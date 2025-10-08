WSJ: союзники Макрона сомневаются в его способности управлять Францией

Союзники президента Франции Эммануэля Макрона начали выражать сомнения в его политическом курсе и действиях, которые, по их мнению, могут привести «архитектуру французской демократии» к пределу. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении президента и публикации в ведущих французских СМИ. Обсуждение внутриполитического кризиса обострилось на фоне возможного запуска процедуры импичмента Макрона, решение о которой может быть принято Бюро Национального собрания уже в ближайшие дни.
По данным Wall Street Journal, среди союзников главы государства растет тревога из-за его политической изоляции и резких решений. «Его собственные союзники начали сомневаться, не доводит ли он архитектуру французской демократии до предела», — говорится в публикации издания. В материале отмечается, что во Франции усилилась поляризация, а Макрон выглядит более одиноким, чем когда-либо ранее.
Поводом для обсуждения стал недавний призыв лидера парламентской фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильды Пано. Она заявила, что в среду, 8 октября, бюро Национального собрания (нижней палаты парламента) рассмотрит предложение о запуске процедуры по отрешению Макрона от должности президента. Решение этого органа станет первым этапом сложного процесса импичмента. После одобрения резолюции законодательной комиссией, за нее должны проголосовать две трети депутатов Национального собрания, а затем — аналогичное большинство в Сенате. В случае успеха обе палаты соберутся на совместное заседание, где решение должны поддержать 617 из 925 парламентариев.
В 2024 году партия «Непокорившаяся Франция» уже пыталась инициировать импичмент Эммануэля Макрона, однако тогда резолюция не получила поддержки. Новая попытка отстранения президента совпала с массовыми протестами против бюджетных сокращений и социальных реформ, а инициативу поддержали 104 депутата из разных оппозиционных фракций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.