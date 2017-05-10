Письмо курганскому ветерану от Путина «выбросил» мстительный сосед

13:12 10 мая 2017 0

Курганец специально сфотографировал конверт брошенным в подъезде Фото: читатель «URA.RU»

Курганский ветеран получил поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина вовремя, заявили «URA.RU» на «Почте России» после сообщения о том, что конверт мог выбросить почтальон.

«Почта России» в Кургане провела проверку после публикации «URA.RU» о том, что поздравительное письмо Владимира Путина курганскому ветерану Павлу Гусеву оказалось выброшено. Сообщение, где говорилось, что послание от Кремля выбросили, в редакцию направлял сосед ветерана. «Вот как поздравляет ветеранов Почта России в Кургане», — написал читатель «URA.RU», прислав фотографии конверта, валяющегося на подоконнике в подъезде.

«По результатам служебной проверки выяснилось, что ранее состоялось несколько неудачных попыток вручения письма адресату по причине отсутствия его дома. Почтальон в нарушение правил передал письмо, адресованное ветерану, его соседу, который добровольно вызвался помочь почтовому работнику. Почтальон за нарушение правил выдачи отправлений получил должностное взыскание, — сообщила „URA.RU“ Анна Первушина, руководитель направления по корпоративным коммуникациям „Почты России“ на Урале. — Сам Павел Маркелович подтвердил получение президентского поздравления в срок, отметил, что никаких претензий к почтальону у него нет».

Как выяснилось, этот сосед просто устроил провокацию, имея какую-то обиду на почтовое ведомство — он сначала сфотографировал конверт в подъезде, изобразив, что письмо выброшено, а потом все же передал конверт ветерану.

1/3 Фото: читатель «URA.RU»

В письме, которое поступило в «URA.RU» житель Кургана обвинил почтальона в том, что он выбросил поздравительное письмо ветерану Павлу Гусеву, вместо того, чтобы вручить его адресату. Официальный представитель «Почты России» в соцсетях Дмитрий Маркин написал о том, что по данному факту будет проводиться служебная проверка.