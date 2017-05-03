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13:48  03 мая 2017 0

В Тюменской области директор бани обещал трудоустроить инвалидов, а сам похитил деньги

Инвалид Доступная среда Челябинск, инвалид, доступная среда
В Ялуторовске инвалидов трудоустроили фиктивноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области за нецелевую растрату денег под уголовное дело попал директор ялуторовского ООО «Банно-прачечный комбинат» Владимир Гавриленко. Он похитил 100 тыс. руб под видом трудоустройства инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, под видом трудоустройства инвалидов в рамках реализации государственной целевой программы «Доступная среда на 2011—2020 годы» Гавриленко похитил более 100 тыс. рублей, выделенных из областного бюджета центру занятости Ялуторовска.

Директор издал приказ о создании дополнительных пяти рабочих мест и заключил с центром занятости населения два договора на возмещение связанных с трудоустройством затрат. На основании чего предприятию были предоставлены денежные средства. Однако оказалось, что инвалиды были устроены фиктивно. Теперь Владимиру Гавриленко грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Владимир Балтунов
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