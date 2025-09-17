Путин не дал Трампу сломать Индию

Президент Владимир Путин усилил отношения России с Индией на фоне попыток американского лидера Дональда Трампа сломать ее. В телефонном разговоре с премьером Нарендром Моди 17 сентября он отметил независимую политику Нью-Дели. Как объяснили эксперты URA.RU, Моди не только четко показал, что намерен и дальше сотрудничать с Россией, но и пересек «красные линии» Европы и США, отправив военных на учения «Запад-2025».
Путин сообщил о разговоре с Моди во время совещания с правительством. Он заявил, что поздравил «нашего друга» с 75-летием. Еще со времен Советского Союза между Москвой и Нью-Дели всегда были дружеские отношения, отметил Путин.
«Под руководством премьер-министра Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику и, что самое главное, добивается очень хороших результатов в сфере экономики. Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира», — сказал Путин.
Позднее появилось и сообщения Кремля о разговоре. В нем уточнили, что лидеры обсудили подготовку визита Путина в Индию в декабре 2025 года, а также затронули целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.
В ответ на поздравление Путина Моди написал в соцсети X, что Индия стремится «к укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства» с Россией. Нью-Дели готов внести вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине, добавил Моди. Он тоже назвал российского лидера другом.
Их разговор прошел на фоне очередных обвинений со стороны Запада. Там считают, что Индия пересекла «красные линии», отправив на российско-белорусские учения «Запад-2025» 65 военных, включая бойцов полка «Кумаон», одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии. В Минобороны Индии заявили, что отправка военных направлена на укрепление сотрудничества с Россией.
Не стоит забывать о «тарифной атаке» США на Индию, напомнили эксперты URA.RU. Президент США Дональд Трамп в августе ввел пошлины в 50% на ряд поставляемых в Штаты индийских товаров в качестве «наказания» за покупку российских углеводородов.
Путин и Моди показали Западу, что будут вести независимую политику и сотрудничать, несмотря ни на какое давление, считает профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев. «У Трампа была иллюзия, что Индия будет сперва отказываться вводить какие-то ограничения против России, демонстрировать свой нейтралитет, а потом ее можно будет сломать. Тактические ошибки США и их союзников привели к тому, что Индия демонстративно стала показывать доброжелательное отношение к России, пошла на переговоры с Китаем, — пояснил аналитик. —
Разговор Путина и Моди показал, что Россия и Индия держат курс на развитие отношений. Эти связи будут только углубляться, получат новый импульс во время визита Путина в Индию в конце года”.
Трамп хотел повторить ситуацию 2018-2019 годов, когда Индия была одним из немногих государств, отказавшихся вводить санкции против Ирана, но затем Нью-Дели согласился это сделать, добавил Лунев. Сейчас совсем другие условия и план Трампа обернулся бумерангом.
Давление Запада привело к усилению треугольника Россия, Индия, Китай (РИК). Москве удается сбалансировать определенную зависимость от Пекина, выстраивая отношения с Нью-Дели, поделился главный редактор аналитического центра «Геополитика.ру» Леонид Савин. После начала СВО Индия стала важнейшим покупателем российской нефти, это помогает снизить эффект от санкций, у стран совпадает видение будущей мировой политики, понимание безопасности, отметил эксперт.
«Есть международно-политические аспекты, например возможность реформы Совбеза ООН, в котором Индия хочет занять место, а мы ее поддерживаем», — заявил Савин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал 17 сентября во время общения с журналистами, что Россия последовательно поддерживает идею о реформировании Совбеза ООН, его адаптации к реалиям нового времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.