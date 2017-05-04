{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 62,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 мая 2017
Главные новости Москвы
22:32  04 мая 2017 13

Источник: дочке Захаровой не смогли помочь в Севастополе. Пришлось вмешаться Кремлю

Медиа-форум
На дочь Захаровой напала собакаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Дочь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой после нападения собаки пришлось отправить в Симферополь, а затем и в Москву, поскольку в Севастополе никто не смог ей помочь, рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, после того, как на дочку Захаровой напала собака, а в местных больницах малышке не смогли оказать необходимую помощь, официальный представитель МИД пыталась связаться с главой Севастополя Дмитрием Овсянниковым, однако не дозвонилась до него. «В результате позвонили в Кремль, те позвонили Аксенову, и уже он занимался ее доставкой из Севастополя в симферополькую больницу бортом МЧС», — говорит источник. Позже было принято решение отправить дочь Захаровой в Москву.

Ранее стало известно, что дочь Марии Захаровой пострадала от укуса бездомной собаки.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров