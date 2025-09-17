Кремль отреагировал на идею Гутерриша реформировать ООН

Идея реформирования Совета Безопасности ООН не воспринимается в России как попытка пересмотра итогов Второй мировой войны. Россия последовательно поддерживает идею реформирования ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не выглядит как попытка пересмотра (итогов Второй мировой войны). С таким тезисом не согласны. Действительно, мы последовательно поддерживаем идею реформирования ООН и адаптации Совбеза к новым реалиям», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Так представитель Кремля прокомментировал предложение Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформирования ООН.
Однако, по словам Пескова, для проведения реформ необходимо достичь консенсуса среди всех ключевых участников организации. В текущих условиях, подчеркнул Песков, такой консенсус де-факто невозможен. Нынешняя конфигурация Совбеза ООН — это единственно возможный формат на сегодняшний день. Пресс-секретарь добавил, что удастся ли в будущем адаптировать Совет Безопасности к меняющимся реалиям, покажет время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.