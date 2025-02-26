Сделка по металлам нужна Трампу, чтобы красиво уйти с Украины

Сделку по редкоземельным металлам с Украиной президент США Дональд Трамп использует, чтобы красиво уйти из зоны конфликта. Но это соглашение может стать и инструментом для шантажа России. Однако, как сказал в интервью URA.RU профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко, слова Владимира Путина о том, что Россия и США могут сотрудничать в этой сфере отражают прагматизм президента РФ — партнером России в этой отрасли не сможет стать даже Китай.
- Тема редкоземельных металлов резко ворвалась в повестку. В каком состоянии находится эта отрасль в России?
- В России отрасль, в принципе, находится в запущенном состоянии. Редкоземельные металлы нужны как добавки в химической промышленности, в металлургии, в военном деле. «Росатом» пользуется редкоземельными металлами. Но их объемы были невелики. В мире сложилось такое разделение труда, при котором ключевым государством, добывающим и производящим редкоземельные металлы был Китай. Мы покупали у Китая, и Китай нам ни в чем не отказывал. По состоянию на 2024 год, по всем редкоземельным металлам доля импорта составляла от 75 до 90%.
- Промышленность проблем не испытывала с поставками?
- Особых проблем российской промышленности это не создавало, вплоть до начала СВО, ну или, может быть, незадолго до нее: когда мы начали развивать информационно-коммуникационные технологии, производить компьютерную технику, спрос резко увеличился. Тогда выяснилось, что у нас отличная геологоразведка — в Советском Союзе, в России было выявлено примерно два десятка месторождений, но они почти не разрабатывались. В России есть практически все редкоземельные элементы, но они в разной степени нужны: ниобия или лития нужно больше, германия — поменьше.
Поэтому пришли к тому, что нужно создавать целую отрасль промышленности, чтобы их осваивать. Это не просто — выкопал шахту, достал эти металлы (они в ничтожных пропорциях). Нужно разрабатывать специальные методы по вычленению этих металлов из руды, так как они не реагируют на кислород, и при их добыче необходимы более сложные химические реакции. Необходимо осваивать территории, вести дороги, электричество, строить комплексы по добыче, переработке, обогащению, металлургии. Затем создавать систему распространения, реализации.
- А потребность нашей промышленности какая на перспективу?
- Редкоземельные металлы нам нужны будут в больших объемах, и мы хотели бы их производить сами. Это вопрос определения стратегического будущего российской промышленности. По оценкам георазведки, 20% редкоземельных металлов планеты находятся на нашей территории, при этом Россия производит только один процент потребляемых редкоземельных металлов. Основные месторождения находятся в районе Мурманска на Кольском полуострове, в Тыве, в Бурятии и в Якутии. Есть кое-что в Коми и в новых регионах России.
Но в целом у нас нет каких-то уникальных месторождений редкоземельных металлов. Есть регионы, где их можно добывать. Но, опять же, для этого нужно создавать индустрию с нуля. Россия еще этим вопросом толком не занималась.
- Хорошо, до СВО не занимались — очень большие затраты и трудоемкий процесс. При нынешних тратах откуда возьмутся ресурсы?
- Если вы ведете к интервью президента Путина, который поднял этот вопрос, то, напомню, он сказал, что мы можем это делать совместно с американцами. На этом можно остановиться. А если присмотреться: у нас есть два главных интересанта — «Росатом» и «Ростех». «Росатому» редкоземельные металлы нужны для его многочисленных проектов, «Ростеху» — для оборонной промышленности: спрос на редкоземельные элементы там постоянно увеличивается. Поэтому они сами по себе вполне могут решать проблемы в масштабах, которые требуются для их отрасли. У «Росатома» достаточно свободных денег, у него есть технологии. С «Ростехом» чуть сложнее — он не генерирует прибыль. Да, он производит вооружение для страны, но здесь государственный бюджет, видимо, он допускает возможность выделения каких-то средств. Но более детально тут сложно ответить.
- Предложение Путина вместе с США осваивать месторождения редкоземельных металлов в Донбассе — это что?
- Это очень оригинальная идея Владимира Владимировича относительно того, как можно осваивать эти месторождения. Она скорее из области дипломатии: Путин говорит, что мы предлагаем американскому капиталу вкладывать в освоение редкоземельных металлов в новых регионах России, и если это произойдет, Россия решает сложнейшую задачу – признание итогов СВО.
Если Трамп согласится на то, что американские компании будут в этих регионах добывать редкоземельные металлы, это фактически будет признанием Донбасса за Россией. Мы об этом даже мечтать не могли.
Для России эта идея интересна в том плане, что это интересная сфера сотрудничества США и России на долгую перспективу. Если Трамп говорит, что ему интересно не воевать, а сотрудничать, мы предложили вполне интересный проект. Но мой прогноз — американцы в ближайшие годы не будут вкладывать деньги в новые регионы, а им предложат более интересные регионы — Коми или Якутию, где есть отличные месторождения, в которые можно вкладываться и в которых региональные лидеры заинтересованы в привлечении инвестиций. Все будут довольны.
- Не попадем ли в ловушку со сделкой между Трампом и Зеленским? Их соглашение в конечном счете может стать инструментом торга при урегулировании конфликта? Донбасс и Новороссия — регионы РФ по нашему законодательству, но США этого не признают.
- Скорее не торга, а шантажа. Да, вы правы, такое возможно. Но вспомните: и Путин, и министр Лавров в течение последних дней совершенно четко сказали, что месторождения на новых территориях Российской Федерации к соглашению Соединенных Штатов и Украины никакого отношения не имеют. Они – часть территории Российской Федерацией.
Американцы давали деньги украинцам, и сейчас через соглашение по редкоземельным металлам хотят вернуть деньги обратно. России американцы никаких денег не давали. Наоборот, они давали оружие Украине, чтобы убивать наших солдат и граждан. Поэтому стартовая точка переговоров, если она и будет, то совершенно нулевая: у вас (США) есть технологии и деньги, у нас (России) — месторождения и рынок, давайте меняться. Не думаю, что это будет предметом давления.
Ну и потом на нас и так три года давят военным путем, дипломатическим, санкциями — чем угодно. И попытаться добавить к этому еще какие-то редкоземельные металлы, которых у нас фактически нет [в Донбассе] и которые мы не можем потерять, — для нас это дипломатически и экономически абсолютная пустышка. Мы можем не обращать даже внимания на эту угрозу.
- Стоит ли ожидать, что будем прибегать к помощи зарубежных инвесторов? Кто здесь реально может стать партнером, кроме США?
- Это очень сложный вопрос. Дело в том, что пока эта отрасль наиболее активно развивается только в Китае. А у Китая нет никакого интереса, чтобы создавать в нашем лице себе конкурента. Еще несколько стран – это Индия, Вьетнам, Казахстан, например. Но они не имеют потенциала для инвестирования, для расширения производства.
Поэтому эту проблему предстоит решать нам самим. Взгляд президента Путина на этот счет, в принципе новый. Пока мы воевали с американцами на украинском фронте, мы не думали о том, что можем с ними совместно хозяйствовать. Но именно с американцами у нас может сложиться идеальная комбинация в этом секторе: у Соединенных Штатов есть финансы, есть технологии, им очень нужны редкоземельные металлы для того, чтобы конкурировать с Китаем, чтобы создавать ту самую новую промышленность, основанную на искусственном интеллекте, на квантовых вычислениях и так далее. Но это сотрудничество возможно пока только теоретически — нам надо закончить СВО.
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