 году уехал из России, а в ноябре 2023 года признан иноагентом. Задача — не сделать хуже Михаилу Фрадкову как премьеру пришлось взять на себя ответственность за монетизацию льгот Фото: Владимир Андреев © URA.RU В целом роль правительства на протяжении первых двух президентских сроков Владимира Путина — вспомогательная, его задачей было не генерировать идеи, а технически исполнять ту генеральную линию, которую проводил Кремль, подчеркивает Сергей Маркелов. И, если Касьянов еще пытался играть в субъектность, то два следующих премьера — Михаил Фрадков и Виктор Зубков — выбрали чисто адаптивную модель поведения, говорит Маркелов. Для Путина два премьера его второго срока были «пробой пера» — президент искал собственный стиль управления, в том числе деятельностью правительства, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Алексея Кудрина тоже называли претендентом на пост премьера, но выбор пал на Михаила Фрадкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Михаил Фрадков занимал пост председателя правительства с мая 2003 года по март 2007-го. До этого он уже работал в правительстве — в 1997-1998 годах возглавлял Министерство внешнеэкономических связей и торговли (в связи с ликвидацией министерства сложил полномочия), в 1999-2000 годах был министром торговли при премьерах Сергее Степашине и Владимире Путине. У Фрадкова был востребованный на тот момент набор компетенций, связанных с работой специальных органов, финансами, международными отношениями. Назначение говорит о том, что его опыт больше соответствовал стоявшим перед государством задачам, чем опыт Алексея Кудрина и Бориса Грызлова, которых также в 2004 году называли возможными кандидатами на пост премьера, говорит Дмитрий Солонников. «Задачей председателя правительства было не сделать хуже и не работать как предшественник. Кремль стал единственным ориентиром для правительства, и особенностью Фрадкова как председателя стало адаптивное поведение. Он был техническим руководителем и не старался продвигать личный политический бренд. При этом он не был “узким горлышком”, которое связывало его подчиненных в правительстве с президентом. Ставшие тогда вице-премьерами Дмитрий Медведев, Сергей Иванов, Сергей Нарышкин были более яркими фигурами и имели свои выходы на Путина», — отмечает Сергей Маркелов. Количество нацпроектов за 20 лет выросло с четырех до 20 Фото: Анна Майорова © URA.RU Тем не менее с фигурой Фрадкова стала ассоциироваться непопулярная реформа монетизации льгот. Ответственность за ее недостатки премьер взял на себя, когда Госдума в 2005 году поднимала вопрос о вынесении вотума недоверия кабинету министров. В 2007-м об отставке Фрадков тоже попросил сам, чтобы у Путина «не было никаких ограничений при выстраивании властной конфигурации в связи с предстоящими политическими событиями». Заслугой Виктора Зубкова на посту премьера стал рост собираемости налогов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вместе с тем в период председательства Михаила Фрадкова в 2005 году началась реализация первых четырех национальных проектов. В это время приняты решения, серьезно повлиявшие на социальную сферу. Заработала программа материнского капитала, усилена ответственность работодателей за невыплату зарплаты, что привело к резкому сокращению долгов перед работниками, говорит Александр Сафонов. Фрадков вручную перезапускал госаппарат после неудачной попытки провести административную реформу, комментирует гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Его работа была эффективной — процессы снова пошли, но у самого премьера возникли проблемы со здоровьем. С этим и был связан его уход с должности, говорит политолог. Каких-либо серьезных претензий к работе премьера у Путина не было, считает Дмитрий Солонников. Об этом говорит то, что Фрадков остался на важной должности — с 2007 по 2016 год был директором Службы внешней разведки. От должности главы СВР его освободили в связи с выходом на пенсию. Сейчас Фрадков — директор Российского института стратегических исследований и председатель совета директоров концерна «Алмаз-Антей». Виктор Зубков возглавлял правительство менее года — с сентября 2007-го по май 2008-го. С Путиным его уже связывала совместная работа в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга в 1991-1993 годах. В 2001-2004 годах Зубков работал в правительстве в должности замминистра финансов, затем возглавлял Росфинмониторинг. «Зубков из экономических силовиков, надежный и преданный человек — хороший вариант, чтобы передать правительство под руководство Путина в 2008 году. Его экономические приоритеты — нефтегазовая отрасль, энергетика, агропром — соответствовали задачам государства», — говорит Сергей Маркелов. Зубков — опытный аппаратчик, который запомнился тем, что за короткий срок своего председательства сумел хорошо отладить фискальную систему. Менее чем за год он смог добиться того, что налоги стали собираться эффективнее, отметил Алексей Мухин. Шансов обуздать инфляцию без роста промышленности у правительства в 2000-х годах не было, говорит эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Когда Путин стал премьером, Зубков стал его первым заместителем и курировал вопросы развития АПК. С 2012 года он является председателем совета директоров «Газпрома» и спецпредставителем президента по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа. В упрек кабинетам Касьянова, Фрадкова и Зубкова часто ставят то, что они не смогли обуздать высокую инфляцию. Шансов на это у них не было при существовавших тогда подходах к экономическому развитию, уверен Александр Сафонов. «Инфляция в нашей стране носит не монетарный характер, она была связана с недостатком собственного предложения и низкой локализацией производств в России. Тогда этому уделяли мало внимания, продолжая уповать на сырьевые ресурсы и положительный платежный баланс, за счет которого можно было импортировать товары в нужном количестве. В этот период были упущены возможности стабилизировать экономику и сформировать ее промышленную независимость. А одними лишь финансовыми мерами инфляцию удержать было нельзя», — говорит профессор Финансового университета при правительстве. Путин и «олимпийские боги» Владимир Путин, став премьер-министром, резко увеличил количество заместителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Период 2008-2012 годов, когда президентом стал Дмитрий Медведев, а Владимир Путин занял пост премьера, уникален в российской истории. «Это было время, когда роль премьера стала равной роли главы государства, если не выше», — отмечает Дмитрий Солонников. «Энергия политической системы перераспределилась, ее центром стал не Кремль, а Белый дом. Тех людей, которые до этого в команде Путина решали политические задачи, он забрал с собой в правительство, оно занималось теперь и политикой, и экономикой», — комментирует Сергей Маркелов. Премьерский срок Владимира Путина отметился локализацией в России автомобильных производств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин как глава кабмина запомнился тем, что при нем резко выросло количество вице-премьеров — до девяти человек, обращает внимание Алексей Мухин. «В правительстве появилась „система олимпийских богов“, когда каждый вице-премьер отвечал за определенное направление, не вмешиваясь в другие сферы. Путин понимал важность делегирования полномочий, кроме того, он был настолько уверен в своем политическом весе, что не боялся создать себе потенциальных конкурентов, увеличив число заместителей. Эта система показала себя эффективной и продолжает действовать до сих пор», — подчеркнул эксперт. Но главный вызов премьеру Путину был все-таки экономическим. Он занял этот пост в мае 2008 года, когда уже рухнули американский инвестиционный банк Lehman Brothers и крупные ипотечные компании, отмечает политолог, советник президента в 1990-е годы Сергей Станкевич. «Разразился мировой кризис, затронувший все экономики мира, включая российскую. Путину в качестве премьера пришлось взвалить на себя противостояние этому кризису и разгребать все последствия, в том числе политические. Госдолг был незначительным, но основной удар пришелся по частным компаниям и банковскому сектору. Правительство тогда раскрыло “кубышку” и пошло на беспрецедентные меры по спасению финансовой системы и значимых банков. Антикризисные вливания в экономику превысили 3% ВВП, четверть золотовалютного резерва ушла на поддержание курса рубля и стабилизацию торгового оборота”, — вспоминает Станкевич. Кабинет Путина начал перевод госуслуг в электронный формат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате, уже к концу 2009 году удалось остановить обвальное падение промышленного производства, в 2010-2011 годах — развернуть к росту реальные доходы населения, обращает внимание Станкевич. «Многим запомнились выезды Путина в места масштабных забастовок, особенно в Пикалево Ленинградской области. Оборотной стороной успешной антикризисной политики стало значительное „возвратное“ огосударствление экономики», — говорит политолог. При премьере Путине запущены проекты, связанные с электронным правительством и переводом государственных услуг в цифровой формат, отметил Александр Сафонов. Эта работа поэтапная, но многое сделано уже тогда. Стали появляться многофункциональные центры, упрощавшие взаимодействие людей с государством. Также значимым результатом работы правительства Путина эксперт называет реформу частных вузов — усиление контроля за деятельностью коммерческих учебных заведений прервало сложившуюся практику продажи дипломов тем, кто в действительности образование не получал. Этот период также отметился ростом локализации автомобильных производств в России. На территории страны стали собирать иномарки, что было выгодно зарубежным автоконцернам, поскольку пошлины сделали выпуск на территории РФ более выгодным, чем ввоз из-за рубежа готовых машин, говорит Сафонов. Побил рекорды Дмитрий Медведев был на посту премьер-министра дольше всех — почти восемь лет Фото: Роман Наумов © URA.RU В мае 2012 года Путин снова избран президентом. Медведев, занявший тогда пост премьер-министра, оставался на нем до января 2020-го и побил рекорд новейшей истории России по нахождению на этой должности — рекорд Виктора Черномырдина. Это было время относительной экономической стабильности: даже после 2014 года сохранялись взаимоотношения с Западом, новые подходы можно было внедрять постепенно, отмечает Сергей Маркелов. Медведев перенес в правительство те акценты, которые были заметны в его президентской деятельности, включая международную экономическую повестку. Он доказал свою верность Путину, поэтому сохранял свой пост так долго, говорит собеседник URA.RU. При этом у него была свобода в формировании команды, Медведев мог экспериментировать. «Это было достаточное ровное, стабильное правительство с небольшим количеством ошибок и просчетов», — подчеркнул политолог. Медведеву пришлось взять на себя непопулярную меру — повышение пенсионного возраста Фото: Анна Майорова © URA.RU Медведеву пришлось взять на себя две непопулярные меры — дать старт пенсионной реформе, увеличившей возраст выхода на пенсию, и повысить с 18% до 20% ставку НДС, отмечает Сергей Станкевич. «Самым ярким достижением его премьерства стал уникальный рекорд — инфляция в 2017 году составила всего 2,5%. Больше никогда такого не повторялось. Рост инвестиций в основной капитал, то есть в долгосрочное развитие экономики тоже был значительным», — сказал эксперт. Важная заслуга Медведева как премьера – институционализация деятельности правительства. Была создана система постоянного взаимодействия кабинета министров и «Единой России», добавил генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Рост экономики в годы председательства Дмитрия Медведева обеспечивали высокие цены на нефть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В 2012 году вышли первые майские указы Путина, и ключевой задачей правительства Медведева стало их исполнение, отметил Сафонов. Были приняты меры по повышению зарплат бюджетникам, пересмотру системы начисления пенсий (введены пенсионные баллы), ужесточились требования к назначению страховых выплат. Важной функцией кабинета министров стало исполнение национальных проектов, число которых в 2018 году очередным майским указом увеличено до 12. Появилось слово «навсегда» Медведев был грамотным юристом и четко поддерживал ту генеральную линию, которую проводил Кремль, комментирует Дмитрий Солонников. Замена премьера понадобилась, когда президент обозначил новые задачи — серьезный экономический рывок вперед. Испытанием для кабинета Мишустина стал сначала коронавирус, затем — работа в условиях СВО и санкций Фото: Роман Наумов © URA.RU «Тогда и появился Мишустин, его ориентировали на то, чтобы страна начала развиваться более высокими темпами, экономика вышла на 3,5% роста в год. Но кабинету Мишустина пришлось решать другие задачи — сначала коронавирус, потом СВО. Он все еще премьер, его команда продолжает работать. И это говорит о том, что он смог перестроить работу правительства под новые вызовы. То, как команда Мишустина справляется с этими испытаниями, заслуживает отдельного внимания. На экономику страны идет жесточайшее давление, и переход экономики в этих условиях к росту — серьезный результат», — говорит эксперт. В 2020 году, когда Путин сменил Медведева на Мишустина, «украинский проект» уже назревал и начинал рассматриваться как военный, уверен Сергей Маркелов. «Медведева еще можно было оставить на посту, но, когда появляется новая идея, ей начинает подчиняться все, и происходят изменения. Поэтому премьером назначен Мишустин, хотя Медведев остается среди коллективного политического руководства страны и отвечает как раз за вопросы безопасности. Команда правительства почти полностью обновилась», — говорит собеседник URA.RU. При Мишустине была перезапущена административная реформа, только на этот раз правительство пошло по пути снятия бюрократических барьеров. Многие инструкции и подзаконные акты, мешавшие работе государственного аппарата, были отменены, и это дало ощутимый эффект, комментирует Мухин. Состав правительства после назначения Мишустина обновился почти полностью Фото: Роман Наумов © URA.RU Компетенции Мишустина как сильного экономиста и бывшего налоговика были очень востребованы, когда началась пандемия COVID-19, экономика стала более закрытой, и нужно было максимально задействовать внутренние ресурсы. Система прошла тестирование на устойчивость к внешним рискам — все это пригодилось после февраля 2022 года, уверен Маркелов. «Принцип работы кабинета Мишустина менялся дважды. Сначала это было правительство развития. В 2022 году оно переориентировалось на реструктуризацию экономики под задачи СВО. Сейчас мы видим уже третий подход — готовность к работе в условиях постоянных вызовов. Это стабильное антикризисное правительство. Оно одновременно решает задачи экономического обеспечения военной отрасли, работы в санкционном режиме, решения социальных вопросов. В России создана новая экономическая реальность, в которой появилось слово „навсегда“ по отношению к санкциям, переориентации экономики на технологический суверенитет и сотрудничество с глобальным Югом», — сказал собеседник URA.RU. В условиях внешних ограничений правительство стало делать ставку на рост промышленности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мишустин сместил приоритет развития экономики на рост промышленного потенциала, создание внутреннего предложения, говорит Сафонов. Во многом это стало вынужденной мерой, однако правительство понимает важность этого акцента, что дает результаты в условиях внешних ограничений. В 2024 году изменения в составе правительства были минимальными: все новые вице-премьеры — бывшие главы тех министерств, которые теперь курируют. Это доказывает, что Мишустин выстроил эффективную модель работы. По словам Маркелова, правительство не пассивно адаптируется под задачи системы, а проявляет активный подход. В следующем году в связи с выборами в Госдуму возможен технический перезапуск правительства, отметил Мухин. Парламент может инициировать отставку и заново предлагать новых министров и вице-премьеров. «У нынешнего состава есть еще полтора года, чтобы показать свою эффективность. Какие-то изменения будут, они зависят от того, как правительство справится с существующими вызовами. Уже ясно, что работать, как раньше, не получится. Яркий пример — Минобороны, которое подверглось радикальной раскадровке. Мы живем в условиях СВО, и прощать бездействие чиновникам не будут», — подчеркнул эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России за 25 лет сменилось шесть премьер-министров. Каждый запомнился теми или иными политическими и экономическими решениями в зависимости от стоявших перед ними задач. Кабмину не раз приходилось работать в антикризисном режиме, что превратило его из вспомогательного органа в инициативный политический институт с четким разделением задач, отмечают эксперты URA.RU. Транзитный премьер После избрания Владимира Путина на должность главы государства в 2000 году пост председателя правительства России занял первый вице-премьер — Михаил Касьянов (внесен Минюстом в список иностранных агентов). Он работал на этом посту почти четыре года, до февраля 2004-го. Правительство Касьянова политологи называют переходным, ориентированным отчасти на окружение предыдущего президента Бориса Ельцина и имевших тогда в России политическое влияние бизнесменов. «Касьянов — стопроцентный выходец из 90-х, он и его правительство считались с интересами олигархов, финансово-промышленных групп, в том числе зарубежных. Это был период, когда государству нужно было перейти от одной парадигмы развития к другой, и хорошо, что это было сделано мирно, спокойно, без разрушения государственных институтов», — комментирует директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Одной из главных задач кабинета того времени была стабилизация банковской системы. В этот период введено страхование вкладов, шла работа по стабилизации пенсионных выплат, отмечает экс-замминистра здравоохранения и социального развития РФ, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Касьянов покинул пост незадолго до начала второго президентского срока Владимира Путина. Два месяца после этого обязанности премьера исполнял зампред правительства Виктор Христенко — также член еще ельцинской команды. СМИ в качестве главной причины увольнения Касьянова называли расхождение взглядов по делу ЮКОСа. В 2005 году Касьянов перешел в оппозицию, в 2022 году уехал из России, а в ноябре 2023 года признан иноагентом. Задача — не сделать хуже В целом роль правительства на протяжении первых двух президентских сроков Владимира Путина — вспомогательная, его задачей было не генерировать идеи, а технически исполнять ту генеральную линию, которую проводил Кремль, подчеркивает Сергей Маркелов. И, если Касьянов еще пытался играть в субъектность, то два следующих премьера — Михаил Фрадков и Виктор Зубков — выбрали чисто адаптивную модель поведения, говорит Маркелов. Для Путина два премьера его второго срока были «пробой пера» — президент искал собственный стиль управления, в том числе деятельностью правительства, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Михаил Фрадков занимал пост председателя правительства с мая 2003 года по март 2007-го. До этого он уже работал в правительстве — в 1997-1998 годах возглавлял Министерство внешнеэкономических связей и торговли (в связи с ликвидацией министерства сложил полномочия), в 1999-2000 годах был министром торговли при премьерах Сергее Степашине и Владимире Путине. У Фрадкова был востребованный на тот момент набор компетенций, связанных с работой специальных органов, финансами, международными отношениями. Назначение говорит о том, что его опыт больше соответствовал стоявшим перед государством задачам, чем опыт Алексея Кудрина и Бориса Грызлова, которых также в 2004 году называли возможными кандидатами на пост премьера, говорит Дмитрий Солонников. «Задачей председателя правительства было не сделать хуже и не работать как предшественник. Кремль стал единственным ориентиром для правительства, и особенностью Фрадкова как председателя стало адаптивное поведение. Он был техническим руководителем и не старался продвигать личный политический бренд. Тем не менее с фигурой Фрадкова стала ассоциироваться непопулярная реформа монетизации льгот. Ответственность за ее недостатки премьер взял на себя, когда Госдума в 2005 году поднимала вопрос о вынесении вотума недоверия кабинету министров. В 2007-м об отставке Фрадков тоже попросил сам, чтобы у Путина «не было никаких ограничений при выстраивании властной конфигурации в связи с предстоящими политическими событиями». Вместе с тем в период председательства Михаила Фрадкова в 2005 году началась реализация первых четырех национальных проектов. В это время приняты решения, серьезно повлиявшие на социальную сферу. Заработала программа материнского капитала, усилена ответственность работодателей за невыплату зарплаты, что привело к резкому сокращению долгов перед работниками, говорит Александр Сафонов. Фрадков вручную перезапускал госаппарат после неудачной попытки провести административную реформу, комментирует гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Его работа была эффективной — процессы снова пошли, но у самого премьера возникли проблемы со здоровьем. С этим и был связан его уход с должности, говорит политолог. Каких-либо серьезных претензий к работе премьера у Путина не было, считает Дмитрий Солонников. Об этом говорит то, что Фрадков остался на важной должности — с 2007 по 2016 год был директором Службы внешней разведки. От должности главы СВР его освободили в связи с выходом на пенсию. Сейчас Фрадков — директор Российского института стратегических исследований и председатель совета директоров концерна «Алмаз-Антей». Виктор Зубков возглавлял правительство менее года — с сентября 2007-го по май 2008-го. С Путиным его уже связывала совместная работа в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга в 1991-1993 годах. В 2001-2004 годах Зубков работал в правительстве в должности замминистра финансов, затем возглавлял Росфинмониторинг. Зубков — опытный аппаратчик, который запомнился тем, что за короткий срок своего председательства сумел хорошо отладить фискальную систему. Менее чем за год он смог добиться того, что налоги стали собираться эффективнее, отметил Алексей Мухин. Когда Путин стал премьером, Зубков стал его первым заместителем и курировал вопросы развития АПК. С 2012 года он является председателем совета директоров «Газпрома» и спецпредставителем президента по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа. В упрек кабинетам Касьянова, Фрадкова и Зубкова часто ставят то, что они не смогли обуздать высокую инфляцию. Шансов на это у них не было при существовавших тогда подходах к экономическому развитию, уверен Александр Сафонов. «Инфляция в нашей стране носит не монетарный характер, она была связана с недостатком собственного предложения и низкой локализацией производств в России. Тогда этому уделяли мало внимания, продолжая уповать на сырьевые ресурсы и положительный платежный баланс, за счет которого можно было импортировать товары в нужном количестве. Путин и «олимпийские боги» Период 2008-2012 годов, когда президентом стал Дмитрий Медведев, а Владимир Путин занял пост премьера, уникален в российской истории. «Это было время, когда роль премьера стала равной роли главы государства, если не выше», — отмечает Дмитрий Солонников. «Энергия политической системы перераспределилась, ее центром стал не Кремль, а Белый дом. Тех людей, которые до этого в команде Путина решали политические задачи, он забрал с собой в правительство, оно занималось теперь и политикой, и экономикой», — комментирует Сергей Маркелов. Путин как глава кабмина запомнился тем, что при нем резко выросло количество вице-премьеров — до девяти человек, обращает внимание Алексей Мухин. «В правительстве появилась „система олимпийских богов“, когда каждый вице-премьер отвечал за определенное направление, не вмешиваясь в другие сферы. Путин понимал важность делегирования полномочий, кроме того, он был настолько уверен в своем политическом весе, что не боялся создать себе потенциальных конкурентов, увеличив число заместителей. Эта система показала себя эффективной и продолжает действовать до сих пор», — подчеркнул эксперт. Но главный вызов премьеру Путину был все-таки экономическим. Он занял этот пост в мае 2008 года, когда уже рухнули американский инвестиционный банк Lehman Brothers и крупные ипотечные компании, отмечает политолог, советник президента в 1990-е годы Сергей Станкевич. «Разразился мировой кризис, затронувший все экономики мира, включая российскую. Путину в качестве премьера пришлось взвалить на себя противостояние этому кризису и разгребать все последствия, в том числе политические. Госдолг был незначительным, но основной удар пришелся по частным компаниям и банковскому сектору. В результате, уже к концу 2009 году удалось остановить обвальное падение промышленного производства, в 2010-2011 годах — развернуть к росту реальные доходы населения, обращает внимание Станкевич. «Многим запомнились выезды Путина в места масштабных забастовок, особенно в Пикалево Ленинградской области. Оборотной стороной успешной антикризисной политики стало значительное „возвратное“ огосударствление экономики», — говорит политолог. При премьере Путине запущены проекты, связанные с электронным правительством и переводом государственных услуг в цифровой формат, отметил Александр Сафонов. Эта работа поэтапная, но многое сделано уже тогда. Стали появляться многофункциональные центры, упрощавшие взаимодействие людей с государством. Также значимым результатом работы правительства Путина эксперт называет реформу частных вузов — усиление контроля за деятельностью коммерческих учебных заведений прервало сложившуюся практику продажи дипломов тем, кто в действительности образование не получал. Этот период также отметился ростом локализации автомобильных производств в России. На территории страны стали собирать иномарки, что было выгодно зарубежным автоконцернам, поскольку пошлины сделали выпуск на территории РФ более выгодным, чем ввоз из-за рубежа готовых машин, говорит Сафонов. Побил рекорды В мае 2012 года Путин снова избран президентом. Медведев, занявший тогда пост премьер-министра, оставался на нем до января 2020-го и побил рекорд новейшей истории России по нахождению на этой должности — рекорд Виктора Черномырдина. Это было время относительной экономической стабильности: даже после 2014 года сохранялись взаимоотношения с Западом, новые подходы можно было внедрять постепенно, отмечает Сергей Маркелов. Медведев перенес в правительство те акценты, которые были заметны в его президентской деятельности, включая международную экономическую повестку. Он доказал свою верность Путину, поэтому сохранял свой пост так долго, говорит собеседник URA.RU. При этом у него была свобода в формировании команды, Медведев мог экспериментировать. «Это было достаточное ровное, стабильное правительство с небольшим количеством ошибок и просчетов», — подчеркнул политолог. Медведеву пришлось взять на себя две непопулярные меры — дать старт пенсионной реформе, увеличившей возраст выхода на пенсию, и повысить с 18% до 20% ставку НДС, отмечает Сергей Станкевич. «Самым ярким достижением его премьерства стал уникальный рекорд — инфляция в 2017 году составила всего 2,5%. Больше никогда такого не повторялось. Рост инвестиций в основной капитал, то есть в долгосрочное развитие экономики тоже был значительным», — сказал эксперт. В 2012 году вышли первые майские указы Путина, и ключевой задачей правительства Медведева стало их исполнение, отметил Сафонов. Были приняты меры по повышению зарплат бюджетникам, пересмотру системы начисления пенсий (введены пенсионные баллы), ужесточились требования к назначению страховых выплат. Важной функцией кабинета министров стало исполнение национальных проектов, число которых в 2018 году очередным майским указом увеличено до 12. Появилось слово «навсегда» Медведев был грамотным юристом и четко поддерживал ту генеральную линию, которую проводил Кремль, комментирует Дмитрий Солонников. Замена премьера понадобилась, когда президент обозначил новые задачи — серьезный экономический рывок вперед. «Тогда и появился Мишустин, его ориентировали на то, чтобы страна начала развиваться более высокими темпами, экономика вышла на 3,5% роста в год. Но кабинету Мишустина пришлось решать другие задачи — сначала коронавирус, потом СВО. Он все еще премьер, его команда продолжает работать. И это говорит о том, что он смог перестроить работу правительства под новые вызовы. То, как команда Мишустина справляется с этими испытаниями, заслуживает отдельного внимания. На экономику страны идет жесточайшее давление, и переход экономики в этих условиях к росту — серьезный результат», — говорит эксперт. В 2020 году, когда Путин сменил Медведева на Мишустина, «украинский проект» уже назревал и начинал рассматриваться как военный, уверен Сергей Маркелов. «Медведева еще можно было оставить на посту, но, когда появляется новая идея, ей начинает подчиняться все, и происходят изменения. Поэтому премьером назначен Мишустин, хотя Медведев остается среди коллективного политического руководства страны и отвечает как раз за вопросы безопасности. Команда правительства почти полностью обновилась», — говорит собеседник URA.RU. Компетенции Мишустина как сильного экономиста и бывшего налоговика были очень востребованы, когда началась пандемия COVID-19, экономика стала более закрытой, и нужно было максимально задействовать внутренние ресурсы. Система прошла тестирование на устойчивость к внешним рискам — все это пригодилось после февраля 2022 года, уверен Маркелов. «Принцип работы кабинета Мишустина менялся дважды. Сначала это было правительство развития. В 2022 году оно переориентировалось на реструктуризацию экономики под задачи СВО. Сейчас мы видим уже третий подход — готовность к работе в условиях постоянных вызовов. Это стабильное антикризисное правительство. Оно одновременно решает задачи экономического обеспечения военной отрасли, работы в санкционном режиме, решения социальных вопросов. В России создана новая экономическая реальность, в которой появилось слово „навсегда“ по отношению к санкциям, переориентации экономики на технологический суверенитет и сотрудничество с глобальным Югом», — сказал собеседник URA.RU. Мишустин сместил приоритет развития экономики на рост промышленного потенциала, создание внутреннего предложения, говорит Сафонов. Во многом это стало вынужденной мерой, однако правительство понимает важность этого акцента, что дает результаты в условиях внешних ограничений. В 2024 году изменения в составе правительства были минимальными: все новые вице-премьеры — бывшие главы тех министерств, которые теперь курируют. Это доказывает, что Мишустин выстроил эффективную модель работы. По словам Маркелова, правительство не пассивно адаптируется под задачи системы, а проявляет активный подход. В следующем году в связи с выборами в Госдуму возможен технический перезапуск правительства, отметил Мухин. Парламент может инициировать отставку и заново предлагать новых министров и вице-премьеров. «У нынешнего состава есть еще полтора года, чтобы показать свою эффективность. Какие-то изменения будут, они зависят от того, как правительство справится с существующими вызовами. Уже ясно, что работать, как раньше, не получится. Яркий пример — Минобороны, которое подверглось радикальной раскадровке. Мы живем в условиях СВО, и прощать бездействие чиновникам не будут», — подчеркнул эксперт.