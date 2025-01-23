В России предотвратят рост цен на мясо, масло и яйца

Власти предотвратят скачки цен на мясо, масло и яйца. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 23 января сообщил о выделении 42 млрд рублей на поддержку малых и крупных предприятий АПК, занимающихся, в том числе селекцией и производством мяса и молока. Как объяснили эксперты URA.RU, руководство страны стремится нарастить производство еды и обеспечить потребности россиян, у которых выросли зарплаты.
Глава правительства во вступительном слове назвал льготное кредитование сельхозпроизводителей одной из эффективных мер для наращивания объемов продукции. «За последние пять лет урожай зерновых ежегодно превышает 120 млн тонн. Чтобы сохранить набранный темп, дополнительно выделим на текущий год более 42 млрд рублей», — сказал Мишустин.
Большая часть помощи пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ, чтобы приобрести топливо, семена и минеральные удобрения для посевной кампании, уточнил премьер. Остальные средства будут направлены на кредитование предпринимателей, которые занимаются, в том числе выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, ягод, а также на проекты селекции и генетики для улучшения отечественных сортов растений и развития животноводства, сообщил он.
Россия в силу исторических обстоятельств потеряла наработки СССР в селекции и генетике, власти устраняют этот пробел, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, пояснил депутат Госдумы, доктор экономических наук Николай Новичков. По его словам, животноводство и растениеводство с применением генетических достижений — сложная наука.
«Нельзя этот процесс остановить, а затем запустить заново на прежнем уровне. Если мы потеряли молодняк, если не происходит воспроизводство породы, она рано или поздно угасает. Сложность состоит в том, что размножение в этом случае происходит не совсем естественным путем. Чтобы такая порода расплодилась, нужны действия генетического и селекционного характера. Поддержка правительства поможет обеспечить непрерывное воспроизводство и заместить импортные аналоги», — подчеркнул парламентарий.
Обеспеченность семенным материалом не только стабилизирует продовольственный рынок, но и позволит заниматься долгосрочным планированием и развитием, добавил депутат. «Так мы сможем избежать сюрпризов с мясом, маслом, яйцами и другими продуктами», — резюмировал Новичков.
Правительство уделяет внимание развитию селекции растений и животноводства, потому что в России производство многих продуктов зависит от импортного семенного материала, подтвердил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Например, 90% семенного материала для сахарной свеклы, из которой потом делают сахарный песок, завозится из Нидерландов. 60-70% индустриального картофеля выращивается из импортных семян. Сейчас властями поставлена задача перейти на продукцию отечественных селекционеров. Эти меры направлены на увеличение производства, конкуренции между предприятиями и сдерживание инфляции на огурцы, картофель, лук и другие продукты», — полагает эксперт.
Рост производства в ближайшие годы необходим, поскольку у людей появилось больше денег, отметил Остапкович. «Средняя номинальная зарплата у россиян по итогам третьего квартала 2024 года выросла на 17,8%. Люди пошли, в том числе за продуктами, а их рассчитали под тот объем денег, который был в 2023 году. Естественно, в этих условиях некоторые из них попали под дефицит», — сказал он.
Средства, выделенные производителям мяса и молока, — это реакция на сложившуюся на рынке ситуацию, сказал независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. Он отметил, что эти продукты потребляют достаточно активно. «Соответственно, предложение не соответствует спросу, поэтому мощности нужно наращивать. По итогам 2024 года рост производства сырого молока, например, составил 0,6%. Механизм правительства в какой-то мере позволяет масштабировать предложение, хотя это не произойдет одномоментно. Проекты развития сельскохозяйственных предприятий требуют не один и не два дня. На создание таких ферм нужны годы. Даже простая модернизация займет минимум год: проект нужно согласовать, подключить ко всем коммуникациям, закупить оборудование и провести строительно-монтажные работы», — отметил он.
Ставку нужно сделать не только на крупные предприятия, но и на малые хозяйства, о поддержке которых на заседании сказал Мишустин. «Нужен баланс, у нас он нарушен в пользу крупных форм хозяйствования. Малые фермы более динамично развиваются, быстрее адаптируются к ситуации. За последние 20 лет они постоянно увеличивали поголовье и производство молока. В крупных предприятиях эти показатели колебались то вверх, то вниз. Есть и мировой опыт. Индия — один из лидеров по объемам выпуска молока. Они добились этого за счет малых хозяйств», — объяснил Корбут.
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