В России ускорят появление новых недорогих авто

В России создадут условия для появления новых недорогих отечественных авто. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей льготное финансирование новых производств, 40% из которых — в сфере машиностроения, в первую очередь, транспортного. Правительство стремится создать базу для развития своего автомобилестроения, в ближайшее время возможна кооперация с производителями из КНР, что снизит цены на китайские бренды, говорят эксперты.
Мишустин отметил, что ФРП поддержал большое количество проектов, в том числе в сферах станкостроения, машиностроения, обрабатывающей промышленности, химии, фармацевтики. То есть по тем направлениям, где Россия фактически решает вопросы своего суверенитета. Премьер попросил главу фонда рассказать о результатах этого года.
Петруца сообщил, что в августе ФРП перешагнул порог в две тысячи займов, предоставленных за время его работы. За 10 лет промышленники получили около 700 млрд рублей, каждый третий рубль уже вернулся в фонд. Деньги, которые были в распоряжении ФРП в 2015 году, проходят уже третий инвестиционный цикл.
«Сегодня ФРП — это уже тысяча запущенных производств, либо модернизированных, освоивших выпуск новой продукции. И каждый второй наш проект вышел в серию.
А те проекты, которые мы финансировали в последние годы, уже сейчас находятся в активной фазе реализации. Мы ждем новых запусков производств», — сказал директор ФРП.
В 2025 году фонд планирует профинансировать 300 новых проектов, добавил Петруца. Это больше среднего темпа за последние годы — 250-280 проектов. При этом в портфеле ФРП лишь 1% проблемных активов.
Более 40% портфеля Фонда развития промышленности — это машиностроение, в первую очередь транспортное, акцентировал внимание Петруца. Он напомнил, что ФРП активно финансировал производство автокомпонентов. На втором и третьем местах — химия и фармацевтика.
Мишустин поинтересовался вкладом ФРП в решение уникальных инновационных задач, которые стоят перед российской промышленностью. «Ведь на научно-исследовательские и конструкторские работы, которые сейчас ведутся по стране, выделяются немалые средства, а Минпромторг снабжает специальными инструментами тех, кто вкладывает в НИОКР», — уточнил премьер.
Директор ФРП ответил, что фонд финансирует проекты разного масштаба — от закупки нескольких станков до строительства крупных заводов с нуля. «И здесь мы решаем две задачи — укрепляем средний и малый бизнес, локализующий компонентную базу, и даем возможность развиваться высокотехнологичным масштабным проектам. При этом наши предприниматели не только создают промышленные площадки, оснащают их оборудованием, но и вносят существенный вклад в интеллектуальный потенциал страны», — сказал Петруца.
После ухода западных брендов в России прекратил работу ряд совместных автомобилестроительных предприятий, где было локализовано производство иномарок, отмечает независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Вместо них на рынок вышли китайцы. Но далеко не все они спешат локализовать выпуск в РФ — многие стали поставлять готовые машины, тогда как российские власти заинтересованы в открытии предприятий на территории страны.
«Поэтому и возникла необходимость защитить наш авторынок дополнительной финансовой нагрузкой для иностранных поставщиков — это касается не только легковых автомобилей, но и грузовиков, где тоже было засилье импорта китайских марок. И сейчас правительство нацелено на то, чтобы обеспечить производственную базу для автомобилестроения на территории России.
Чтобы отрасль не теряла того, что было наработано при сотрудничестве с западными брендами, начала развиваться и в перспективе составила конкуренцию китайскому автопрому», — объясняет эксперт.
Учитывая, что ФРП финансирует 300 проектов в год, и почти половина из них приходится на машиностроение, в России в ближайшие годы с высокой вероятностью будут появляться новые производства и автокомпонентов, и самих автомобилей. Рынку не хватает недорогих машин отечественной сборки, говорит доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.
«Импортозамещение в машиностроительной отрасли наиболее сложное и длительное по времени, это не „Макдоналдс“ заместить или производство продуктов. Но идти к этому надо, и отдача для экономики от таких проектов в итоге гораздо заметнее. Такие перспективы есть, и для того, чтобы обеспечить таким новым производствам конкурентоспособность, как раз необходима господдержка.
Со временем это могут быть и полностью российские бренды, но в переходный период решить вопрос можно за счет кооперации с китайскими компаниями.
Цена таких машин будет ниже, чем импортных, за счет компенсации утильсбора», — говорит экономист.
Льготное кредитование, в том числе от ФРП, в период высоких ставок стало для многих российских компаний чуть ли не единственной возможностью реализовывать инвестпроекты, запускать новые производства и замещать импорт, добавил Чирков. Для государства такие институты поддержки — возможность обеспечить опережающий рост ключевых отраслей. В 2023-2024 годах именно высокотехнологичные направления обрабатывающей промышленности стали основным драйвером развития экономики, подчеркнул собеседник URA.RU.
Уйти от критической зависимости от зарубежных поставщиков — ключевая задача для России во всех отраслях транспортного машиностроения, отмечает эксперт в сфере транспорта Дмитрий Адамидов. «В этом направлении уже много сделано по железнодорожному транспорту — заместили поезда для ВСМ, а для обычных железных дорог у нас давно все свое. К этому же власти стремятся и по другим направлениям. Свои транспортные технологии у нас долгое время не развивали и прилично отстали от зарубежных конкурентов. Теперь нужно догонять, в том числе учиться производить экономически выгодно», — комментирует эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.