Путин принял новый вызов Трампа и Маска

Россия в ближайшие годы усилит конкуренцию с США за разработку лучших технологий. На совете по науке и образованию 6 февраля президент Владимир Путин поставил задачу — растить инженеров и ученых с детского возраста и качественно изменить подходы к профобразованию. Как объяснили URA.RU аналитики, подготовка кадров, а также увеличение финансирования науки, позволят России конкурировать с США, где вернувшийся к власти Дональд Трамп уже сделал ставку на одного из самых успешных инженеров современности Илона Маска.
Совет по науке и образованию Путин традиционно провел в преддверии Дня российской науки. Обсуждались на этот раз вопросы технического образования. «Речь — о подготовке инженерных кадров, квалифицированных рабочих по приоритетным для России направлениям научно-технологического развития, по которым запускаются новые национальные проекты технологического лидерства», — отметил президент.
Он подчеркнул, что Россия может быть конкурентоспособна в области технологического развития. «Для этого нам нужны специалисты, способные генерировать уникальные решения, в том числе для новых, только формирующихся индустрий, готовые использовать передовые методы проектирования и конструирования, — заявил Путин. – Подготовить такие кадры – одна из важнейших задач для всех уровней образования».
Путин поручил создать единую систему подготовки технических кадров, охватывающих практически все ступени — от школы до университета. По его словам, «нужно формировать задел в компетенциях на годы вперед, чтобы нынешние школьники, студенты, аспиранты, образовательные учреждения и через 15–20 лет были готовы отвечать на вызовы времени, бурных технологических изменений и были среди лучших в глобальной конкуренции».
При этом техническое образование в России «должно быть фундаментальным». «Важно, чтобы математика, естественно-научные дисциплины увлекали ребят. Нужно комплексно обновить программы по математике и естественнонаучным дисциплинам, сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьника», — убежден президент.
Скорректировать придется и подходы к подготовке кадров в системе среднего профессионального и высшего образования. Причем, по мнению Путина, «такие преобразования должны быть наполнены реальным содержанием», а бюджетные места по инженерным специальностям «распределялись строго под задачи производств и отраслей», которые позволят РФ добиться технологического лидерства.
Ровно год назад была скорректирована Стратегия научно-технологического развития, и на ее основе выработаны новые «технологические» нацпроекты. В каждом случае кадрам уделено особое место. А буквально за пару часов до начала заседания совета Путин вручил премии молодым ученым — людям, которые в свои 30 с небольшим лет смогли добиться признания в научной среде.
Эксперты уверены, что наука нуждается в молодежи, поскольку конкуренция в этой сфере, как и в сфере технологий усиливается. Особенно с приходом к власти в США Дональда Трампа, который уже меняет подходы к науке и технологиям в Америке. Например, он отказался финансировать гранты на отдельные научные медицинские исследования, урезал финансирование «зеленых» технологий. В экспертной среде высказываются мнения, что США будут бороться с Китаем за лидерство в сфере искусственного интеллекта и квантовых технологий.
И это, вероятно, еще не полный перечень направлений, по которым в ближайшие годы развернется серьезная конкурентная борьба, в стороне от которой Россия не сможет остаться. Тем более, если учесть, что в администрацию Трампа вошел основатель компании SpaceX, один из ведущих современных инженеров Илон Маск. Это вызов, и чтобы ответить на него, России нужны молодые кадры, которые будут способны развивать науку и создавать новые технологии. В том числе с этим, по мнению аналитиков, может быть связано назначение 39-летнего Дмитрия Баканова на пост главы «Роскосмоса» — одной из самых высокотехнологичных компаний страны.
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев объяснил URA.RU, что для развития науки и технологий в России нужны люди, деньги и идеи. Тенденции, объемы и структура финансирования науки и инноваций должны соответствовать «текущим нуждам и стратегической задаче сокращения разрыва с лидерами, коих два — США и Китай». Что касается кадров, здесь, по мнению Калачева, действительно есть вопросы к результативности работы научных центров. Сказывается и «низкая научная активность российских вузов».
Развитие событий в мировой научной, технологической сферах, по мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, заставляет Путина «настраивать научное сообщество на технологический прорыв». «А для этого нужно перестраивать мозги. Борьба США и Китая в научной сфере усложнит жизнь для всех.
Это приведет к разрыву научных связей, цепочек обмена информацией и даже осложнит добычу этой информации с помощью шпионажа. Поэтому нам важно, чтобы в научно-исследовательской деятельности произошла суверенизация технологических цепочек, как это стало возможно в промышленности», — считает Еловский.
По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, для России важно развитие фундаментальной науки, так как это будет способствовать глубокому технологическому развитию. А для этого нужно заниматься подготовкой физиков, химиков, математиков, готовить теоретиков, которые могли бы заниматься фундаментальными, а не только прикладными исследованиями — это и будет задел на будущее. «Отсутствие теоретиков приводит к тому, что наука в какой-то момент повисает в воздухе», — убежден эксперт.
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