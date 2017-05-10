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10 мая 2017
Главные новости 
19:51  10 мая 2017 0

Стала известна причина гибели депутата Госдумы, скончавшегося в Израиле

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, реанимация, скорая помощь, биобокс
Российского депутата после сердечного приступа не смогли реанимировать израильские медикиФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Депутат Госдумы погиб на отдыхе в Израиле
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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк, по предварительным данным, скончался от сердечного приступа. Политику стало плохо после купания в Мертвом море, и спасти его не удалось.

К моменту прибытия медиков, которых вызвали родственники парламентария, Тарасюк уже был без сознания. Реанимировать депутата израильские медики так и не смогли. По предварительным данным, у либерал-демократа произошел сердечный приступ, пишет «Газета.ру».

О смерти Василия Тарасюка ранее сообщили источники «URA.RU», позднее эти данные официально подтвердили в ЛДПР. Депутат Госдумы оказался российским туристом, о гибели которого на берегу Мертвого моря в Израиле передавали зарубежные СМИ. По одной из версий, в ЛДПР пытались замолчать факт трагедии по личному распоряжению Владимира Жириновского.

Василий Тарасюк избирался депутатом Государственной Думы четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, в том числе и от ХМАО и ЯНАО. Парламентарий работал в министерствах, был топ-менеджером крупных нефтяных компаний.

Антон Степыгин
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