Индия и Китай охотятся на ключевого союзника Москвы в экономике

Россия показала выгоды от углубления взаимного сотрудничества Казахстану, балансирующему между Китаем, Индией и Евросоюзом. На заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате 31 января, в котором принял участие председатель российского правительства Михаил Мишустин, уделили внимание вопросам логистики. Как объяснили эксперты URA.RU, Астана заинтересована в укреплении торгово-экономических отношений с Москвой, но для этого стороны должны обновить транспортную инфраструктуру.
Во вступительном слове Михаил Мишустин отметил неплохие результаты по всем направлениям сотрудничества. Так, за январь-ноябрь прошлого года объемы промышленного производства в союзе выросли на 4,4%, строительные работы — на 3%, обороты розничной торговли — более чем на 7,5%. «Растет и развивается сеть государств-наблюдателей, увеличивается сеть свободной торговли. Расширению внешнеэкономических связей ЕАЭС послужит выполнение соглашения о единой системе таможенного транзита», — рассказал председатель правительства.
Также российский премьер назвал приоритеты для России в рамках союза. Первый из них — стимулирование производств и создание кооперационных цепочек для укрепления промышленного и технологического суверенитета ЕАЭС.
«Второе — это необходимость раскрыть логистический потенциал союза и реализовать комплексный план развития евразийских транспортных коридоров. Третье – это продолжение развития цифровых технологий, создание наднациональных технологических решений, чтобы граждане союза могли беспрепятственно получать госуслуги, что очень важно для всемирного развития внутреннего туризма в странах ЕАЭС», — отметил председатель правительства.
Казахстан — ключевой партнер для России с точки зрения логистических возможностей, отмечает Дмитрий Адамидов. Речь идет, в частности, о перспективной восточной ветке коридора Север — Юг, а также о коридоре Запад — Восток, через который можно осуществлять реэкспорт российских товаров.
С Казахстаном России нужно поддерживать постоянный диалог, в том числе по вопросам логистики, поэтому тема неслучайно поднята на заседании в Алма-Ате, добавил эксперт. «Экономические интересы понятны, но есть еще политические. Сейчас Казахстан балансирует между Россией, Европой и Китаем, у Индии там тоже свои интересы, и это накладывает свои отпечатки на наши отношения, хотя страна и заинтересована в углублении стратегического партнерства с РФ. Это напоминает ситуацию, которая была когда-то в Белоруссии. Но сегодня у Минска уже нет выбора, а у Казахстана он есть», — говорит собеседник URA.RU.
Впрочем, транспортных коридоров политические противоречия касаются в меньшей степени — слишком уж очевидны выгоды для Казахстана, уверен Адамидов. Недавно страна подчеркнула свой интерес к развитию восточной ветки коридора север – Юг, пообещав скидки на транзит грузов по ней.
«Это скорее политическое заявление, чтобы подтвердить, что они хотят участвовать в этом проекте. Вряд ли пока можно говорить о какой-то реальной конкуренции между ветками — это длительная история, коридоры будут развиваться десятилетиями, сейчас по ним идут довольно скромные объемы грузов. Товарооборот между Россией и Ираном пока небольшой, он не идет в сравнение с российско-китайским», — сказал эксперт.
Через Казахстан идет значительная часть взаимных поставок между Россией и КНР, комментирует ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Это ключевое для РФ направление внешней торговли, между тем есть ряд проблем, которые нужно решать на этом направлении. Например, необходимо обновлять подвижной состав для перевозок по железнодорожным коридорам, модернизировать с двух сторон пункты пропуска и повышать качество автомобильных дорог на территории Казахстана.
«Эти проблемы не сейчас возникли, они были и раньше. Но если мы хотим развития, их нужно решать. Потому что все недочеты в транспортной коммуникации мешают полноценному развитию отношений, как с Казахстаном, так и с Китаем, и в этом заинтересованы все стороны», — резюмировал Масленников.
Нужны не только дороги и подвижной состав, но и складские помещения, современные таможенные терминалы, системы учета, контроля, говорит кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Когда нет нормальной транспортной связующей, все остальные планы по развитию сотрудничества остаются на бумаге. Можно сколько угодно договариваться, но для реализации нужна логистика», — сказал эксперт.
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