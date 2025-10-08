В Германии на заводе с выбросом кислоты пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы в результате аварии на промышленном предприятии вблизи города Ашаффенбург (Бавария, Германия). Инцидент сопровождался масштабным выбросом ядовитого газа в атмосферу. Об этом сообщает портал Main-Echo со ссылкой на полицию и экстренные службы региона.
«Причиной происшествия стало попадание металлической детали в гальваническую ванну, содержащую шесть тысяч литров азотной кислоты. В результате возникла химическая реакция, спровоцировавшая выделение токсичного облака. Сперва сообщалось о двух пострадавших, но позже полиция заявила, что пострадали четыре человека», — передает портал Main-Echo. По информации издания, все пострадавшие были оперативно госпитализированы, их состоянию оценивается как стабильное.
Ранее подобные инциденты уже происходили на химических предприятиях Германии: 17 сентября 2025 года на заводе Romonta в Амсдорфе произошла утечка опасных веществ, в результате которой погиб один рабочий и несколько человек получили травмы. Тогда причиной стала утечка растворителя во время технических работ. После аварии в Ашаффенбурге местные власти также рекомендовали жителям оставаться в помещениях и герметизировать окна и двери.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.