{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
13:12  10 мая 2017 0

Письмо курганскому ветерану от Путина «выбросил» мстительный сосед

Курганец специально сфотографировал конверт брошенным в подъездеФото: читатель «URA.RU»

Курганский ветеран получил поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина вовремя, заявили «URA.RU» на «Почте России» после сообщения о том, что конверт мог выбросить почтальон.

«Почта России» в Кургане провела проверку после публикации «URA.RU» о том, что поздравительное письмо Владимира Путина курганскому ветерану Павлу Гусеву оказалось выброшено. Сообщение, где говорилось, что послание от Кремля выбросили, в редакцию направлял сосед ветерана. «Вот как поздравляет ветеранов Почта России в Кургане», — написал читатель «URA.RU», прислав фотографии конверта, валяющегося на подоконнике в подъезде.

«По результатам служебной проверки выяснилось, что ранее состоялось несколько неудачных попыток вручения письма адресату по причине отсутствия его дома. Почтальон в нарушение правил передал письмо, адресованное ветерану, его соседу, который добровольно вызвался помочь почтовому работнику. Почтальон за нарушение правил выдачи отправлений получил должностное взыскание, — сообщила „URA.RU“ Анна Первушина, руководитель направления по корпоративным коммуникациям „Почты России“ на Урале. — Сам Павел Маркелович подтвердил получение президентского поздравления в срок, отметил, что никаких претензий к почтальону у него нет».

Как выяснилось, этот сосед просто устроил провокацию, имея какую-то обиду на почтовое ведомство — он сначала сфотографировал конверт в подъезде, изобразив, что письмо выброшено, а потом все же передал конверт ветерану.

1/3
Фото: читатель «URA.RU»

В письме, которое поступило в «URA.RU» житель Кургана обвинил почтальона в том, что он выбросил поздравительное письмо ветерану Павлу Гусеву, вместо того, чтобы вручить его адресату. Официальный представитель «Почты России» в соцсетях Дмитрий Маркин написал о том, что по данному факту будет проводиться служебная проверка.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров