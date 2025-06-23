Россия получила доступ к залежам ядерного топлива в Африке

Президент Владимир Путин переиграл лидера Франции Эммануэля Макрона в Африке. После ухода из своей бывшей колонии Мали, французы утратили контроль над критически важными для них урановыми месторождениями. На переговорах в Кремле Путина с президентом переходного периода Ассими Гойтой 23 июня стороны договорились развивать атомную энергетику. Но, объяснили URA.RU аналитики, им нужно обеспечить безопасность в стране. У России есть шансы укрепить военно-политическое и экономическое присутствие в регионе.
Переговоры президентов прошли в Большом Кремлевском дворце. Лидеры начали общение в узком составе. По некоторым участникам российской делегации понятны акценты диалога: глава Минэка Максим Решетников, глава Минэнерго Сергей Цивилев, замминистра обороны Юнус-бек Евкуров (он курирует создание Африканского военного корпуса).
«Между нашими странами на протяжении многих лет поддерживаются добрые, доверительные отношения. Сегодня мир сильно поменялся. Мы поддерживаем отношения по всем направлениям. К сожалению, пока объем товарооборота является весьма скромным, но, во-первых, он имеет хорошую тенденцию к росту.
Во-вторых, есть хорошие направления для перспективного сотрудничества: это геологоразведка, освоение природных ресурсов, энергетика, логистика, ну и гуманитарные направления», — приветствовал гостя Путин.
Гойта в ответном слове выразил надежду, что двусторонние отношения с Россией будут развиваться и дальше в «похожем ключе». «У нас сотрудничество налажено во многих отраслях, в том числе транспорт, безопасность, культура, спорт, энергетика. Сегодня мы признаем, что у нас хорошее сотрудничество с Российской Федерацией. Благодаря этому мы достигаем хороших результатов. Это все показатель эффективности и доверия между нашими странами», — подчеркнул президент Мали.
Первая встреча Путина и Гойты состоялась в 2023 году, когда малийский лидер приезжал в Санкт-Петербург на саммит «Россия — Африка». На этот раз визит является официальным, более того, он приурочен к 65-летию установления дипломатических отношений между СССР и Мали.
С одной стороны, России предстоит укрепляться в регионе, считают эксперты, с другой — после изгнания из Мали французов конкурировать в республике России не с кем, объяснил URA.RU директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. И это ставит РФ в выгодное положение. «Мы имеем возможность занять очень хорошее место и в Мали, и в соседних странах.
Другое дело, что это требует от нас значительного финансового и инвестиционного присутствия. Фактически речь идет о том, что Россия должна начать инвестировать в экономику Мали, заводить туда свои компании», — отметил Маслов.
Политолог Юрий Светов также полагает, что России и Мали важно налаживать экономическое партнерство, которое имеет большой потенциал. «В Мали много полезных ископаемых — это и уран, и литий, и золото. Если французы добывали эти ресурсы и забирали их, буквально грабили свою бывшую колонию, Россия готова инвестировать на взаимовыгодных условиях — они нуждаются в наших технологиях, в инвестициях», — подчеркнул Светов.
Ведущий научный сотрудник Центра изучения стран Африки южнее Сахары Института Африки РАН Василий Филиппов подтверждает, что тот же уран скупался в Мали и в соседнем Нигере (одни из самых богатых месторождений в мире) за гроши. «Французы нагло грабили эти страны. Между тем это стратегическое сырье для Франции, 75 процентов энергетического баланса которой составляют АЭС. Для них потеря доступа к месторождениям урана в Африке — катастрофа, — отметил Филиппов. –
Но для России, прежде чем начинать разработку урановых месторождений, важно обеспечить безопасность, и создать военную организацию, которая будет защищать наши интересы».
По сути, отмечают эксперты, сегодня речь идет о военно-политическом и экономическом партнерстве и значительном усилении России в этой части Африки. Именно в Мали (ранее здесь работала ЧВК «Вагнер»), по словам политологов, может быть расположен Африканский корпус Минобороны РФ. У России, помимо прочего, налажены связи с ближайшими соседями и союзниками Мали — Буркина-Фасо и Нигером. Эти три страны составляют Конфедерацию государств Сахеля.
Мали, по мнению эксперта Андрея Маслова, может стать своего рода полигоном, перевалочной базой для поставок вооружений по госконтрактам. Это позволит поддерживать безопасность в стране, которая считается одной из самых неспокойных в регионе, поскольку здесь базируются исламские экстремисты. Более того, как сообщил URA.RU научный сотрудник Центра изучения стран Северной Африки и Африканского Рога Института Африки РАН Сергей Костелянец, ситуация не просто «очень напряженная, но и имеет тенденцию к ухудшению».
Эксперт Василий Филиппов считает, что борьба с терроризмом стала одной из ключевых тем российско-малийских переговоров. «Сепаратизм туарегов на севере Мали — это больное место для страны. Они стремятся контролировать места добычи урана. Это постоянная война, а суверенная малийская армия пока недостаточно сильная. Поэтому России, если она заходит в Мали со своими экономическими проектами, нужен контроль над территорией», — заключил африканист.
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