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11 мая 2017
14:16  11 мая 2017 8

«Провел в камере больше, чем Евгения Васильева». Навальный высказался о приговоре Соколовскому

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Оппозиционер вспомнил знаменитое дело ОборонсервисаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Оппозиционер Алексей Навальный, который намерен участвовать в выборах президента России, высказался о судебном процессе над «ловцом покемонов» Русланом Соколовским, приговор которому зачитывают в эти минуты в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

«Интересно, что в итоге ловец покемонов Соколовский провёл в камере времени гораздо больше, чем Васильева по делу Оборонсервиса», — отметил в «Твиттере» Навальный.

Блогера Соколовского, как уже писало «URA.RU», осудили условно. В течение 3,5 лет он не сможет менять место жительства и посещать массовые мероприятия. В общей сложности «ловец покемонов» провел в СИЗО более пяти месяцев: его то отпускали под домашний арест, то водворяли обратно (встречался с девушкой в нарушение условий содержания под домашним арестом).

Блогер обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: «возбуждение ненависти либо вражды», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания», а также приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры. «URA.RU» вело ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ с приговора в Верх-Исетском суде.

Виктор Кудряшов
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