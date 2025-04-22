Путин заходит на территорию США и Британии на Ближнем Востоке

Россия заходит на территорию США, Великобритании и Китая на Ближнем Востоке. Вооруженных конфликтов развязывать президент Владимир Путин не собирается, но расширить поле для конкуренции — вполне реальная перспектива, объяснили URA.RU эксперты-востоковеды итоги переговоров российского лидера с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. Нейтральный статус султаната дает шанс РФ укрепить свой экономический вес на Ближнем Востоке и выгодно инвестировать.
Путин принимал высокого гостя в Георгиевском зале Кремля. В середине зала — огромные флаги России и Омана, к которым вела красная дорожка. По ней султан Хейсам Бен Тарек Аль Саид прошел навстречу российскому лидеру. Путин и Аль Саид пожали руки, президентский оркестр заиграл гимны — сначала Омана, затем — России.
После лидеры обошли делегации. Путин представил российских представителей. Раис Татарстана Рустам Минниханов, улыбаясь, поздоровался с султаном: «Салам алейкум», — и протянул руку. Как только лидеры вышли из Георгиевского зала и отправились в Зеленую гостиную для переговоров, члены делегаций поспешили за ними.
Переговоры в узком составе начались со ставших уже традиционными трудностями высоких гостей с наушником для синхронного перевода. Редко, когда с первого раза кому-то удается надеть его сразу. Путин стал было уже приветствовать султана, но заметил заминку и остановился. Он взял в руки свой наушник и стал показывать гостю, как правильно его надеть.
Когда все трудности были преодолены, Путин приветствовал Аль Саида. «Позвольте мне сердечно поприветствовать вас в Москве и поблагодарить вас за то, что вы приняли приглашение и приехали к нам с визитом», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Аль Саид «хорошо известен в России». «Более того, в 1985 году именно вы поставили свою подпись под соглашением об установлении дипломатических отношений между нашими странами. И в этом году мы будем отмечать 40-летие наших дипломатических связей», — отметил президент.
По словам Путина, «предыстория отношений» России и Омана хорошая, и после сегодняшнего визита контакты наверняка станут еще более активными, считает он. «Еще многое нужно сделать в сфере торгово-экономических связей, но уже сейчас есть возможность развивать наши отношения и в сфере логистики, и в сфере транспорта, в сфере взаимных инвестиций, в сельском хозяйстве.
Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, конечно, очень рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги: наши компании проявляют большой интерес к развитию отношений с Оманом», — уверен Путин.
Он пригласил султана Омана к участию в саммите между Россией и арабскими странами, который пройдет в этом году. «Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, ваше величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», — пригласил Путин гостя.
В коротком ответном слове султан Аль Саид отметил, что это его первый визит в Россию в качестве руководителя страны. Раньше он бывал в Москве в качестве министра. Аль Саид поделился, что остался доволен утренней встречей с российским бизнесом. «Мы заинтересованы в развитии контактов. Нам интересны сферы энергетики, сельского хозяйства, торговли. Я призвал российский бизнес открывать свои представительства в Омане, привлекать инвестиции. Мы должны поддерживать этот настрой», — отметил он.
По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление. Правда, озвучено оно не было. Представители делегаций обменялись подписанными документами (в основном, это меморандумы и соглашения). После окончания церемонии глава Татарстана сказал URA.RU, что остался доволен переговорами.
«Добрые люди. Я думаю, что большие перспективы у нас, — рассказал Минниханов. – У нас есть стратегические группы. Работаем с Оманом, планируем расширить наши контакты в экономике, в образовании и в культуре. Оман пока не инвестирует в экономику Татарстана, но надеемся на это».
Россия и Оман установили дипломатические отношения ровно 40 лет назад, но, как рассказал URA.RU эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов, контакты между странами стали развиваться более интенсивно, чем ранее, после начала СВО. Поскольку тем для обсуждения много, уровень отношений приближается к стратегическому партнерству. «Оман заинтересован, чтобы на его территории присутствовал российский бизнес. Он аккумулирует возможности, средства и инвестиции со всего мира, и этим интересен для России. Пример Ирана: у нас есть проект транспортного коридора „Север — Юг“, но Иран ничего не может особо предложить в качестве инвестиций, потому что [из-за санкций] он отрезан от связей с внешним миром.
Оман – это та страна, которая как раз благодаря хорошим отношениям и крепким связям с США, Великобританией, Китаем, Индией строит беспроблемную политику со всеми, получает выгоды от отношений с каждой из этих стран и предлагает им взаимовыгодное сотрудничество», — пояснил Кирилл Семенов.
У России есть все возможности, чтобы экономически закрепиться в Омане, несмотря на высокую конкуренцию со стороны США, Великобритании, Китая, Индии в султанате, полагает преподаватель экономического факультета РУДН, эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов. «Оман, при всей своей развитой нефтегазовой отрасли, проявляет интерес к модернизации инфраструктуры и углублению переработки. В этом смысле российские технологии и инжиниринговые решения могут быть конкурентоспособны», — убежден Ибрагимов.
Россия для Омана представляет интерес как поставщик продовольствия, поясняет политолог. «В свою очередь, для России Оман может стать не только рынком сбыта, но и логистическим хабом в рамках более широкой архитектуры продовольственной дипломатии в странах Персидского залива и Восточной Африки, — считает Ибрагимов. — В частности, речь идет о коридоре „Север-Юг“. Партнерство в этом проекте выглядит весьма перспективным с учетом географического положения Омана.
Во-первых, Оман может быть связующим звеном между Ираном (одним из участников логистического коридора) и Индией, дополнительным пунктом транзита или перегрузки грузов. Во-вторых, российские компании могут участвовать в модернизации логистических узлов Омана, усиливая коридорную составляющую».
Для России важно, что Оман соблюдает политический нейтралитет и проводит сбалансированную внешнюю политику, избегает вовлечения в конфликты. «Это делает страну удобным партнером даже в условиях санкционного давления. Однако требует крайне аккуратного позиционирования проектов, чтобы они не воспринимались как „политически токсичные“», — объяснил политолог Фархад Ибрагимов.
Декан экономического факультета Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев объяснил, что совместные проекты положительно скажутся на развитии отношений России и Омана — это укрепит доверие. «Путин во внешней политике сделал акцент на усилении позиции в исламском мире. Для стран Ближнего Востока Россия стала чуть ли не единственным надежным партнером на европейском континенте. Попытки Запада расстроить партнерские отношения стран Ближнего Востока с Россией провалились. Поэтому чем больше будет взаимный интерес, совместных проектов у нас с Оманом, тем быстрее будет происходить сближение», — заключил Селезнев.
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