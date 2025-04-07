Раскол в партии ослабил топ-единоросса в борьбе с губернатором

Фракция «Единой России» в заксобрании Хакасии раскололась из-за борьбы спикера Сергея Сокола и губернатора-коммуниста Валентина Коновалова. Уже во второй раз единороссы не смогли прийти к общему соглашению и отменить вето главы региона на закон о межбюджетных отношениях. Местные акторы называют повторный провал голосования имиджевым ударом по Соколу, но он не намерен сдаваться. Почему интриги в Хакасии не прекращаются даже после внимания Путина — в материале URA.RU.
Закон раздора
Борьба из-за закона длится еще с декабря 2024 года. Тогда депутаты Верховного совета республики поддержали изменение закона «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в республике». Поправки ограничат полномочия правительства в части дотаций и субсидий муниципалитетам. Ситуация вела к тому, что Коновалову пришлось бы согласовывать распределение бюджета с заксобранием во главе с давним противником Соколом (Коновалов — один из четырех неожиданных победителей губернаторских выборов 2018 года и единственный, кто сохранил должность. Сокол должен был победить его в 2023-м году, но в последний момент сослался на здоровье и вышел из гонки, дав Коновалову переизбраться). Губернатор раскритиковал закон и наложил на него вето.
Сергей Сокол дважды попытался преодолеть вето губернатора. Для этого необходимо две трети голосов депутатов заксобрания. Впервые он попробовал сделать это в феврале, но прямо на заседании Верховного совета депутаты проголосовали за то, чтобы убрать вопрос из повестки.
Реванш Сокола
В течение месяца Сокол, по словам близких к отделению ЕР инсайдеров, пытался переманить на свою сторону ряд депутатов от «Единой России», намекая на исключения из фракции и партии. Однако новая попытка принять закон вновь провалилась. 3 апреля, накануне сессии заксобрания, состоялось заседание хакасского Политсовета ЕР, на котором, решили отменить обсуждение. После это предложение прозвучало на сессии, депутаты проголосовали единогласно.
Депутатов фракции ЕР хватило бы для того, чтобы преодолеть вето. Их в Верховном совете 34 из 50. Однако многие парламентарии все же не приняли сторону своего партийного главы, руководствуясь интересами глав муниципалитетов, от территорий которых они избраны.
На сессию не явились 11 депутатов. Политолог Александр Бортников убежден, что это — не случайность. «Их вынуждали проголосовать на Политсоветах и заседаниях фракции. Но люди начали использовать технические моменты. Когда надо, чтобы все до единого проголосовали, а пара человек не приходит, то принять закон не удается. А формально они могли не прийти по уважительным причинам», — полагает Бортников.
Эксперт считает, что деятельность Сокола может быть связана с личными мотивами, однако приводит к негативным последствиям для него самого. «Сокол только имиджево потерял с этим законом. Он проиграл не один раз и продолжает это делать», — говорит Бортников.
В беседе с агентством руководитель пресс-службы главы и правительства республики Константин Новоторженцев назвал происходящее внутриполитической борьбой. «Эта неуверенность, которую мы видим в действиях Верховного Совета, говорит о внутриполитической борьбе. Они и сами четко понимают, что так называемое „вето“ не преодолеют. Позиция главы республики здесь неизменна», — комментирует Новоторженцев.
Глава пресс-службы добавил, что даже если депутатам удастся собрать большинство и принять поправки, правительство обратится в суд, и процессы по устранению этого закона будут идти дальше.
Конфликты продолжатся
Сам Сергей Сокол сообщил URA.RU, что не снимает вопрос, а переносит его для того, чтобы найти консенсус с правительством. Это позволит избежать возможных судебных разбирательств.
«Мы хотим дать возможность правительству урегулировать моменты, о которых говорят главы муниципальных образований. Мы понимаем, что после преодоления нами вето правительство будет обращаться в суд, а это долгий процесс, который только затянет решение вопроса», — сказал спикер Верховного совета.
Он также опроверг политическую подоплеку. «Объективная причина в переносе рассмотрения в том, что закон о внесении изменений не может оставаться в таком подвешенном состоянии. Верховный совет настроен на достижение результата. У муниципалитетов добавились полномочия, добавились люди, расходы на зарплату. А нормативы не менялись с 2017 года „, — отметил парламентарий.
Спикер теряет ресурсы
Борьба единоросса Сокола с коммунистом Коноваловым происходит на фоне поддержки последнего федеральными элитами. За последние три месяца губернатор дважды встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а в ноябре Кремль показал его встречу с Владимиром Путиным.
Федеральный источник агентства сообщил, что если еще год назад Сокол имел губернаторские амбиции, то сейчас рассматривает переезд в другой регион. Это может объяснять его противоречивые действия.
У Сокола нет прежней поддержки Москвы, что не дает ему опираться на ресурсы системы, говорит директор компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Сокол движется по горизонтали, не выходя за рамки должности спикера заксобрания. Ему хочется выскочить из рамок „вечного второго лица“, но он привык использовать систему как ресурс, а теперь это не так. Я думаю, что „Старая площадь“ на эти конфликты плюнула и сказала — пробуй сам. Расшатай до нужного уровня, и тогда мы поможем. Система не играет в долгую», — говорит эксперт.
По мнению Маркелова, единственное, что может сделать Сокол — найти другие ресурсы и изменить конфигурацию элит в регионе в свою пользу. «Но элиты переформатируются под сильного. Чем Сокол докажет, что он сильнее Коновалова?», — резюмирует эксперт.
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