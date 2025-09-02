Россия и Китай могут оказаться на одном поле боя. Сейчас Запад использует Украину в качестве тарана против РФ, но в перспективе таким тараном может оказаться сама Россия, а направлением удара — Китай, считает руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков. Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин вновь встречаются на фоне начавшегося потепления между РФ и США. Многое в отношениях будет зависеть от того, сохранит ли Россия восточный вектор, уверен востоковед.
- В Пекине сегодня проходят российско-китайские переговоры. Это ответный визит Путина: в мае Си приезжал в Москву — с визитом и на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас Путин — и с визитом, и на празднование 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Точно так же лидеры обменялись визитами в 2015 году. Это новая традиция?
- Если такая традиция будет, — это, конечно, хорошо для развития наших отношений. В КНР принято считать, что Вторая мировая началась не 1 сентября 1939 года, а в 1937 году, когда Япония напала на Китай. И это оправданная точка зрения. Советский Союз оказывал помощь Китаю в 1937-1941 годах в борьбе против японской агрессии, а в 1945 году СССР сыграл решающую роль в разгроме японцев на территории континентального Китая, в освобождении Маньчжурии и внутренней Монголии.
- Япония, кстати, призвала бойкотировать военный парад 3 сентября в Пекине. Та же история, что и с попыткой переписать историю разгрома фашизма в Европе?
- Японцы никогда не признавали ни своих военных преступлений, совершенных на территории Китая, ни самого проигрыша войны Китаю. Япония считает, что она проиграла только США.
Эта позиция напоминает здесь ситуацию после Первой мировой войны, когда поражение кайзеровской Германии объясняли ударом в спину, так как война закончилась на территории соседних государств, а на территорию кайзеровской Германии не ступила нога ни одного солдата Антанты. То же самое с Японией: японские войска прекратили сопротивление и капитулировали в августе 1945 года (после вступления в войну Советского Союза) на территории континентального Китая.
- Сегодня Россия и Китай продолжают сближение (по крайне мере, это декларируется на официальном уровне). В то же время, бытует мнение, что Китай пользуется разрывом отношений России с Европой и оказывает давление на Москву по разным вопросам. Взять тот же газопровод «Сила Сибири — 2». Много ли вообще у нас такого рода противоречий?
- В политической сфере у нас с Китаем действительно нет противоречий. Противоречия и давление со стороны КНР имеют место, но они носят скорее экономический характер. По «Силе Сибири — 2» Китай действительно хочет, чтобы природный газ поставлялся по российским внутренним ценам, грубо говоря, — бесплатно. Виноват ли в этом Китай? Нет. Он просто пользуется выгодно сложившимися обстоятельствами.
Мы же оказались в ситуации технологической зависимости от Китая. И в этом виноваты те, кто [с 1990-х] методично ликвидировал технологический суверенитет России. Китай же, напротив, наращивал свой технологический суверенитет. Проблема внутри нашей страны. Когда случилось 24 февраля 2022 года, оказалось, что Китай способен заместить нам едва ли не все.
То, что мы оказались в такой зависимости, стало следствием маниакальной идеи договориться с Западом, вписаться в западный проект даже на правах сырьевого придатка.
- Насколько изменилась ситуация за последние годы?
- За последние годы у нас сильно вырос торговый оборот. Но три четверти нашего экспорта в Китай — это минеральное топливо. Продукция высокого передела туда практически не попадает.
Если сравнивать, какая была торговля, скажем, в конце 1980-х годов между СССР и Китаем, то, да, масштабы были не те, но нефтепродукты составляли всего один-полтора процента от всего товарооборота. Все остальное, что ехало в Китай, — это станки, машины, оборудование. Сейчас ситуация обратная: из Китая это все едет к нам, то есть мы импортируем продукцию высокого передела.
- Лидеры всегда подчеркивают стремление к глобальной стратегической стабильности. Что подразумевается под этими заявлениями?
- Вопрос хороший, потому что Китай на протяжении последних лет, с одной стороны, демонстрировал свой дружественный нейтралитет по отношению к России, а с другой — категорическое нежелание конфликтовать с Западом. Связано это с тем, что товарооборот между Китаем и США превосходит товарооборот Китая с Россией, и портить отношения с Западом Китай очень не хочет. Пекин понимает, что для открытого противостояния с Западом он не совсем готов.
Чисто теоретически Россия и Китай могут оказаться на одном поле боя. Китай, конечно, не хочет оказаться в ситуации, когда он будет окружен кольцом из враждебных или хотя бы нестабильных государств.
Поэтому Китай заинтересован, чтобы со стороны России все было спокойно, чтобы у нас была стабильность, равно как и Россия заинтересована в том же по отношению к Китаю.
- Западу, конечно, не нравится сближение Москвы и Пекина. Есть ли какие-то еще опции у Запада, чтобы разрушить или хотя бы спровоцировать напряженность в наших отношениях?
- Смотрите, сейчас намечается потепление российско-американских отношений. Китаю не очень нравятся эти «намеки». Си Цзиньпину, конечно, сегодня важно услышать от Владимира Путина — Россия и Китай вместе или нет.
- А такие сомнения есть?
- Хорошо известно, что в ходе реформ 1990-х сформировалась абсолютно компрадорская элита, которая и сегодня маниакально верит, что удастся договориться с Западом (позднесоветская элита тоже в это верила, и это закончилось развалом СССР). Еще в 2010 году всерьез говорили о концепции «Большой Европы» — от Атлантики до Владивостока.
Поэтому у Китая есть справедливые опасения по поводу того, как бы не сложилась ситуация, когда Запад сделает нам какое-то интересное предложение, и мы поведемся на него.
Говорят вот, к примеру, о совместном с США освоении Арктики. Китаю это не нравится. Пекин опасается, что он останется в какой-то момент в одиночестве. Поэтому Китай, конечно, хотел бы услышать от России твердую позицию — вы с нами или нет.
- Ну а сам Китай готов стать для нас гарантом безопасности? Имею в виду украинский конфликт: Россия считает, что без Китая договор о мире невозможен, Запад и Украина, конечно, против. А Пекин?
- Китай уже заявил, что никаких своих военных он на Украину отправлять не намерен и ругаться с Западом из-за Украины тоже не будет.
Поймите, Китай не будет вмешиваться в чужие конфликты. С одной стороны, Украина слишком далеко от него, и поэтому это не дело Китая, с другой – Китай никогда не рвал свои отношения с Украиной.
Во-первых, Китай так и не признал Крым российским. Во-вторых, Китай много ставил на Украину. Когда в 2012 году возникла идея «Одного пояса, одного пути», Китай предполагал, что проект пройдет через Украину.
Мало кто знает, что часть украинских пахотных земель приобретена Китаем. Причем это сделано структурой, известной как военно-производственный корпус Синьцзян-Уйгурского автономного района. То есть это хозяйство, подчиненное Народно-освободительной армии Китая, — государственная структура.
Кроме того, в 1990-2000 годах Китай активно сотрудничал с представителями украинского ВПК и купил у Украины немало технологий, которые Россия по объективным причинам не могла продать Китаю. Так что Китай до сих пор Украину не сбрасывает со счетов.
- Но все же мы не можем допустить, чтобы гарантии безопасности были только со стороны западных стран. Тем более что уже заявляется, что после России Запад попытается ослабить любыми способами Китай. В такой ситуации что сейчас главное для наших отношений?
- Мы получили ситуацию, когда Украина оказалась тараном коллективного Запада, направленным против России. А дальше Запад хочет сделать Россию таким же тараном, но уже против Китая. Задача России – не стать таким тараном и сохранить с Китаем хорошие отношения.
- А какие главные вызовы для России и Китая?
- Главный вызов — это утрата Россией технологического суверенитета и полная зависимость от Китая в техносфере. Мы не способны конкурировать китайским автопромом, который массово производит свою продукцию, пусть разного качества, но дешевую. Если мы хотим сохранить наш технологический суверенитет, у нас должна быть изменена экономическая политика, должен быть разумный протекционизм, заградительные меры для защиты нашего производителя.
Китай, кстати говоря, категорически против протекционизма, хотя именно благодаря этому поднял свой автопром: еще в начале 2000-х иномарки, ввозимые в Китай, например, те же Мерседесы и БМВ облагались пошлинами, по-моему, в 150 процентов. Тогда приезжавшие к нам китайцы поражались количеству иномарок на улицах, особенно Мерседесов и БМВ. Они делали выводы, что в России живут очень богатые люди, ведь в Китае из-за огромных пошлин такие автомобили мог позволить себе только обеспеченный человек.
В политическом смысле вызовы могут быть связаны именно с тем, что мы снова изменим свои внешние ориентиры и обратимся к Западу. Сейчас главное, чтобы в ходе этого визита Путина дружба наших двух стран укреплялась, чтобы углубление отношений шло на пользу и России, и Китаю.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.