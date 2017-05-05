{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 62,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Курганской области
14:31  05 мая 2017 0

«Мы воевали — и еще как!» Курганские энергетики поздравили тружеников тыла с Днем Победы

Труженица тыла Валентина Алаторцева написала книгу воспоминанийфото: Игорь Меркулов

Накануне Дня Победы сотрудники Курганской генерирующей компании заглянули в гости к труженице тыла Валентине Алаторцевой, которая работала на Курганской ТЭЦ с самого основания теплоцентрали.

Валентина Георгиевна подготовилась к приходу гостей — прическа, строгий костюм, медали на груди. Трудности, которые пришлось пережить в годы войны, она помнит, будто это было вчера.

Когда началась война, школьница Валентина проживала с семьей в Юрюзани. Она помнит, как всем городом провожали первый эшелон солдат под крики, рыдания и раскаты гармони. Десятки таких эшелонов отправит город на фронт, пока в тылу не останутся одни дети, женщины и старики. В мае 42-го года 14-летняя девочка пошла работать на завод по изготовлению патронов. Это был самый голодный и холодный год, вспоминает ветеран. «Работали по 16-20 часов голодные. А воровства не было», — говорит Валентина Георгиевна.

Она помнит, как выдавали скудный паек — 400 граммов на работника, который обязательно делили с членами семьи. «Продукты по карточкам были старые, затхлые. Дали как-то по баночке тушенки. Мама открыла баночку, там оказались черви. Это я, как сейчас, вижу. А работать надо было не меньше 16 часов каждый день и каждую ночь. Работали по семь дней — и пересменка, семь ночей — и пересменка. Ни выходных, ни праздников не было. Когда люди теряли карточки, то летом ели траву, а зимой не было и этого», — вспоминает Валентина Георгиевна.

Девчонок и мальчишек с завода отправляли осенью на уборку хлеба в деревню. «Женщины учили нас вязать снопы, ничего не получалось. К концу дня у нас текла кровь от кистей до локтей. На следующий день мы не могли уже ничего делать — только переносили эти снопы», — продолжает она. — А в декабре 44-го кому-то взбрело в голову прорубить просеку для высоковольтной ЛЭП. Детей отправили рубить и пилить деревья. Шли в гору, болели ноги, руки, спина, но продолжали пилить лес. На встречу шла бригада из Усть-Катава. Соединили ЛЭП западной части России с восточной».

Будущий муж Константин воевал на Курской дуге. Он прошел пешком от Челябинска до Рейхстага. А в послевоенные годы тоже работал на Курганской ТЭЦ.

Самым ярким днем в жизни труженицы тыла стал День Победы: «Работая в дневную смену, часов в 11 слышим, мальчишка бежит в наше отделение, в наш переход, и кричит: „Победа, война кончилась!“ Мы смотрим друг на друга и соображаем, что это он орет — не можем вникнуть. За мальчишкой бегут женщина и мужчина и кричат: „Победа!“ Наши в Берлине взяли Рейхстаг, о котором мы понятия не имели. Тогда только до нас стало доходить. Мы все соскочили с мест и рванули из цеха. Все бежали к проходной, кричали. Смели охрану, открыли ворота, бегут все, кричат, обнимаются. Все обезумели от этой вести, весь день не могли прийти в себя. Столько радости!» — рассказала Валентина Георгиевна.

1/3
Книгу воспоминаний о войне родственники Валентины Алаторцевой напечатали в 2007 году в Москве фото: Игорь Меркулов

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров