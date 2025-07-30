Россия откажется от наследия первого президента РФ Бориса Ельцина в ядерной сфере. Еще в 1990-е годы с США были достигнуты договоренности об уничтожении оружейного плутония. В августе 2000-го соглашение было подписано, и только в 2011 году — ратифицировано. Сегодня, объяснил URA.RU политолог Сергей Расторгуев, документ утратил смысл — США постоянно нарушали договоренности. Поэтому правительство вполне может принять решение о денонсации соглашения.
— Правительство РФ, по информации СМИ, намерено рассмотреть проект закона об отказе от соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Почему власти именно сейчас рассматривают этот вопрос? Ведь с 2016-го года, по сути, соглашение не работало из-за неисполнения американцами своих обязательств.
— Российские власти рассматривают отказ от соглашения с США по утилизации оружейного плутония в ответ на неисполнение американцами своих обязательств. С обывательской точки зрения мы не можем знать, какую именно сигнальную игру ведут на вершинах политических башен. Но у простых граждан затеплилась надежда, что губительное «миротворческое» наследие Ельцина, заложившего основы лишения нас запасов плутония, наконец-то, ликвидируют.
С 2016 года эту договоренность фактически приостановили, но официально не расторгли. Это позволяло сохранять необходимый минимум дипломатических связей и джентльменскую улыбку перед геополитическим игроком в наперстки.
Сейчас ситуация изменилась: США демонстрируют не просто недостаточную заинтересованность в выполнении договоренностей, но и откровенно «мухлюют» за политическим карточным столом, даже не скрывая своего отношения к «уважаемому партнеру», то есть к России.
Последней каплей стало намерение американской стороны изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на то согласия России. Кроме того, поводом стали санкции и общий климат отношений на фоне ведения прокси-войны против нас.
— Согласно соглашению, подписанному в 2000 году, 68 тонн оружейного плутония (по 34 тонны с каждой стороны) должны были перевести в формы, непригодные для использования при производстве ядерного оружия. Насколько стороны выполнили это условие?
— Рассматривая отношение американской стороны к выполнению этого соглашения, нужно вспомнить любопытный факт 10-летней давности, который вернул нас в реальность. Согласно договоренностям, уже в 2018 году Россия и США должны были действовать рука об руку по утилизации плутония. Мы построили реактор БН-800, который позволял осуществлять необратимую переработку потенциального оружия в МОКС-топливо нового поколения, обеспечив нашу страну атомной энергией на сотни лет. США же не торопились создавать аналоговые устройства.
С одной стороны, можно посмеяться, что у американцев ничего не получилось, а с другой — стоит принять очевидный факт: США не хотели расставаться со своими запасами, поэтому использовали любые методы, чтобы держать в кармане скрещенные пальцы.
В частности, США собирались «утилизировать» свой плутоний обратимым способом. Вынуждая других бросать ружья под пресс, «дядя Сэм» всего лишь разбирал свое оружие по винтикам, чтобы потом собрать его перед удивленной и ослабленной публикой. Ловкость рук и никакого мошенничества, «вы сами на все согласились».
Соединенные Штаты решили оправдать откровенный плевок в правила игры «экономическими соображениями». Якобы запечатать плутоний в стекло и закопать более выгодно, нежели заниматься сложными манипуляциями по его превращению в непригодный для оружейного применения диоксид. И это несмотря на то, что соглашение прямым текстом предусматривает лишь один способ утилизации, обязательный для обеих сторон, — превращение плутония в топливо для атомных станций и его дальнейшее сжигание.
— Какой в итоге комплекс военно-политических факторов вынудил Россию выйти из этого соглашения?
— Американцы просто поставили Россию перед фактом — как они будут вести игру. Несмотря на статус русофоба и террориста, сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, — ред.) выдал последнее разумное высказывание на слушаниях конгресса по запросам Национального управления по делам ядерной безопасности США: «Это самый идиотский план, который можно только вообразить. Сменить курс и надеяться, что русские с этим согласятся». Хорошо, что мы с этим не согласились. Понимая, что надеяться на честность того, для кого мы нежелательны как суверенная цивилизация, — бесперспективно.
— Занимаются ли сейчас американцы уничтожением оружейного плутония, и в партнерстве с какими странами? Как они используют этот материал?
— Официально, США работают с Китаем, Индией и Пакистаном по вопросу уничтожения оружейного плутония. Однако, глядя на список этих стран, понимаешь, что песня та же, исполняет она же. Речь здесь не о взаимном сотрудничестве «во имя мира и ядерной безопасности», а о том же принуждении к ослаблению и обезоруживанию конкурентных стран, «виноватых» в лояльном или партнерском отношении к России. В этом плане США не изменяют старым привычкам: вы либо с нами, либо вам будет плохо.
— Ведется ли в России утилизация излишков оружейного плутония? Это только наш плутоний или поступает на утилизацию и из других стран?
— Россия занимается утилизацией только своего плутония, не подталкивая никого к этому.
— Как разрыв соглашения между Россией и США скажется на геополитической ситуации? Есть ли перспективы, что стороны вернутся к нему в будущем? При каких условиях?
— Разрыв соглашения, бывшего одним из знаковых продуктов ельцинской эпохи отказа от военно-политического суверенитета перед «дядей Сэмом», может свидетельствовать о первых шагах к починке нами «дедушкиного ружья». Вспомним, что в 1945 году американцы сбросили на Японию около шести-семи килограммов оружейного плутония.
Здесь же речь идет о 34 тоннах. Более того, на заре «атомного века» КПД боевого ядерного заряда составлял 10-15 процентов, сейчас технологии позволяют довести его до 30 процентов. То есть становятся понятны не только ужасающие перспективы применения плутония, но и пробуксовка США в мирном применении таких запасов — их просто никогда не списывали со счетов в качестве боевого топлива. Суицидальные акты миролюбия и всяческая их поддержка за столами переговоров были исключительно для нашей страны.
Вполне возможно, что таким поведением США вынуждают нас отложить полное применение и развитие данной технологии, смещая акцент применения плутония в мирных и долгих целях на старую недобрую гонку вооружений.
В сегодняшних геополитических условиях предпосылок для возвращения к этому договору нет. И дело не только в самом плутонии. В договоре установлены условия возобновления соглашения: сокращение военной инфраструктуры США, размещенной на территории государств-членов НАТО, вступивших в альянс после 1 сентября 2000 года; отмена антироссийских санкций и компенсация ущерба, понесенного Россией в результате их введения. Как мы понимаем, ожидание компенсации нам ущерба любого характера так же неразумно, как и вера в отказ волка от мяса.
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