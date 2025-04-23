Путин готовит Россию к затяжному сражению с Западом

Президент Владимир Путин готовит Россию к затяжному противостоянию с Западом. На заседании военно-промышленной комиссии, которое состоялось 23 апреля, Путин поставил задачу наращивать современные виды вооружений и разрабатывать новые. Эксперты объяснили URA.RU, что речь идет уже не просто о бесперебойном производстве вооружения для ведения спецоперации. Глава государства дает понять, что с окончанием СВО глобальный конфликт с Западом не закончится, и нужно быть на шаг впереди своих противников.
Совещание Путин начал с приятного — план прошлого года почти выполнен. «Практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружений с опережением графика. Более чем вдвое, например, увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Войска получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено более полутора миллионов беспилотников разных типов», — сообщил Путин.
Но все равно, отметил президент, средств поражения на фронте не хватает. Поэтому задача нарастить их производство остается актуальной. «Их очень ждут на линии боевого соприкосновения. Это является одним из серьезных факторов боевого успеха», — подчеркнул Путин.
По его словам, в условиях боевых действий самое востребованное вооружение постоянно совершенствуется, улучшаются его тактико-технические характеристики. Это делается с учетом практики применения на фонте и развития средств противодействия. «Их разработчики, в числе которых ведущие западные оружейные концерны, на месте тоже не стоят, и ребята знают на поле боя, — сказал президент. — Высокая технологическая динамика наших производств достигнута, в том числе благодаря обратной связи с передовой. Такая работа отлажена Минобороны с предприятиями ОПК, и она должна продолжаться на постоянной основе».
В этом году, по словам Путина, стоят еще более масштабные задачи. В программе расширения и модернизации производственных мощностей ОПК участвуют уже более 400 предприятий. «Наш опыт ведения СВО — как в части тактики, так и технического развития оружия — изучают все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании. Нам нужно быть на шаг впереди, — убежден Путин. –
Следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, то есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооруженные конфликты будущего, которое стремительно приближается. И скорости этих изменений нарастают».
Путин считает, что нужно закончить формирование орбитальной группировки космических аппаратов, активнее использовать искусственный интеллект в производстве вооружений. Он также потребовал ускорить производство роботов, особое внимание уделить безэкипажным катерами и другим беспилотным морским системам. Необходимо развивать лазерные комплексы, способные поражать в том числе БПЛА, «а в перспективе — и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее».
«Нужно обязательно развивать все то, что является перспективным, и все то, что сегодня даже не обсуждается. В наших научных центрах, в КБ [конструкторских бюро], в институтах над этим работают, задумываются и предлагают.
Прошу вас все анализировать, не отказываться от этого. Это задача не завтрашнего, уже даже сегодняшнего дня, потому что, если мы сегодня об этом не подумаем, не позаботимся, завтра будет поздно», — заявил президент.
Задачи, поставленные президентом, касаются, во-первых, бесперебойного обеспечения вооружением подразделений в зоне СВО, во-вторых, связаны с обороноспособностью страны в будущем, объяснили URA.RU эксперты. По словам замдиректора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, СВО требует «гигантского количества вооружений». «Вооружений нужно в разы больше, чем есть сейчас, даже при условии, что американцы полностью выйдут из игры, — отметил эксперт. — Из этого конфликта мы выйдем с абсолютно новым оружием, которое получим по опыту боевых действий. По итогам любого конфликта переворачивается вся картина войн. Поэтому, естественно, вооружение нужно принципиально новое».
Не питает иллюзий относительно будущих отношений с Западом, прежде всего, с Европой и капитан 1 ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин. Очевидно, по мнению Дандыкина, что провал переговоров в Лондоне, которые должны были состояться сегодня на уровне министров иностранных дел США, Украины, Франции, Германии и Великобритании, показывает, что европейцы не готовы завершать конфликт, и даже о принадлежности Крыма России не хотят ничего слышать.
«Значит, нам надо будет врага добивать, идти дальше. Конечно, для этого нужно современное оружие, — пояснил эксперт. – Не секрет, что во время боевых действий и мы, и наши противники испытывают новое оружие. Поэтому перед КБ, перед ВПК президент ставит конкретные задачи».
То, что европейцы готовы вооружаться, по мнению Дандыкина, никто из них не скрывает. «Германия фактически начинает думать о четвертом Рейхе. Русофобией поражена практически вся Европа, не меньше, чем Зеленский и его неонацисты. Поэтому России надо готовиться и укреплять оборону. Для этого нужны эффективные средства поражения, прежде всего роботизированные комплексы разных типов. Передышки у нас, судя по всему, может и не быть», — убежден Дандыкин.
Бывший начальник Зенитно-ракетных войск (2007-2009 гг.) Сергей Хатылев объяснил URA.RU, что президенту важно сохранить ритм работы оборонной промышленности, чтобы фронт не испытывал ни в чем дефицита. Более того, параллельно с производством уже принятых в войска видов вооружения, необходимо разрабатывать новые.
«Против нас воюют 54 страны, работает 54 научных школы. Мы должны быть впереди них: не просто дроны клепать, а работать на перспективу – делать такие дроны, которые будут способны преодолеть радиопомехи, физическое воздействие, донести до точки боеприпас, а значит, у него должен быть определенный оптический диапазон, электрический диапазон, инфракрасный диапазон, радиолокационный диапазон. Поэтому президент и говорит, что надо делать оружие шестого-седьмого поколения, — отметил Хатылев. –
В свое время Черчилль сказал: «Генералы готовятся к прошлой войне». Никому не удается подготовиться к завтрашней, но для этого нужно приложить усилия».
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