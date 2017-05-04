22:32 04 мая 2017 13

На дочь Захаровой напала собака Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дочь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой после нападения собаки пришлось отправить в Симферополь, а затем и в Москву, поскольку в Севастополе никто не смог ей помочь, рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, после того, как на дочку Захаровой напала собака, а в местных больницах малышке не смогли оказать необходимую помощь, официальный представитель МИД пыталась связаться с главой Севастополя Дмитрием Овсянниковым, однако не дозвонилась до него. «В результате позвонили в Кремль, те позвонили Аксенову, и уже он занимался ее доставкой из Севастополя в симферополькую больницу бортом МЧС», — говорит источник. Позже было принято решение отправить дочь Захаровой в Москву.

Ранее стало известно, что дочь Марии Захаровой пострадала от укуса бездомной собаки.