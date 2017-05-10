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10 мая 2017
Главные новости 
18:27  10 мая 2017 0

«Это нетипично». Экс-помощник умершего в Израиле депутата Госдумы рассказал, как любил отдыхать его шеф

Израиль. Мертвое море
Поездка на Мертвое море показалась странной людям, близким к Василию ТарасюкуФото: Алена Полозова © URA.RU
новость из сюжета:
Депутат Госдумы погиб на отдыхе в Израиле
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Бывший помощник депутата Государственной Думы от ЛДПР Василия Тарасюка, найденного мертвым на берегу Мертвого моря в Израиле, Вячеслав Денисов, рассказал о предпочтениях в отдыхе своего экс-начальника. Как сообщил Денисов «URA.RU» в среду, 10 мая, покойный старался проводить время в России.

«Израиль — это нетипично. Василий Михайлович предпочитал отдыхать в России. Ездил в Адлер», — комментирует собеседник.

О смерти Василия Тарасюка ранее сообщили источники агентства, позднее эти сведения официально подтвердили в ЛДПР. Депутат Госдумы оказался российским туристом, о гибели которого передавали зарубежные СМИ. Тело было обнаружено израильтянами 6 мая на побережье Мертвого моря. Реанимировать мужчину не удалось.

По неофициальным данным, либерал-демократы пытались замолчать факт трагедии по личному распоряжению Владимира Жириновского. Инсайдеры считают, что сейчас в стане ЛДПР идет борьба за освободившийся мандат.

Василий Тарасюк избирался депутатом Государственной Думы четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, в том числе и от ХМАО и ЯНАО. Депутат работал в министерствах, занимал управленческие должности в нефтяных компаниях Югры. Он также ранее был депутатом Когалымского городского Совета народных депутатов и гордумы Когалыма.

Эльдар Булатов
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