Россию завалили картошкой из Китая и Египта

Из-за дефицита отечественного картофеля Россия с начала года нарастила его поставки из Китая, Египта и даже Пакистана. Но это не привело к снижению цен в магазинах. О том, когда изменится стоимость популярного овоща и какой урожай ждут в 2025 году в интервью URA.RU рассказал исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников.
— В мае 2025 года мы увидели в торговых сетях картошку по рекордным ценам — 110-130 рублей за килограмм. За год стоимость в рознице выросла в 2,8 раза. Почему?
— На рынке с 2024 года наблюдается нехватка картофеля. По данным Росстата, к апрелю-маю запасы прошлого сезона у производителей были на 30% ниже, чем в прошлом году. А у многих они совсем закончились. Сегодня тон задают импортеры, которым в конце января разрешили беспошлинные поставки картофеля в Россию.
В последние недели оптовая стоимость египетского картофеля в порту Новороссийска держится на уровне 50-55 рублей за килограмм. К этой базовой цене добавляются затраты на портовые услуги, транспорт и надбавки торговых сетей. Допустим, доставка одного килограмма картофеля в Москву стоит пять-шесть рублей, до других регионов еще дороже.
Оптовая цена российской картошки, по данным Росстата, сегодня составляет 46,3-51,1 рубля. Картошка в рознице по 110-130 рублей — это заслуга посредников, торговых сетей и операторов розничной торговли.
— Цены на картофель растут с прошлого года, хотя у российских производителей были достаточные запасы. В чем причина?
— Если смотреть на ценники относительно 2022 года, картофель в опте подорожал всего на девять рублей за килограмм, с учетом инфляции. По имеющейся статистике, весной 2022 года он стоил 37 рублей, а сегодня — 46 рублей. Но так как в 2023 году урожай был рекордным, осенью цены обвалились. С сентября 2022 года по середину мая 2023 года картофель в опте стоил 10-12 рублей. Росстат считает размеры сегодняшнего подорожания к тому периоду.
На самом деле, в тот момент картофелеводы были вынуждены продавать по себестоимости, и даже в убыток, теряли маржу и несли потери. И так как выращивать картофель стало невыгодно, в 2024 году они сократили площади посадок на 30 тысяч гектаров.
Только за счет этого было недополучено минимум 600 тысяч тонн. Это почти годовое потребление Московского региона. Кроме того, погодные аномалии привели к сокращению урожая. Было собрано меньше крупного отборного картофеля, к которому привыкли потребители и торговые сети. И цены начали расти.
Также повлиял рост стоимости горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, удобрений и двукратный рост зарплат сотрудников, которые высаживают овощи открытого грунта, ухаживают за ними, убирают и готовят к продаже.
— Когда цены снизятся?
— До начала июня будет нарастать доля импорта. Сезонное снижение стоимости начнется после получения продукции раннего урожая 2025 года в промышленных объемах. Он зависит и от погоды. Есть надежда, что за счет ранней весны массовые поставки российского картофеля начнутся на полмесяца раньше — в первой декаде июня. Тогда же можно рассчитывать и на снижение цен в опте. Ко второй половине июня это должно отразиться на рознице.
У нас есть предположение, что в 2025 и 2026 годах картофель и овощи борщевого набора не будут дешевыми. На это есть объективные причины.
Нужно соблюдать баланс интересов с точки зрения рентабельности аграриев и доступности овощей в рознице. Производители не рассчитывают на суперприбыль. Но их труд должен быть экономически привлекательным. Для этого Картофельный союз разрабатывает пакет предложений по выстраиванию ценовых границ с торговыми сетями на определенных условиях. В ближайшее время начнем их обсуждать со всеми заинтересованными сторонами.
— Какие прогнозы по урожаю в 2025 году и что на него может повлиять?
— Прогнозы оптимистичные, учитывая прирост площадей. По данным Минсельхоза, в этом году их увеличат на 5,6 тысячи гектаров. Сегодня высажена одна четверть от запланированного. Надеемся на ускоренные сроки получения урожая за счет раннего старта посадок.
Риски несут погодные аномалии. Например, из-за весенних заморозков уже «прибило» посадки марта и апреля в Краснодаре, Ростове и Астрахани. Мы рассчитываем спасти их агротехнологическими приемами. Но подмороженные кусты больше уязвимы к атакам вредителей и болезней, что может сказаться на качестве.
На лето Гидромет дает противоречивые прогнозы. Например, обещает аномальную жару в северных регионах. Засуха, как и заморозки негативно отражаются на урожае. Поэтому аграриям важно развивать мелиорацию. Осушение, и орошение позволяют балансировать между погодными аномалиями. Это дорого, но в итоге окупается. И Минсельхоз говорит о необходимости инвестировать в эти направления.
Если урожай будет на уровне 7,5 млн тонн, этого достаточно для обеспечения торговых сетей и переработчиков. А возможно и для наращивания экспорта столового и семенного картофеля, переработанных продуктов.
— Из каких стран в Россию сегодня привозят картофель?
— С января и до начала мая из-за рубежа завезено 350 тысяч тонн картофеля. Это на 250 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Наибольший объем картофеля доставили из Египта — 200 тысяч тонн. Эта страна нарастила поставки на 150 тысяч тонн относительно такого же периода 2024 года, как раз из-за роста маржинальности. Когда держались цены сезона 2023-2024 годов, им было невыгодно возить к нам.
Впечатляет Китай, который поставил нам порядка 75 тысяч тонн картофеля вместо прошлогодних двух тысяч тонн. И у него есть ресурсы для дальнейшего роста, потому что там производят почти 100 млн тонн.
КНР — мировой лидер по выращиванию картофеля. За счет этого он может выступать сильным игроком в регионах Дальнего Востока, Приморья, Сибири, частично – на Урале. Это объяснимо с точки зрения логистики.
Везти картофель в эти регионы из Брянской или Тульской областей экономически не оправдано. Для этого нужны специальные рефконтейнеры с поддержанием температурного режима.
Есть поставки из Пакистана. Впервые в феврале-марте оттуда было доставлено порядка пяти тысяч тонн. Наш традиционный партнер Белоруссия снизила экспорт из-за неурожая на 15 тысяч тонн и поставила 32 тысячи тонн. Также на сокращение повлияли ограничения на вывоз картофеля из страны, принятые правительством Белоруссии в конце прошлого года.
— В России всегда выращивали много картофеля в садах и на огородах. Сегодня эта доля уменьшилась?
— В начале 2000-х годов службы статистики фиксировали, что 95% отечественного картофеля производится в личных подсобных хозяйствах. Сейчас, по данным Росстата, частники выращивают только 50-60% картофеля. А 40-50% рынка обеспечивают аграрии, фермеры и крупные сельхозпредприятия.
На мой взгляд, фактическая доля сельхозпроизводителей сегодня даже выше официальной. Данные всероссийских переписей 2006 и 2016 годов, а также микросельхозпереписи 2021 года показывают, что в последние годы жители практически перестали выращивать картофель. От переписи к переписи из статистики уходит по одному миллиону тонн картофеля, производимого на частных огородах. Но пока точных данных нет. Масштабы будут понятны после переписи, которую перенесли с 2026 года на 2027-й.
Отказ от частных посадок тоже влияет на рынок. Население может рассчитывать только на покупные овощи.
При этом, за 25 лет товарный сектор значительно нарастил объемы, компенсируя сокращение в личных подсобных хозяйствах. В 2000 году в товарном секторе производилось всего два миллиона тонн картофеля. Средний урожай последних лет — 7,2 млн тонн. В 2023 году аграрии вырастили рекордные 8,6 млн тонн.
— Значит ли это, что россияне стали больше потреблять картофеля?
— По данным Росстата, россиянин в среднем потребляет в год 55 килограмм картошки. Умножаем на численность населения и получаем, что нам для еды нужно порядка 8-8,5 млн тонн. Из всего объема картофеля производители 700-800 тысяч тонн оставляют на семена. Около 1,5 млн тонн идет на переработку — чипсы, заморозка, полуфабрикаты. Около 500 тысяч тонн мы экспортируем. Примерно 3,5 млн тонн идет на прилавки в ретейл. Доля в 3,5 млн тонн — картофель, производимый на частных огородах. И около 500 тысяч тонн в год — импорт. Он доминирует на прилавках как раз весной.
— Почему Россия продает свой картофель в другие страны, если есть дефицит?
— Это такая взаимовыручка и разумное регулирование. Мы продаем в основном столовый поздний картофель, когда у нас собран урожай и его негде хранить по всем правилам. Прежде всего, продаем в страны постсоветского пространства. В ответ, мы получаем ранний картофель — например, из Азербайджана. И он хорошо конкурирует с египетским. Поэтому избавляться от импорта мы пока не планируем, он сохранится для поддержания баланса.
— Нам негде хранить урожай?
— У нас остается определенный дефицит современных высокотехнологичных картофеле- и овощехранилищ, которые позволяют сохранить продукцию от урожая до урожая без потери качества. Они дорогие, так как там нужно специальное оборудование. Производители чаще имеют обычные складские помещения. Сегодня государство готово компенсировать порядка 25% затрат на строительство или модернизацию таких хранилищ. Картофельный союз неоднократно выступал с предложением поднять долю компенсаций до 75%. Это ускорит строительство емкостей. Пока же норма естественной убыли — до 15% от купленного или положенного на хранение картофеля.
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