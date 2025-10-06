В районе ЯНАО изменено время движения катера

Расписание меняется с 8 октября
В Приуральском районе ЯНАО с 8 октября меняется время отправления катера по маршруту Аксарка — Белоярск. Как сообщили местные власти в соцсети, теперь судно будет отправляться в 15:00.
«Сообщаем об изменении расписания движения катера по маршруту Аксарка — Белоярск. С 8 октября 2025 года время отправления судна будет ежедневно в 15:00», — сообщается в telegram-канале мэрии района.
Изменение связано в маршруте связано с изменением продолжительности светового дня. Время отправления в обратном направлении остается без изменения.
