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11:18  28 апреля 2017 0

Дорожники назвали дату закрытия зимников на Ямале. До вскрытия рек регион останется без транспортного сообщения

Стрежевская переправа. Излучинск., кирпич, дорожный знак, мост закрыт
Все зимники Ямала закроются к 1 маяФото: Александр Елизаров © URA.RU

Движение по всем сезонным трассам на Ямале будет прекращено в понедельник, 1 мая. Уже сейчас передвигаться по зимникам небезопасно. Дорожники просят водителей уточнить информацию о работе зимних трасс у диспетчеров перед поездкой, сообщили в компании «Ямалавтодор».

Зимние трассы для многих городов и поселков являются единственной наземной транспортной связью. В период распутицы после закрытия трасс во многие населенные пункты Ямала можно добраться только вертолетами. Для населения это означает перебои в поставках продовольствия и почты. Поставки стройматериалов и крупногабаритных грузов в этот период практически невозможны. Транспортное сообщение становится возможным лишь в конце мая — начале июня, когда реки вскрываются ото льда и начинается речная навигация.

Вопреки ожиданиям, пока еще работает ледовая переправа между городами Салехард и Лабытнанги. По прогнозам ее должны были закрыть накануне, 27 апреля, но пока только понизили тоннаж. Движение разрешено для колесного транспорта общей массой до 20 тон. Она также может закрыться в любой момент.

Вячеслав Егоров
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