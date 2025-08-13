Путин показал, чем закроют «дыру» в бюджете

Президент Владимир Путин показал, что дефицит в бюджете не будут покрывать за счет новых налогов. На встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым в Кремле 13 августа он пришел к выводу, что нынешняя система сборов уже работает эффективно. Как объяснили эксперты URA.RU, у властей нет планов накладывать дополнительную нагрузку на россиян, потому что для борьбы с дефицитом есть другие способы. К тому же доходы страны могут сами резко вырасти уже в ближайшие дни — после встречи российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.
В начале встречи глава ФНС сообщил, что налоговые поступления в бюджет за первые семь месяцев 2025 года выросли на 5%. Причем основной рост дали ненефтегазовые доходы — там плюс 27% (два трлн рублей), отметил Егоров. Здесь больше всего отличились обрабатывающая отрасль, финансовый и строительный сектора, торговля, IT-сектор, пояснил он.
«Строители вроде немножко припали по объему, и тем не менее…» — заметил Путин. «Просто динамика упала. Но с точки зрения роста они все равно находятся в лидерах», — поспешил объяснить Егоров.
ФНС полностью адаптировалась к переходу на прогрессивную шкалу налогообложения, продолжил Егоров. Он также рассказал об отдельных направлениях работы ведомства: отсрочке по уплате налогов в Курской и Белгородской областях, налоговых вычетах, послаблениях для налогоплательщиков на «упрощенке».
“Система работает”, — пришел к выводу Путин. “Вся система сработала отлично”, — подтвердил Егоров.
За день до встречи с главой ФНС президент провел совещание с экономическим блоком страны, чтобы обсудить подготовку бюджета на предстоящую трехлетку — с 2026 по 2028 годы. Налоговые поступления — основной источник доходной части бюджета, поэтому неслучайно, что эти две встречи прошли друг за другом, объяснили собеседники URA.RU.
Обсуждения проходят на фоне растущего дефицита федерального бюджета. За июль он вырос на 1,2 трлн рублей и по итогам семи месяцев достиг 4,879 трлн рублей (2,2% от ВВП). Это превышает запланированный на весь 2025 год показатель. Изначально закладывали 1,173 трлн рублей (0,5% ВВП), весной приняли поправки, согласно которым дефицит увеличили до 3,792 трлн рублей (1,7% ВВП).
Опрошенные URA.RU эксперты сошлись во мнении, что дефицит бюджета — это осознанная временная мера, которая не требует какой-то срочной реакции властей, в том числе повышения налогов. Каких-то новых сборов с обычных россиян со стороны налоговой не предвидится, считает директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.
«ФНС сделала все, что от нее зависело. Дискуссий об увеличении налогового бремени не ведется. Минфин планирует привести доходы в соответствие с расходами, минимизировав бюджетный дефицит, — заявил Ордов. —
В 2026 году мы, вероятно, увидим снижение определенных расходов, не в ущерб социальной сфере и инвестициям в экономику. Скорые переговоры президентов России и США лишь подчеркивают потенциал заметного снижения расходов”.
По его мнению, дефицит бюджета связан с антисанкционной трансформацией экономики и необходимостью финансировать военно-промышленный комплекс. «Это управляемые расходы, у них текущий характер. Дефицит не связан с хроническим повышением расходов, как, например, в американской экономике, где дефицит вызывает постоянный рост госдолга, который, по сути, в любой момент может привести к банкротству США», — добавил собеседник URA.RU.
Путин показал на совещании по экономическим вопросам и на встрече с главой ФНС, что в российской экономике все хорошо, несмотря на опасения некоторых экспертов, согласен доктор экономических наук Никита Кричевский. Текущая ситуация с дефицитом устраивает власть, у нее есть множество способов его покрыть, но торопиться просто незачем, отметил он.
“Дефицит стирается за несколько месяцев. Снижаем курс рубля, а он у нас сейчас слишком сильный, продолжаем экспортировать нефть и газ — очень быстро дефицит упадет. У нас не Америка, где госдолг превышает 37 трлн долларов. К тому же, если на встрече Путина и Трампа удастся добиться послаблений для российских поставщиков, денег от экспорта станет больше и без снижения курса рубля”, — привел экономист один из вариантов снижения дефицита бюджета.
Кричевский обратил внимание, что сейчас открыта только видимая часть бюджета, всей картины и ситуации с финансами не знает никто, кроме руководства страны. Дефицит, по сути, есть только на бумаге, в статистике, а в реальности в России появляются новые проекты, строятся дороги, есть товары и еда, и денег на все это хватает, заявил собеседник URA.RU.
Это подтверждает и статистика самой ФНС, отметил Ордов. Рост доходов от ненефтегазового сектора на 27%, о котором упомянул Егоров на встрече с Путиным, показывает, что российский бизнес, инвестиции, ориентированные на внутренний рынок, работают. «Это дает уверенность, что в следующие периоды собираемость и объем налоговых поступлений будет минимум не меньше, а, может быть, и заметно выше», — резюмировал Ордов.
