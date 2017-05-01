18:34 01 мая 2017 0

Чудновец советует Соколовскому "молится и искать утешение в храме", чтобы "пораньше отпустили" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осужденная за репост детского порно и оправданная судом воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец заявила, что Бог отправит блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, «в тюрьму, из-за того, что он не раскаялся». Об этом Чудновец написала на своей странице в Facebook.

Евгения Чудновец прокомментировала последнее слово «ловца покемонов» в суде. По ее мнению, Соколовский провалил выступление, так как «его речь не была искренней». Девушка даже высказал предположение, что текст выступления писал не сам Соколовский, а его адвокат Алексей Бушмаков.

«Парень давит на жалость, мол простите дурака, но мы все знаем, что он далеко не дурак, оскорблял самое святое, чтобы увеличить свой бюджет за счет увеличения подписчиков на канале. Меня прям очень сильно разочаровал его посыл, абсолютно не мужской, что его там изнасилуют и что он похудел! Эта речь продиктована сильным страхом отправится на лагерь? Я тебя успокою, Руслан, сейчас в лагерях все не так, как тебе рисует твое воображение. Очень много надзорных органов бродит по колонии и некоторые ищут истории для того чтоб передать их Романовой, например, чтобы она пропиарилась на них», — пишет Чудновец (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена — прим. ред.).

Правозащитница высказывает предположение, что Соколовского никто не тронет в тюрьмие в связи с высоким вниманием общественности к месту его заключения. Кроме того, Чудновец напоминает, что нередко администрация колонии сотрудничает с некоторыми зеками и наверняка даст им приказ не трогать блогера.

«Я не хочу, чтобы ты там оказался, но из-за того, что ты не раскаился в своих преступлениях, Бог может отправить тебя в тюрьму. Там, если ты будешь молится и искать утешение в храме, позволишь священнику исповедовать тебя, то пораньше отпустят», — подытожила Чудновец. В конце она дает рекомендацию судье отпустить Соколовского.

Блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в Храме на Крови, 28 апреля выступил с последним словом. Прокурор запросил для блогера 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима.