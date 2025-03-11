Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев анонсировал большую кампанию по укреплению муниципального звена партии, которое состоит из 170 тысяч депутатов. Для этого он заручился поддержкой Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), с которой подписал соглашение о сотрудничестве. Этот шаг направлен на усиление структур «Единой России» перед выборами в Госдуму в 2026 году, считают политологи.
Встреча Владимира Якушева с представителями ВАРМСУ, посвященная подписанию соглашения о сотрудничестве, состоялась в центральном исполкоме партии. На ней присутствовала не только сопредседатель организации Ирина Гусева, но и члены — главы муниципальных администраций и дум. Секретарь Генсовета ЕР начал заседание с постановки первоочередных задач, которые новообразовавшемуся «союзу» предстоит решать на фоне подготовки к выборам.
Первое, что отметил Якушев — это необходимость повышения компетенций муниципальных депутатов, чтобы они грамотнее работали с населением. Всего у «Единой России», по его словам, более 170 тысяч таких народных избранников.
«Депутаты, представляющие на муниципальном уровне „Единую Россию“, это огромная армия. В рамках нашей совместной работы мы должны этот ресурс грамотно использовать для решения вопросов населения. Они (депутаты) могут более тонко понимать происходящие процессы. Эти вопросы нужно растолковать в диалоге. Когда депутатам эти вопросы становятся более понятными, они на таком же понятном языке разговаривают с населением», — сказал Якушев.
Еще одним совместным направлением будет мониторинг работы нового закона "Об общих принципах организации местного самоуправления", принятого Госдумой 5 марта. По мнению Якушева, эффективность этих нововведений будет проверена только на практике.
«Не факт, что этот закон ответит на все вопросы. Вполне возможно, что потребуются еще изменения. Тут нам нужно в постоянном режиме смотреть, что будет происходить. Важно, чтобы все [переход на новую систему МСУ] прошло без катаклизмов и потрясений. Мы вместе должны эту ситуацию мониторить. Если увидим кризисную ситуацию — в нее вмешаться и все расставить на свои места. Первый год всегда самый напряженный», — отметил единоросс.
Третьей задачей Якушев назвал контроль над реализацией в муниципалитетах всех 23 партийных проектов. Он отметил, что для этого необходимо взаимодействие с муниципальными властями. По итогам этой работы «Единая Россия» может и отказаться от ряда проектов, которые не доказали свою эффективность. Это произойдет в 2026 году, перед выборами в Госдуму.
«Задачи, стоящие перед нами, точно не будут проще. Они будут только сложнее и многограннее. Совместными ресурсами ассоциации и используя нашу партийную инфраструктуру, мы должны в непрерывном режиме искать ответы на те вопросы, которые население нам задает», — резюмировал секретарь Генсовета.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева оценила конкретность Якушева. Она поблагодарила его за "четко и сбалансировано поставленные задачи" и пообещала не говорить, а делать.
«Сегодняшнее событие имеет для нас историческую важность. Мы все члены партии „Единая Россия“. Наша колоссальная задача — быть вместе. И даже критика людей, которая действительно справедлива, должна спокойно нами восприниматься», — заявила Гусева.
После перешли к выступлениям всех пяти членов ВАРМСУ. Они перечисляли достоинства организации, как будто доказывая Якушеву пользу от такого союза, а также благодарили ЕР за поддержку муниципалитетов. Слово взял глава города Невинномысска Ставропольского края, Герой РФ Михаил Миненков.
«Сегодня есть четкая вертикаль и понятно, куда идти. Каждый губернатор следит за работой ВАРМСУ. Поддержка есть. Наша ассоциация работает достаточно успешно. Уверен, что ЕР и ассоциация — это единый механизм, система. Убрать штифт на часах — это уже не часы, а кусок железа. Уверен, наши часы будут идти точно и долго», — сказал чиновник.
Глава города Клина Алена Сокольская стала единственным выступающим, с которой Якушев вступил в дискуссию. Выступления остальных спикеров он комментировал сухим "спасибо". Мать шестерых детей Сокольская говорила о поддержке семьи на собственном примере.
«Я смогла себе позволить и жизнь дать, и карьеру сделать. Это стало возможным благодаря поддержке, оказанной государством. Важно, чтобы статус семьи мы сделали нормой. Поверьте, решиться на второго ребенка куда тяжелее, чем на третьего. Когда у тебя есть двое — последующие ребятишки — это ощущение не только радости материнства, но и понимание, что ты готов и работать, и учиться, и совмещать все проблемы семейной жизни», — уточнила Сокольская.
- Все, что касается демографии, это вопросы на десятилетия. У нас не должно быть «шапкозакидательства», что мы сегодня запустим две-три программы, а завтра решим проблему. Этого не произойдет. Есть очень много моментов, связанных с изменением определенной ментальности во взглядах на вопрос. А это точно не делается быстро», — пояснил Якушев.
В преддверии выборов участники подняли вопрос избавления «Единой России» от неэффективных депутатов. На эту тему высказался глава администрации Каширского района Воронежской области Александр Пономарев.
«Надеюсь, что „Единая Россия“ будет той стальной метлой, которая выметет из наших рядов лиц, присосавшихся к партии, чтобы достигать свои интересы. Не муниципальные, не региональные и не интересы страны. Тогда у нас будет армия муниципальных чиновников. Они станут огромной опорой для нашего президента, который сейчас несет большую нагрузку», — сказал глава района.
Слово также дали главе Старобельского муниципального округа (ЛНР) Владимиру Черневу и председателю гордумы Нижнего Новгорода Евгению Чинцову. Первый поблагодарил «Единую Россию» и регионы-шефы за помощь освобожденным территориям, а второй отметил историчность и важность подписания соглашения между ЕР и ВАРМСУ.
В конце встречи Якушев отметил, что сотрудничество между «Единой Россией» и ВАРМСУ длится около двух лет, а заключение соглашения — формальная процедура. «Так уж водится у нас в жизни, что когда на бумагу положили и подписи поставили — никто никого подвести не должен. Давайте приступим к этой процедуре», — подвел итог секретарь Генсовета партии.
По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций, сотрудничество ЕР и ассоциации — предвыборный шаг, необходимый для усиления низового звена партии. Это даст ЕР дополнительные преимущества во время избирательных кампаний в 2025 и 2026 годах.
«Для „Единой России“ работа с муниципальной повесткой — одно из ключевых направлений реализации Народной программы, а также подготовки к ЕДГ-2025 и парламентской кампании 2026 года. Логичным шагом в рамках реализации этой стратегии должно стать подписание соглашения о сотрудничестве между партией и „Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления“. Ведь членами и сторонниками „Единой России“ в настоящий момент являются около 170 тысяч муниципальных депутатов. Это создает дополнительные преимущества при работе партии с муниципальной повесткой, позволяя ей готовить собственные инициативы и предлагать изменения в правительственные законопроекты, касающиеся этой сферы, с учетом максимально подробных данных о вызовах, с которыми сталкиваются местные органы власти», — считает эксперт.
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