Россиян защитят от опасных импортных продуктов

Правительство ускорит наведение порядка в правилах ЕАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Под видом продуктов из стран ЕАЭС в магазины поступают товары из других стран, их происхождение трудно установить
Под видом продуктов из стран ЕАЭС в магазины поступают товары из других стран, их происхождение трудно установить Фото:

Россиян защитят от опасных импортных продуктов. Правительство поддержало ратификацию соглашения Евразийского экономического союза по созданию единой системы определения происхождения товаров, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 16 января. Вступление документа в силу помешает ввозить в РФ продукцию из третьих стран без подтверждения ее безопасности и пошлин, отметили эксперты URA.RU.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что соглашение начнет действовать в ближайшее время
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что соглашение начнет действовать в ближайшее время
Фото:

Мишустин отметил, что ратификация соглашения — вопрос укрепления евразийской интеграции. ЕАЭС недавно отметил десятилетний юбилей и стал одним из центров формирующегося многополярного мира, сказал премьер. Члены союза продолжают работу по раскрытию его потенциала, и очередной шаг — ратификация соглашения о гармонизированной системе определения товаров, вывозимых с таможенной территории объединения, которое подписано в Бишкеке в конце 2023 года.

«Его вступление в силу поможет производителям наших стран упростить доступ на внешние рынки. Станет возможным проходить административные процедуры гораздо быстрее, как за счет смягчения обязательных требований, так и благодаря расширению практики использования цифровых платформ, которые позволяют практически полностью отказаться от предоставления документов на бумажных носителях. Мы рассчитываем, что единые механизмы для экспортеров государств союза начнут действовать уже в ближайшее время», — сказал председатель правительства.

На российский рынок попадают морепродукты производства стран, где нет моря, отмечает эксперт
На российский рынок попадают морепродукты производства стран, где нет моря, отмечает эксперт
Фото:

Подписание соглашения и теперь его ратификация — в первую очередь шаги по совершенствованию взаимодействия внутри Евразийского экономического союза. Это настройка баланса торгового и экономического сотрудничества между государствами-членами, комментирует руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

«Есть случаи, когда страны, входящие в ЕАЭС, злоупотребляют своим положением, ввозят товары, которые на самом деле произведены в других странах, и поставляют партнерам по союзу, например, в Россию, как свои. Это приводит к тому, что в магазинах появляются морепродукты из стран, где нет моря, или бананы, которые там выращивать невозможно.

Наша страна недополучает таможенные пошлины, а страна-партнер извлекает выгоду и укрепляет свою экономику за счет российских налогоплательщиков. Такого быть не должно», — объясняет эксперт.
Происхождение товаров позволяет надзорным органам установить, насколько они безопасны
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Такие поставки также представляют опасность для здоровья потребителей, добавил Тихонов. Надзорные органы должны понимать, откуда поступил товар, есть ли там вспышки заболеваний и другие потенциальные угрозы. «В свое время Евросоюз жаловался на Россию в ВТО, потому что мы запрещали ввозить их свинину. В ЕС не было районирования, и было непонятно, откуда она поступает, — возможно, из страны, где зафиксирована вспышка африканской чумы. Для государства на первом месте безопасность людей, поэтому нужен контроль. „Дырявых“ границ быть не должно», — говорит собеседник URA.RU.

Вопрос ратификации соглашения стал еще актуальнее, когда Армения заявила о намерении присоединиться к Евросоюзу, объясняет заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. «Наши власти уже обозначили, что одновременное нахождение в составе ЕАЭС и ЕС технически невозможно. Но такие заявления наших партнеров говорят о наличии у них своих договоренностей, и не всегда с дружественными нам странами. Определение происхождения товаров, с одной стороны обеспечит требования по свободе перемещения товаров в границах ЕАЭС, с другой, не допустит лишнего, ненужного параллельного импорта. Одно дело, когда мы закупаем то, что нам нужно, и что пока не можем заместить, другое, когда под видом казахского, киргизского или белорусского ввозят какой-нибудь ширпотреб, меняя бирки», — комментирует эксперт.

Такими пробелами в правилах торговли ЕАЭС пользуются продавцы одежды брендов, ушедших с российского рынка — фактически они продолжают поставлять свой товар, создав местные суббренды, к которым официально не имеют отношения. Эти товары ввозятся через страны ЕАЭС и оказываются на рынке РФ, что не идет на пользу отечественной легкой промышленности, резюмировал Семибратов.

Принятия и ратификация соглашения — один из этапов согласования взаимных торговых претензий, подчеркнул кандидат экономических наук Николай Кульбака. У ЕАЭС есть общее торговое пространство, но еще нет единых законов, и идет медленный и трудный процесс их выработки. Он закончится нескоро, но это необходимо, говорит эксперт.

«Согласование затрудняет то, что у государств, состоящих в ЕАЭС, разные интересы. Проблема в том, что наши страны являются скорее конкурентами друг другу, чем торговыми партнерами. Их больше интересует торговля с третьими странами, чем между собой, потому что у участников союза схожая структура производства. ЕАЭС был сразу задуман как политический союз, экономическим ему еще только предстоит стать», — сказал Кульбака.

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Россиян защитят от опасных импортных продуктов. Правительство поддержало ратификацию соглашения Евразийского экономического союза по созданию единой системы определения происхождения товаров, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 16 января. Вступление документа в силу помешает ввозить в РФ продукцию из третьих стран без подтверждения ее безопасности и пошлин, отметили эксперты URA.RU. Мишустин отметил, что ратификация соглашения — вопрос укрепления евразийской интеграции. ЕАЭС недавно отметил десятилетний юбилей и стал одним из центров формирующегося многополярного мира, сказал премьер. Члены союза продолжают работу по раскрытию его потенциала, и очередной шаг — ратификация соглашения о гармонизированной системе определения товаров, вывозимых с таможенной территории объединения, которое подписано в Бишкеке в конце 2023 года. «Его вступление в силу поможет производителям наших стран упростить доступ на внешние рынки. Станет возможным проходить административные процедуры гораздо быстрее, как за счет смягчения обязательных требований, так и благодаря расширению практики использования цифровых платформ, которые позволяют практически полностью отказаться от предоставления документов на бумажных носителях. Мы рассчитываем, что единые механизмы для экспортеров государств союза начнут действовать уже в ближайшее время», — сказал председатель правительства. Подписание соглашения и теперь его ратификация — в первую очередь шаги по совершенствованию взаимодействия внутри Евразийского экономического союза. Это настройка баланса торгового и экономического сотрудничества между государствами-членами, комментирует руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. «Есть случаи, когда страны, входящие в ЕАЭС, злоупотребляют своим положением, ввозят товары, которые на самом деле произведены в других странах, и поставляют партнерам по союзу, например, в Россию, как свои. Это приводит к тому, что в магазинах появляются морепродукты из стран, где нет моря, или бананы, которые там выращивать невозможно. Такие поставки также представляют опасность для здоровья потребителей, добавил Тихонов. Надзорные органы должны понимать, откуда поступил товар, есть ли там вспышки заболеваний и другие потенциальные угрозы. «В свое время Евросоюз жаловался на Россию в ВТО, потому что мы запрещали ввозить их свинину. В ЕС не было районирования, и было непонятно, откуда она поступает, — возможно, из страны, где зафиксирована вспышка африканской чумы. Для государства на первом месте безопасность людей, поэтому нужен контроль. „Дырявых“ границ быть не должно», — говорит собеседник URA.RU. Вопрос ратификации соглашения стал еще актуальнее, когда Армения заявила о намерении присоединиться к Евросоюзу, объясняет заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. «Наши власти уже обозначили, что одновременное нахождение в составе ЕАЭС и ЕС технически невозможно. Но такие заявления наших партнеров говорят о наличии у них своих договоренностей, и не всегда с дружественными нам странами. Определение происхождения товаров, с одной стороны обеспечит требования по свободе перемещения товаров в границах ЕАЭС, с другой, не допустит лишнего, ненужного параллельного импорта. Одно дело, когда мы закупаем то, что нам нужно, и что пока не можем заместить, другое, когда под видом казахского, киргизского или белорусского ввозят какой-нибудь ширпотреб, меняя бирки», — комментирует эксперт. Принятия и ратификация соглашения — один из этапов согласования взаимных торговых претензий, подчеркнул кандидат экономических наук Николай Кульбака. У ЕАЭС есть общее торговое пространство, но еще нет единых законов, и идет медленный и трудный процесс их выработки. Он закончится нескоро, но это необходимо, говорит эксперт. «Согласование затрудняет то, что у государств, состоящих в ЕАЭС, разные интересы. Проблема в том, что наши страны являются скорее конкурентами друг другу, чем торговыми партнерами. Их больше интересует торговля с третьими странами, чем между собой, потому что у участников союза схожая структура производства. ЕАЭС был сразу задуман как политический союз, экономическим ему еще только предстоит стать», — сказал Кульбака.
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