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10 мая 2017
Главные новости 
13:59  10 мая 2017 2

Информацию о гибели депутата Госдумы скрывали по личному распоряжению Жириновского

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, жириновский владимир
По версии инсайдеров, Жириновский опасается обострения борьбы за власть внутри ЛДПРФото: Владимир Андреев © URA.RU

Информацию, касающуюся гибели депутата Государственной Думы от ЛДПР Василия Тарасюка в Израиле, скрывали по личному распоряжению лидера партии Владимира Жириновского. Такую версию в среду, 10 мая, выдвинул источник «URA.RU», знакомый с положением дел внутри политической организации.

Собеседник предположил, что осторожность Жириновского может быть связана с опасением по поводу обострения борьбы за депутатский мандат — Тарасюк избирался в действующий созыв парламента по федеральному партийному списку под номером 10.

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В настоящее время ситуацию вокруг гибели народного избранника официально не комментируют ни в приемной ЛДПР, ни в аппарате фракции. «Мы пока сами пребываем в относительном неведении, поэтому ничего вам прокомментировать не сможем», — сообщили в разговоре с агентством в региональном отделении партии по Волгоградской области, где Тарасюк значился куратором. «Пока официальных данных нет и мы не можем ничего комментировать. По партийной линии эта информация еще не проходила», — прокомментировали в региональном отделении ЛДПР по Астраханской области, связь с которой также поддерживал парламентарий.

Ранее источники «URA.RU» сообщили, что Василий Тарасюк — это погибший в Израиле российский турист, о гибели которого передавали зарубежные СМИ. По сообщению издания IOL, 67-летний мужчина (Тарасюк родился 10 октября 1948 года, возраст почти совпадает) был обнаружен мертвым 6 мая на побережье Мертвого моря. Реанимировать его не удалось.

Василий Тарасюк избирался депутатом Государственной Думы четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, в том числе и от ХМАО и ЯНАО. Депутат работал в министерствах, а также занимал управленческие должности в нефтяных компаниях Югры. Он также ранее был депутатом Когалымского городского Совета народных депутатов и гордумы Когалыма.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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