Стала известна причина гибели депутата Госдумы, скончавшегося в Израиле

19:51 10 мая 2017 0

Российского депутата после сердечного приступа не смогли реанимировать израильские медики Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк, по предварительным данным, скончался от сердечного приступа. Политику стало плохо после купания в Мертвом море, и спасти его не удалось.

К моменту прибытия медиков, которых вызвали родственники парламентария, Тарасюк уже был без сознания. Реанимировать депутата израильские медики так и не смогли. По предварительным данным, у либерал-демократа произошел сердечный приступ, пишет «Газета.ру».

О смерти Василия Тарасюка ранее сообщили источники «URA.RU», позднее эти данные официально подтвердили в ЛДПР. Депутат Госдумы оказался российским туристом, о гибели которого на берегу Мертвого моря в Израиле передавали зарубежные СМИ. По одной из версий, в ЛДПР пытались замолчать факт трагедии по личному распоряжению Владимира Жириновского.

Василий Тарасюк избирался депутатом Государственной Думы четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, в том числе и от ХМАО и ЯНАО. Парламентарий работал в министерствах, был топ-менеджером крупных нефтяных компаний.