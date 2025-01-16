Россиян защитят от опасных импортных продуктов. Правительство поддержало ратификацию соглашения Евразийского экономического союза по созданию единой системы определения происхождения товаров, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 16 января. Вступление документа в силу помешает ввозить в РФ продукцию из третьих стран без подтверждения ее безопасности и пошлин, отметили эксперты URA.RU.
Мишустин отметил, что ратификация соглашения — вопрос укрепления евразийской интеграции. ЕАЭС недавно отметил десятилетний юбилей и стал одним из центров формирующегося многополярного мира, сказал премьер. Члены союза продолжают работу по раскрытию его потенциала, и очередной шаг — ратификация соглашения о гармонизированной системе определения товаров, вывозимых с таможенной территории объединения, которое подписано в Бишкеке в конце 2023 года.
«Его вступление в силу поможет производителям наших стран упростить доступ на внешние рынки. Станет возможным проходить административные процедуры гораздо быстрее, как за счет смягчения обязательных требований, так и благодаря расширению практики использования цифровых платформ, которые позволяют практически полностью отказаться от предоставления документов на бумажных носителях. Мы рассчитываем, что единые механизмы для экспортеров государств союза начнут действовать уже в ближайшее время», — сказал председатель правительства.
Подписание соглашения и теперь его ратификация — в первую очередь шаги по совершенствованию взаимодействия внутри Евразийского экономического союза. Это настройка баланса торгового и экономического сотрудничества между государствами-членами, комментирует руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
«Есть случаи, когда страны, входящие в ЕАЭС, злоупотребляют своим положением, ввозят товары, которые на самом деле произведены в других странах, и поставляют партнерам по союзу, например, в Россию, как свои. Это приводит к тому, что в магазинах появляются морепродукты из стран, где нет моря, или бананы, которые там выращивать невозможно.
Наша страна недополучает таможенные пошлины, а страна-партнер извлекает выгоду и укрепляет свою экономику за счет российских налогоплательщиков. Такого быть не должно», — объясняет эксперт.
Такие поставки также представляют опасность для здоровья потребителей, добавил Тихонов. Надзорные органы должны понимать, откуда поступил товар, есть ли там вспышки заболеваний и другие потенциальные угрозы. «В свое время Евросоюз жаловался на Россию в ВТО, потому что мы запрещали ввозить их свинину. В ЕС не было районирования, и было непонятно, откуда она поступает, — возможно, из страны, где зафиксирована вспышка африканской чумы. Для государства на первом месте безопасность людей, поэтому нужен контроль. „Дырявых“ границ быть не должно», — говорит собеседник URA.RU.
Вопрос ратификации соглашения стал еще актуальнее, когда Армения заявила о намерении присоединиться к Евросоюзу, объясняет заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. «Наши власти уже обозначили, что одновременное нахождение в составе ЕАЭС и ЕС технически невозможно. Но такие заявления наших партнеров говорят о наличии у них своих договоренностей, и не всегда с дружественными нам странами. Определение происхождения товаров, с одной стороны обеспечит требования по свободе перемещения товаров в границах ЕАЭС, с другой, не допустит лишнего, ненужного параллельного импорта. Одно дело, когда мы закупаем то, что нам нужно, и что пока не можем заместить, другое, когда под видом казахского, киргизского или белорусского ввозят какой-нибудь ширпотреб, меняя бирки», — комментирует эксперт.
Такими пробелами в правилах торговли ЕАЭС пользуются продавцы одежды брендов, ушедших с российского рынка — фактически они продолжают поставлять свой товар, создав местные суббренды, к которым официально не имеют отношения. Эти товары ввозятся через страны ЕАЭС и оказываются на рынке РФ, что не идет на пользу отечественной легкой промышленности, резюмировал Семибратов.
Принятия и ратификация соглашения — один из этапов согласования взаимных торговых претензий, подчеркнул кандидат экономических наук Николай Кульбака. У ЕАЭС есть общее торговое пространство, но еще нет единых законов, и идет медленный и трудный процесс их выработки. Он закончится нескоро, но это необходимо, говорит эксперт.
«Согласование затрудняет то, что у государств, состоящих в ЕАЭС, разные интересы. Проблема в том, что наши страны являются скорее конкурентами друг другу, чем торговыми партнерами. Их больше интересует торговля с третьими странами, чем между собой, потому что у участников союза схожая структура производства. ЕАЭС был сразу задуман как политический союз, экономическим ему еще только предстоит стать», — сказал Кульбака.
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