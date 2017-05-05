16:28 05 мая 2017 6

Спикер МИД РФ Мария Захарова удивлена,что инцидент с участием ее дочки вызвал такой переполох Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Севастополе имеется в наличии необходимая вакцина от бешенства, и медицинская помощь всегда оказывается всем детям без исключения, согласно установленным медицинским стандартам. Так «URA.RU» в пятницу, 5 мая, прокомментировали в пресс-службе городского департамента здравоохранения инцидент, произошедший накануне с дочерью официального представителя МИД России Марией Захаровой.

В четверг, 4 мая, стало известно о том, что в Севастополе шестилетнюю дочь спикера МИДа Марии Захаровой укусила собака. Первоначально шла речь о бездомном животном. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «URA.RU», что в местных больницах малышке якобы не смогли оказать необходимую помощь, поэтому Захарова пыталась связаться с главой Севастополя Дмитрием Овсянниковым, однако не дозвонилась до него. «В результате позвонили в Кремль, те позвонили Аксенову [глава Крыма], и уже он занимался доставкой ребенка из Севастополя в симферопольскую больницу бортом МЧС», — рассказал собеседник агентства. Позже было принято решение отправить дочь Захаровой в Москву.

Позднее Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала инцидент, случившийся с ее дочерью в Севастополе. «Посыпались сообщения и звонки о том, что Марьяну укусила собака. Не знала, что детское приключение может вызвать такой переполох. Было дело — хватанула. Страху и реву было много. Собака не бродячая, привитая, сейчас под контролем ветеринаров. Ребенку оказана необходимая помощь. Всем спасибо за внимание и заботу», — написала Мария Захарова.

«Все необходимые вакцины, конечно же, есть. Сообщения о каком-то их дефиците — выдумки, не более того», — прокомментировали в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Однако несмотря на это дочь Марии Захаровой пришлось эвакуировать из Севастополя бортом МЧС.

Правозащитница, директор общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева рассказала «URA.RU», что не видит в истории, которая приключилась с дочкой Захаровой, ничего удивительного. «Я верю в то, что именно так все и было. Севастопольская медицина находится просто в катастрофической ситуации. Вполне можно предположить, что нужной вакцины в нашем городе просто не оказалось», — рассказала Голубева.

По ее словам, местные власти регулярно «демонстрируют один отремонтированный в больнице коридор». «Чиновники водят туда экскурсии, однако, если вы посмотрите на машины „скорой помощи“ в Севастополе, то будете плакать. В Симферополе совсем другая ситуация, и многие просто мечтают лечиться там», — призналась правозащитница.

1/9 Машина «скорой» в Севастополе Фото: Елена Голубева

Голубева также отметила, что Захарова «все сделала правильно». «На ее месте так поступил бы любой родитель», — сказала собеседница агентства.

Авиаэксперты по просьбе «URA.RU» посчитали примерную стоимость транспортировки дочери Марии Захаровой в Москву силами государственной авиации. Эта цифра оказалась не настолько шокирующей, как предполагали многие — всего около 2 тыс. долларов (сюда входят расходы на топливо и стоимость эксплуатации самолета). Все остальные расходы, отмечают специалисты, постоянны, вне зависимости от того, производится эвакуация или же нет.