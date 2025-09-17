17 сентября 2025

УрФУ освободят от земельного налога из-за финансовой дыры

УрФУ освободят от земельного налога до 2027 года
Комиссия гордумы Екатеринбурга по бюджету поддержала просьбу УрФУ (Уральского федерального университета) освободить с 2025 по 2027 год от земельного налога образовательные объекты вуза (территорию, где стоит Кампус). Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на заседании. 

«УрФУ в апреле 2025 года обратился с просьбой предоставить льготу по земельному налогу для участников проекта „Центр цифровой трансформации региона“ по созданию Кампуса мирового уровня в течение двух налоговых периодов, начиная с 2025 до 2027 года», — приводит слова Денисова корреспондент URA.RU. Из городского бюджета таким образом выпадает 9,7 млн рублей. 

Дело в том, что из-за строительства Кампуса у вуза возникла финансовая дыра. Как отмечает президент УрФУ Виктор Кокшаров, в этом году по операционно-финансовому результату у вуза будет минус 533 миллиона, в следующем году минус 1 млрд 344 миллиона рублей. 

По словам президента вуза, со студентов не берут полную плату за общежитие. С учащихся взимают часть оплаты за отопление и электроэнергию, за содержание они не платят. При этом, как подчеркнул Кокшаров, в общежитиях установлены современные лифтовые системы, видеонаблюдение, работает охрана. «Это все требует денег», — заключил президент УрФУ.

В 2024 году УрФУ уже освобождали на год от земельного налога. Кампус УрФУ, как отметил Кокшаров, займет 59 гектаров. Первые студенты смогут приехать в кампус уже в 2026 году. 

