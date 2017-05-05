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05 мая 2017
12:38  05 мая 2017 0

«Без нее чище было». Анна Семенович опозорилась в Тюмени. ВИДЕО

Анна Семенович на субботнике только позировала и мусорилаФото: Instagram Анны Семенович

С певицей Анной Семенович на субботнике в Тюмени произошел конфуз. Во время шествия она публично выплюнула жевательную резинку на тротуар, который перед ее приездом старательно подметали студенты. В соцсетях поступок артистки осудили.

Инцидент с участием Анны Семенович, которая приезжала в город специально на уборку, попал в объективы видеокамер. После выхода в эфир сюжета регионального телеканала «Тюменское время» о плевке певицы узнали все местные жители.

В соцсетях жители России отмечают, что еще никто до Семенович не додумался приехать из Москвы в другой город для того, чтобы намусорить на улице, пишет портал «Дни.ру». «Так бы и писали, что помогала загаживать улицы… Приехала на субботник посвинячить… ща ей еще и штраф выпишут — без нее походу чище было», — цитирует издание слова комментаторов.

Анна Семенович, напомним, побывала в Тюмени 29 апреля. Она посетила субботник в Гагаринском парке, у Тюменского индустриального университета, в микрорайонах Преображенский и Ямальский. В микрорайоне Ямальский-1 Анна Семенович посадила свое именное дерево. Детям артистка раздавала мороженное, а взрослым — семена и саженцы.

По словам очевидцев, певица делала вид, что помогает местным жителям с уборкой улиц. Она брала в руки грабли и много позировала с ними перед фотографами.

Нина Калинина
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