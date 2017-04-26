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26 апреля 2017
25 апреля 2017
24 апреля 2017
18:33  26 апреля 2017 1

Власти Ямала расставят дежурных там, где люди десятками уходят под лед

Спасение на водах зима. Утопающий. Полынья. Прорубь. Лед. Челябинск., полынья, прорубь, лед, спасатель, утопающий
Ямальцев предупреждают, что ходить по тонкому льду опасно для жизниФото: Вадим Ахметов © URA.RU

До конца апреля на Ямале закроется большая часть ледовых переправ и зимних автодорог. Власти уже готовятся к межсезонью. Основная проблема — пренебрежение жителями правил безопасности. Глава департамента гражданской защиты Владимир Власов предложил подключить муниципалитеты к охране опасных мест, а не ограничиваться только разработкой постановлений, запрещающих выход на лед.

Вопрос безопасности жителей Ямала в межсезонье Владимир Власов поднял на заседании комитета регионального Заксобрания по промышленности и природопользованию. Он сообщил, что ежегодно департамент совместно с технадзором проводит рейды на опасных территориях. Но эти меры не дают нужного эффекта.

В прошлом году, по данным департамента, на водных объектах в межсезонье произошло 10 ЧП, в которых 7 человек погибли, еще 10 человек пострадали. Годом ранее погибли 11 человек и 14 пострадали.

«Нужно определить места, традиционно используемые местным населением для пересечения водных объектов, и организовать в данных местах дежурство сотрудников, уполномоченных на составление административных протоколов», — поддержал предложение департамента глава комитета депутат Дмитрий Жаромских.

Вячеслав Егоров
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