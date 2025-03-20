Мишустин ответит на критику по поводу мигрантов и роста цен

Премьер-министр России Михаил Мишустин ответит на вопросы депутатов Госдумы о высокой инфляции и борьбе с нелегальными мигрантами. Консультацией с единороссами 20 марта глава правительства завершил серию встреч с парламентскими фракциями, которые назвали проблемы, волнующие россиян. Законодатели признали, что кабмин справился с санкционным давлением, теперь команде Мишустина предстоит решить, как развивать экономику после СВО, отмечают эксперты URA.RU.
Встречи с думскими фракциями традиционно проходят перед отчетом премьера о работе правительства в парламенте. «В ходе общения мы максимально широко обсуждаем вопросы, которые в первую очередь волнуют наших граждан и требуют поиска сбалансированных решений», — сказал председатель правительства.
Среди значимых инициатив «Единой России», которые поддержало правительство, Мишустин назвал индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам, предложения по поддержке семей с детьми, охране здоровья молодежи, а также запрет продажи несовершеннолетним энергетиков и баллонов для заправки зажигалок. В этом году, который объявлен Годом защитника Отечества, партия власти выступает с новыми предложениями по поддержке участников СВО и их семей — на весеннюю сессию в портфеле Госдумы более 20 таких законопроектов, сказал премьер.
Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев отметил, что сейчас между парламентом и правительством сложилась «атмосфера ответственности», которой раньше на было. Он добавил, что, выстроив работу с кабмином, «Единой России» удалось повысить эффективность расходования бюджетных денег при строительстве школ и «сдвинуть с тяжелейшего состояния теневую миграцию» — навести порядок в сертификации иностранцев о знании русского языка.
Мишустин отметил, что правительство часто «сверяет часы» по инициативам партии власти. «Буду ждать от вас приоритизации направлений, связанных с изменениями в законодательство, которые мы обязательно отработаем с “Единой Россией”. И не нужно тут никаких секретов делать: именно позиция “Единой России” в основном формирует позицию правительства», — сказал премьер.
12 марта Мишустин встретился с представителями фракций «Справедливой России — За правду» и «Новых людей», а 17 марта принял депутатов ЛДПР и КПРФ. На всех встречах председатель правительства приводил примеры, когда инициативы фракций находили поддержку правительства и были реализованы. А парламентарии отмечали, что кабмин справился с вызовами в период СВО и санкционным давлением.
Говорили руководители фракций и о проблемах, которые, по их словам, больше всего волнуют людей. На большинстве встреч так или иначе затрагивали темы роста цен, высокой ключевой ставки, незаконной миграции и дефицита кадров на рынке труда. Предложения по ним были разными. Мигрантов руководители фракций СРЗП и ЛДПР — Сергей Миронов и Леонид Слуцкий — предложили ввозить в страну вахтовым методом, без семей и массовой выдачи жилищных сертификатов. А глава фракции «Новых людей» Алексей Нечаев высказал идею ввести для контроля иностранных рабочих «Мигрант ID» по аналогии с идентификацией футбольных болельщиков Fan ID, и заменить роботами на простой механической работе.
Чтобы сдержать рост цен, Миронов предложил ограничить торговую наценку на ряд товаров. Глава КПРФ просто возмутился, что при таком «великолепном» урожае хлеба цена на него продолжает расти. А Слуцкий раскритиковал ФАС, которая, по его мнению, занимает позицию стороннего наблюдателя, пока ритейлеры «устанавливают непомерные наценки» на товары, и предложил обязать все сети подписать и соблюдать соглашение об ограничении таких наценок.
Риторика встреч изменилась по сравнению с предыдущими годами, комментирует директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «В прошлом и позапрошлом годах были более жесткие разговоры — о мобилизации экономики, гособоронзаказе, готовности отражать внешние угрозы.
Сейчас внешнеполитическая ситуация меняется, есть ожидания нормализации отношений, по крайней мере, с США, ослабления санкций, обсуждается остановка боевых действий. Поэтому речь идет уже не о том, как выстоять и победить на поле боя, а о том, как развивать экономику дальше, в новых условиях», — говорит политолог.
Рост цен и миграция — связанные между собой вопросы, потому что подстегивающий инфляцию рост зарплат идет на фоне нехватки рабочих рук. Но ужесточение миграционной политики может как раз усугубить эту проблему, поэтому правительство подходит к этому осторожно, говорит Солонников. Депутаты уже начали готовиться к предстоящим в 2026 году выборам и поднимают резонансные темы, но за экономические последствия возможных запретов и ограничений будет отвечать кабмин.
Несмотря на то, что борьба с инфляцией — в основном задача ЦБ, у правительства тоже есть для этого рычаги, говорит доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. Например, кабмин может вводить ограничения на экспорт топлива, цена на которое заложена в стоимость любой продукции, или принимать антимонопольные меры. Поэтому обращение депутатов к Мишустину вполне может обернуться новыми решениями для сдерживания роста цен, которые премьер представит уже 26 марта, полагает эксперт.
В Госдуме в последнее время заметен тренд на более четкое разделение направлений между фракциями. По таким встречам это хорошо видно, комментирует экс-советник председателя Госдумы, директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. Каждая из партий выстраивает по таким темам диалог с исполнительной властью.
«„Новые люди“ взяли на себя хайтек, ЛДПР — патриотическую тематику, „Справедливая Россия“ делает акцент на социальные вопросы. И по этим темам партии ведут конструктивный диалог с правительством. Но есть вопросы из топа медийной повестки, которые поднимают все, — это как раз рост цен, дефицит кадров и миграция. В целом риторика встреч в этом году спокойная и позитивная, потому что активный этап предвыборной гонки партий еще не начался. В 2026 году им нужно будет что-то показать избирателям, и фракции больше внимания уделят проблемам», — говорит политолог.
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