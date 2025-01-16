Путин ускорил создание новой военной базы после событий в Сирии

Президент Владимир Путин ускорил создание российской военной базы в Центральноафриканской Республики после событий в Сирии. На встрече с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой российский лидер заявил, что страны продолжат сотрудничество в безопасности и других сферах, а также подпишут новые соглашения. Как объяснили эксперты URA.RU, Москва стремится разместить дополнительный контингент в Африке для защиты российских инвестиций в бывших французских «вотчинах».
Первая международная встреча в Кремле в 2025 году прошла в преддверии 65-летия установления дипотношений между Россией и ЦАР. Во вступительном слове Путин поблагодарил Туадеру за внимание к развитию связей, участие в саммитах Россия — Африка. Российский лидер выразил надежду, что взаимодействие со всем Африканским континентом будет и дальше поддерживаться.
«Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами и в широком составе эти перспективы, и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз», — обратился Путин к Туадере.
Глава государства заявил, что торговые связи вышли на «очень хорошую тенденцию»: за 2024 год товарооборот вырос почти в восемь раз. «Важное значение придаем нашему сотрудничеству на международной арене», — отметил Путин.
В свою очередь президент ЦАР поблагодарил российского лидера за поставки зерна и топлива в Банги. Глава республики пообещал продолжить сотрудничество с Москвой для укрепления безопасности в стране.
«Сегодня армия, подготовленная российскими инструкторами, способна дать отпор террористам и всем, кто посягает на территорию ЦАР. Мы продолжим работать вместе, чтобы укреплять безопасность во всей стране, на границах, откуда бы не шла угроза. Российские инструкторы — это действительно профессионалы», — подчеркнул Туадера.
Далее встреча с участием делегаций двух стран проходила в закрытом формате. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, после этого лидеры пообщаются один на один за обедом.
На переговорах присутствовал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, курирующий работу российских военных в Африке, обратили внимание эксперты URA.RU. Они напомнили, что по линии военных ведомств двух стран обсуждается создание российской базы в ЦАР. Путин на сегодняшней встрече с Туадерой ускорил этот процесс из-за событий в Сирии, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
“У нас хорошие связи с руководством ЦАР, мы помогли этой стране выстоять в непростой ситуации. У ЦАР очень выгодное положение в центре Африки в геополитическом смысле", — заявил Дандыкин.
— Сейчас идет разговор и думают о том, что все-таки нашу базу в Сирии, так или иначе, придется оставить. У нас есть договоренности с Суданом о строительстве базы ВМФ на побережье Красного моря. У ЦАР (соседа Судана) нет выхода к морю, но это значимое государство с залежами разных полезных ископаемых, особенно урана».
В ЦАР может появиться база с авиацией и наземным контингентом для защиты российских инвестиций, в том числе в соседних государствах, отметил доцент кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич. Москва в последние годы стала активнее сотрудничать с африканскими странами в разных областях: энергетике, технологиях, сельском хозяйстве, создании альтернативных транспортных коридоров, добавил эксперт. Богатой ресурсами России выгодно вкладывать деньги в разработку полезных ископаемых в ЦАР и других странах Африки, потому что там легче и дешевле добывать ресурсы, объяснил аналитик.
«Учитывая серьезное намерение оставаться в Африке, России нужны разные точки входа в континент. Из-за сложной обстановки в Сирии есть смысл укрепиться в одной из ключевых точек Африки — ЦАР, даже если это будут какие-то мощности по материально-техническому обеспечению военно-транспортной авиации. Вопрос развертывания в ЦАР требует обсуждения руководством стран логистики, численности контингента, финансирования и других моментов», — уверен Зданевич.
В Западной и Центральной Африке, в зоне франкофонии (франкоязычных странах), произошло резкое ослабление позиций Франции из-за неспособности Парижа отстаивать интересы этих стран, чем и воспользовалась Россия, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. «Франция не обеспечивает их безопасность. На периферии стран возникают войны, столкновения, но Париж не способен их подавить. Эммануэль Макрон даже сократил расходы на это.
Африканские страны нашли новый источник безопасности в лице группы ЧВК “Вагнер”. Сейчас идет организационная перестройка — переход от “Вагнера” к Африканскому корпусу Минобороны”, — заявил политолог.
Париж стал одной из самых радикальных антироссийских сил в мире, активно помогает Украине, «Франция — наш враг», продолжил Марков. Россия сперва вытеснила ее из ЦАР, потом — из Мали и Буркина-Фасо, сейчас этот процесс идет в Чаде и Сенегале. По мнению политолога, ключевыми моментами в отношениях с африканскими странами станут не только добыча ископаемых, совместные проекты и военное сотрудничество, но и обучение их элит в российских университетах вместо французских, а также создание альтернативы африканскому франку (печатается во Франции, используется в 14 странах). Именно эти вопросы могли обсуждать Путин и Туадера за закрытыми дверями, резюмировал Марков.
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