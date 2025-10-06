06 октября 2025

В районе ЯНАО изменено время движения катера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расписание меняется с 8 октября
Расписание меняется с 8 октября Фото:

В Приуральском районе ЯНАО с 8 октября меняется время отправления катера по маршруту Аксарка — Белоярск. Как сообщили местные власти в соцсети, теперь судно будет отправляться в 15:00.

«Сообщаем об изменении расписания движения катера по маршруту Аксарка — Белоярск. С 8 октября 2025 года время отправления судна будет ежедневно в 15:00», — сообщается в telegram-канале мэрии района.

Изменение связано в маршруте связано с изменением продолжительности светового дня. Время отправления в обратном направлении остается без изменения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Приуральском районе ЯНАО с 8 октября меняется время отправления катера по маршруту Аксарка — Белоярск. Как сообщили местные власти в соцсети, теперь судно будет отправляться в 15:00. «Сообщаем об изменении расписания движения катера по маршруту Аксарка — Белоярск. С 8 октября 2025 года время отправления судна будет ежедневно в 15:00», — сообщается в telegram-канале мэрии района. Изменение связано в маршруте связано с изменением продолжительности светового дня. Время отправления в обратном направлении остается без изменения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...