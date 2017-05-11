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15:59  11 мая 2017 0

На Ямале найден полицейский с перерезанным горлом

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, самоубийство, суицид, руки в крови, суицидники, нож в крови
Около трупа нашли запискуФото: depositphotos.com © URA.RU

В Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) было найдено тело полицейского с перерезанным горлом. Погибшим оказался следователь уголовного розыска городского отдела МВД Тихон Бухалюк.

В ночь на 11 мая полицейский находился в гостях у своих соседей. Компания распивала спиртное. Около 4 часов утра Бухалюк попрощался и сказал, что пошел домой, но удалился в соседнюю комнату. Зайдя в комнату спустя какое-то время, соседи увидели страшную картину и вызвали скорую помощь, но полицейский скончался до приезда врачей. Рядом с телом был найден окровавленный канцелярский нож.

В окружном Главке добавили, что предварительно какой-либо связи гибели сотрудника полиции с его профессиональной деятельностью не установлено. Рядом с телом была найдена записка, в которой полицейский признается в глубокой депрессии.

Следственный комитет и полиция начали доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства гибели мужчины.

Вячеслав Егоров
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