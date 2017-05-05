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05 мая 2017
14:57  05 мая 2017 1

Соцсеть «Одноклассники» в прямом эфире покажет День Победы на Урале

Клипарт, всего понемногу, социальные сети, одноклассники
Во время прямых включений эфир будет организован совместно с ВГТРКФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Социальная сеть «Одноклассники» в прямом эфире покажет парад Победы в Екатеринбурге и Тюмени, сообщили в пресс-службе компании Mail.Ru, в которую входит соцсеть.

Прямые включения с праздничных парадов пройдут еще в 10 городах России — это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Севастополь, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Чита, Владивосток и Хабаровск. Также пользователи смогут посмотреть трансляцию праздничного салюта в Москве.

За парадами пользователи смогут наблюдать в специальном приложении «Парад Победы. Прямые трансляции» или в группе «72-я годовщина Великой Победы». Эфир будет организован «Одноклассниками» совместно с ВГТРК.

«Впервые трансляции Парада Победы в „Одноклассниках“ прошли в 2015 году, на 70-летний юбилей Победы. Трансляции из 12 городов собрали суммарно 4 миллиона просмотров. Приложение с трансляциями пользователи ОК посетили 4,7 миллиона раз», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, с 8 мая в «Одноклассниках» заработает новое приложение под названием «9 мая. Яркая память», которое может сделать цветными архивные черно-белые фотографии.

В Екатеринбурге репетиции Парада Победы проходят с 21 апреля. Они уже вызвали бурю негодования среди жителей. Дело в том, что ради проезда техники военные перекрывают центр города, поэтому горожанам приходится искать пути объезда. Во время парада также будет задействована воздушная техника.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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