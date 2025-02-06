Путин подсказал молодежи, что может быть лучше блогерства

Президент Владимир Путин подсказал молодежи, что может стать альтернативой блогерству. В преддверии Дня науки, который в России отмечается 8 февраля, глава государства вручил в Кремле премии молодым ученым. Награжденных немного, но это те люди, которые в свои 30 лет с небольшим внесли заметный вклад в отечественную науку. Эксперты говорят, что пока это явление не массовое, но задел создан.
В этом году премии президента получили пять молодых ученых. «Люди яркие и талантливые», — сказал о них Путин.
По словам президента, лауреатам и их коллегам приходится «прокладывать свой путь в науке в сложное время». «Подобно поколению отечественных атомщиков, покорителей космоса, и вам, и вашим ровесникам, нынешним аспирантам, студентам предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие, поистине исторические задачи по своему масштабу.
Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых, перспективных областях. России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», — обратился глава государства к лауреатам.
Государство и дальше будет поддерживать молодых ученых и их желание «реализовать свой творческий потенциал на благо нашей Родины и наших граждан у себя дома», заверил Путин. Для этого расширяется линейка грантов для молодых ученых. Получили развитие прикладные исследования, к финансированию которых подключились и крупные компании. «Такую эффективную модель кооперации между наукой и бизнесом будем обязательно использовать при реализации нацпроектов технологического развития», — подчеркнул Путин.
А чтобы популяризировать науку, Путин предложил создать в Национальном центре «Россия» специальную экспозицию. Это, по словам президента, позволит посетителям выставки «лучше познакомиться с достижениями наших лауреатов, с лучшими проектами молодых ученых России».
Елена Корочкина получила премию за разработку инновационных методов реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России. Ожидается, что это позволит сформировать банк репродуктивных клеток для развития животноводства и укрепить продовольственную безопасность страны.
Вадим Попков и Кирилл Мартинсон удостоены президентской премии за «разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе для решения задач импортозамещения и опережающего развития в области СВЧ-радиоэлектроники». Их находка позволяет добиваться оптимальных магнитных и электромагнитных свойств ферритов. Причем эта технология уже применяется в производстве радиоустройств.
Наталья Черкашина получила премию за «создание высокоэффективных радиационно-защитных композитов для обеспечения безопасности космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов». Материалы, разработанные ученым, позволяют существенно увеличить длительность космических экспедиций. Это актуально, например, для лунной программы, которая реализуется в России. Константин Титов получил премию за разработку средств радиоэлектронной борьбы.
После вручения премий президент пригласил всех пообщаться за чашкой чая. Ему интересно было подробнее узнать об исследованиях ученых. Путин начал расспрашивать ветеринара Елену Корочкину о … бычках. Как бы девушка ни старалась перейти к благодарности президенту за поддержку, глава государства настаивал на своем: что за разработка, будут ли вырастать бычки до тонны весом, и как вообще находка Елены скажется на отечественном животноводстве. Выяснив все нюансы, Путин выслушал и рассказы других лауреатов об их разработках.
Премия президента в области науки и инноваций вручается с 2008 года. Путин награждает молодых ученых за научные исследования и вклад в развитие гуманитарных и естественных наук, за новые технологии, обеспечивающие инновационное развитие экономики и направленные на укрепление обороноспособности страны. Размер премии — 5 млн рублей.
Сегодняшнее чествование Путиным ученых — пример того, что альтернатива популярному среди молодежи блогерству есть. «Возможность заместить блогерство наукой есть, если наша промышленность будет активно развиваться, если будут востребованы новые разработки, — убежден лауреат Вадим Попков. — Сейчас пропорция такая: 30% [средств на научные разработки] дает коммерция и 70% — государство.
Эта пропорция должна перевернуться в другую сторону, как в других странах. В этом случае появятся дополнительные средства, интересные задачи, которые возникли не в голове профессора в институте, а пришли из реальности, и которые нужны большинству людей. Ученому важно приложение своих усилий, важно внедрение своих идей и получение эффекта от этого», — убежден Вадим.
Увлеченность наукой может принести признание, правда, это более длительный путь к успеху, отмечают эксперты. «Президентская премия — важный управленческий и мотивирующий инструмент, — пояснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. — Среди молодежи растет привлекательность науки, хотя этот выбор по-прежнему не массовый. Идут, наверное, потому, что появилось много интересных возможностей. Ситуация заметно изменилась за последние лет десять. Здесь важно то, что в других сферах результат можно получить быстрее. В науке все более сложно и дальше за горизонтом».
То, что молодой человек, идя в науку, должен иметь не только знания и желание реализовать себя, но еще и обладать большим терпением, подтверждает и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Ребятам не всегда понятно, когда они смогут реализовать себя, добиться успеха.
В науке не как в торговле: продал товар – получил деньги. Ждать приходится дольше. Есть поощрение со стороны власти, но образ будущего для многих не очевиден, и он строится благодаря, в том числе этой президентской премии. Условия работы в научной сфере стали более привлекательными для молодежи. Главное, чтобы была гарантированная связь между твоими усилиями и результатом», — заметил Журавлев.
Рано или поздно наука станет не менее популярным занятием, чем блогерство, заверила собкора URA.RU лауреат Елена Корочкина. «Абсолютно точно! — заявила Елена. — Просто нужно менять концепцию работы с детьми: читать книги, вкладывать в развитие детей, в образование, не основываясь на том, что говорят блогеры — их информацию еще проверять нужно. Нужно развивать академическое мышление у молодежи, и тогда наука станет привлекательной. Ведь наука — это движение вперед».
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