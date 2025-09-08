Украина рассорилась с главным хабом по поставкам оружия для ВСУ

Украина поссорилась с одним из главных союзников — Польшей, через которую идет оружие для ВСУ. Польские политики стали смягчать позицию вокруг конфликта, теперь они допускают уступки России со стороны Украины. Вслед за поляками более трезвые мысли должны начать озвучивать и зависимые от них украинцы, объяснили эксперты URA.RU. Но не стоит очаровываться, русофобия остается главной идеей Варшавы. Она уже начала истерию вокруг российско-белорусских учений «Запад-2025», стартующих 12 сентября. Впрочем, у обычных поляков есть особое мнение о происходящем, с ним приходится считаться.
С 2014 года Польша была одним из главных союзников Украины. Варшава находилась в лидерах по поддержке Киева по разным направлениям: военном, экономическом, дипломатическом. В Польшу приехали миллионы украинских беженцев, на востоке страны расположен аэропорт Жешув, через который проходит более 80% всей военной помощи Украине, поставляемой странами НАТО и партнерами.
В последнее время отношения между Киевом и Варшавой дали трещину. 10 июля тогда еще действующий президент Польши Анджей Дуда пригрозил закрыть тот самый ключевой хаб по поставкам оружия для ВСУ. Его возмутило, что союзники стали буквально считать аэропорт своим и не приглашают поляков на конференции, где обсуждаются поставки через их территорию.
“Это не их, это наше. Если кому-то что-то не нравится, мы закрываем это и до свидания — да, делаем ремонт. Мы закрываем аэропорт в Жешуве и доставляйте военную помощь Украине морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах, разбирайтесь. Разберитесь, если вы считаете, что мы вам не нужны”, — сказал тогда Дуда.
В августе полномочия Дуды истекли, уже 3 сентября экс-президент раскрыл новые подробности о наглости киевских властей. По его словам, Украина хотела вовлечь Польшу в конфликт с Россией в момент инцидента с падением ракеты 15 ноября 2022 года в районе села Пшеводув, при котором погибли два человека. Тогда Дуда тоже заявил о «высокой вероятности» того, что ракета принадлежала ПВО Украины. Киев же всячески пытался найти в этом «русский след».
Пришедший на смену Дуде новый президент Кароль Навроцкий прошелся уже по беженцам — за три года терпение обычных поляков к многочисленным выходкам украинцев иссякло. Навроцкий решил, что Варшава перестанет платить пособия и предоставлять бесплатное медобслуживание неработающим украинским беженцам. По его словам, оказываемая соцподдержка ставит украинцев «в привилегированное положение» по отношению к полякам.
Он также напомнил украинцам о темных страницах истории. В Польше всегда существовало неприятие бандеровской идеологии. Поляки негативно реагируют на любые подобные проявления и символику из-за Волынской резни — массового зверского уничтожения поляков и других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами в 1943-1944 гг. Навроцкий предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской. В ответ на это Киев пригрозил Варшаве некими последствиями.
Премьер-министр Польши Дональд Туск хоть и занимает более дружественную позицию по отношению Киеву, но тоже не стесняется высказать свое возмущение о происходящем. После разговора с американским лидером Дональдом Трампом, его французским коллегой Эммануэлем Макроном и Зеленским Туск заявил 5 сентября, что у него «нет ощущения, что все делалось так, как надо». По его мнению, переговоры между Европой и США о конфликте проходят непросто. Он также сказал, что Варшава не направит войска на Украину.
В этот же день примечательное заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Варшава, по его словам, считает, что Украина должна остаться в «границах, которые может защитить». Ранее позиция польских властей состояла в том, что Украина должна сохраниться в границах 1991-го года.
Позиция по отношению к Украине изменилась не только со стороны Польши, но и других европейских стран, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. По его словам, за последние годы «далеко не в самом хорошем свете выступила как сама Украина, так и ее граждане».
“Гости стали в тягость. Польша понесла серьезные издержки. Все понимают, что режим Зеленского будет если и не сменен, то очень ограничен. Варшава пыталась использовать Украину как плацдарм для своей русофобской политики, но минусов от нее стало слишком много, они перевесили все плюсы. Военная эскалация теперь уже может угрожать самой Польше, а поляки хорошо помнят из истории, что это для них не очень хорошо заканчивается”, — пояснил Подберезкин.
У Польши есть серьезные рычаги влияния на Украину, именно через нее идет основной транзит оружия для ВСУ, напомнил политолог. За три года Украина перестала быть самостоятельным субъектом, теперь ей приходится «исполнять чужую волю», в том числе Польши, продолжил собеседник URA.RU. Все это подкрепляется и тем, что Варшава также заняла очень серьезные позиции в Евросоюзе и может не только напрямую, но и через европейские институты влиять на ход переговоров Киева с Москвой. Поэтому за определенным смягчением позиции Варшавы может последовать и более трезвое видение ситуации на поле боя со стороны Украины, добавил он.
Пока отношение Польши к Украине изменилось скорее на уровне слов, а не действий, отметил советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич. Хотя историк, нынешний президент Навроцкий действительно резко контрастирует со своим предшественником Дудой, «который обнимался с Зеленским и был очень проукраински настроен».
“На геополитическом уровне Варшава продолжает поддерживать киевский режим. Делает она это не из-за большой симпатии, а из-за готовности Зеленского продолжать противостояние с Россией. Изменения в позиции Польши есть, но это — скорее корректировка с учетом перемен в настроениях польских избирателей”, — сказал Буневич.
Варшава занимает весьма двоякую позицию: она заинтересована в продолжении конфликта, но боится своего прямого вовлечения, отметил он. «Польша, устами как консервативных политиков, близких к Навроцкому, так и либерального лагеря вокруг Туска, говорит о том, что не будет направлять контингент на Украину. Поляки прекрасно видят стремление Киева спровоцировать прямое столкновение между Россией и войсками обсуждаемой западной коалиции», — поделился мнением Буневич.
Не стоит очаровываться позицией Польши в отношении Украины. Россия все так же остается главным врагом для Варшавы, уверены эксперты URA.RU. Так, 6 сентября МИД Польши призвал своих граждан срочно покинуть Белоруссию. Туск же сообщил, что Польша готовится принять «особые меры» в случае провокаций на российско-белорусских учениях «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября 2025 года. Это первые подобные крупные маневры после начала конфликта на Украине в 2022 году.
Туск назвал учения «агрессивными» и «симулирующими нападение, а не оборону». Параллельно в Белоруссии задержали за шпионаж поляка, у него изъяли секретные документы по учениям. Примечательно, что еще 5 августа глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский заявил, что в Североатлантическом альянсе намеренно запугивают страны Запада разговорами о войне с Россией. Такой сценарий сильно преувеличен, отмечал он. Спустя всего месяц Варшава сама пугает и себя, и своих союзников мнимой угрозой со стороны России и Белоруссии.
Не нужно вестись на заявления польских политиков, важно следить прежде всего за их действиями, призвал доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Он напомнил, что русофобия — основа польского политического сознания и никто от этого не планирует отказываться, именно поэтому вокруг учений «Запад-2025» началась подобная истерия.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отношения Москвы и Варшавы находятся в плачевном состоянии. По его словам, Польша заняла абсолютно недружественную русофобского позицию.
«Польша как поддерживала Украину оружием, так и поддерживает. Слова о недопустимости героизации Бандеры никак на это не влияют, — объяснил Трухачев. —
Россия однозначно воспринимается в Польше как “большое зло”, ради которого можно поддержать “малое зло” в лице бандеровской Украины. В этом солидарны и Навроцкий, и Туск. Польша — последняя страна, которая прекратит помощь Украине”.
Учения «Запад-2025» явно не направлены против Польши, подчеркнул аналитик Алексей Подберезкин. Они проводятся для координации усилий на случай агрессии с территории Польши со стороны ЕС, который превращается из экономического блока в военно-политический, пояснил он.
Впрочем, Польша наверняка это и сама понимает, не зря она признавалась, что НАТО лишь пугает «российской угрозой». Играть или нет по таким правилам — выбор Варшавы, и ей, похоже, не мешало бы прислушаться к мнению обычных поляков, которые за три года уже многое поняли. Разговоры о перспективах большой войны вдруг могут оказаться реальностью, но точно не по вине Москвы. Поляки явно ощущают нутром, исторической памятью, что эти разговоры стали слишком опасными и пора бы их прекращать.
