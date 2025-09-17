Кремль отреагировал на идею Гутерриша реформировать ООН

Песков: Россия поддерживает идею реформирования ООН
По словам Пескова, необходимо достичь консенсуса среди всех ключевых участников организации
По словам Пескова, необходимо достичь консенсуса среди всех ключевых участников организации

Идея реформирования Совета Безопасности ООН не воспринимается в России как попытка пересмотра итогов Второй мировой войны. Россия последовательно поддерживает идею реформирования ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не выглядит как попытка пересмотра (итогов Второй мировой войны). С таким тезисом не согласны. Действительно, мы последовательно поддерживаем идею реформирования ООН и адаптации Совбеза к новым реалиям», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Так представитель Кремля прокомментировал предложение Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформирования ООН.

Однако, по словам Пескова, для проведения реформ необходимо достичь консенсуса среди всех ключевых участников организации. В текущих условиях, подчеркнул Песков, такой консенсус де-факто невозможен. Нынешняя конфигурация Совбеза ООН — это единственно возможный формат на сегодняшний день. Пресс-секретарь добавил, что удастся ли в будущем адаптировать Совет Безопасности к меняющимся реалиям, покажет время.

